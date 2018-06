Un pognon fou pour les aides sociales ! La France championne du monde de la distribution de dividendes ! L’APL de nouveau rabotée

Après la baisse de 5 € pratiquée forfaitairement, depuis le début de l'année, il n'y aura pas de réactualisation de l'APL en fonction de l'inflation pour l'année prochaine : les aides au logement sont touchées, mais c'est aussi les livrets A de caisse d'épargne gelés à 0,75%, jusqu'en 2020. Le livret A est une épargne populaire de précaution : 41% des livrets A affichent un encours financier à 150 € ! Autrement dit, ce gouvernement continue à paupériser les plus modestes.

La note de l'INSEE de juin 2018, souligne que la consommation et le pouvoir d'achat des ménages, décélèrent et s'érodent ! Pendant ce temps, les tarifs réglementés du gaz ont augmenté. La hausse des carburants continue, pénalisant de nombreux travailleurs qui utilisent leur véhicule tous les jours pour aller travailler. Les sociétés d'autoroutes ont dépassé en augmentation les accords conclus avec l'Etat, sans que des sanctions ne soient appliquées…. Après avoir supprimé la demi-part fiscale aux veuves, voilà que le gouvernement voudrait supprimer la pension de réversion.

Pendant ce temps, les inégalités de revenus augmentent et les riches vivent 13 ans de plus que les pauvres ! (Voir étude de l'INSEE de février 2018).

La haute technocratie qui a fait main basse sur la République, fait la chasse aux classes pauvres et modestes et pense faire preuve d'une très grande supériorité morale et intellectuelle, en faisant la "chasse" au soi-disant assistanat.

Elle ne fait que déclencher une guerre civile larvée. Guizot (Enrichissez-vous – 1847), fut débarqué par la Révolution de 1848… Le ruissellement par les riches ne fait qu'un temps…

Rien n'est plus enrichissant que l'histoire de France, ce qu'une élite mondialisée ignore.

Jean-Marie Bonnemayre, Jean-François Chalot

Président. Secrétaire Général