Un poisson pour ouvrir le mois d’avril : la sole...

Méridional plein pot comme vous je ne connaissais des soles que ce petit poisson grand comme la main qui n’a pour seul avantage que d’être dépourvu d’arêtes et donc facile à faire manger aux enfants .... Quand on mange use sole de méditerranée on trouve surtout le goût de la friture.

Chez ma sœur qui est depuis très très longtemps exilée sur l’ile de Ré j’ai pu gouter une sole « atlantique » de plus d’un kilo simplement pochée dans un court bouillon très simple et sur laquelle on mets juste un peu de beurre frais citronné au moment du service ... Et j’ai adoré le goût si fin de ce poisson qui mérite de grandir !