Un président illégitime élu par défaut et questions aux députés sur les violences gouvernementales

5) Une élection présidentielle biaisée et faussée par la presse.

Les macroniens nous rabâchent que ce président illégitime a été élu par le peuple. Sauf que contrairement aux affirmations des parlementaires de la secte macronienne, JUPITER n'a jamais été élu par le peuple. OUI il a été élu par défaut contre Marine Le Pen, par la technocratie, par ses amis de l'industrie et du béton, les hauts fonctionnaires, les banquiers, le Medef, et par un cartel de grands patrons qui contrôle la presse. En réalité JUPITER Ier a été élu avec moins de 24% des voix, pas plus de 20%. En plus des abstentionnistes, il faudrait rajouter les bulletins blancs et nuls qui ne sont pas comptabilisés. Suite à l'intervention de Macron dans le dossier Alstom/General Electric, Jupiter n'aurait jamais dû être élu. (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/5o-bfmtv-pro-macron-alstomgate-190806). Il a permis d'enrichir le groupe Bouygues contre les intérêts de la France. Combien de français ont lu le rapport Marleix, qui est très instructif : http://www.senat.fr/rap/r17-449/r17-4491.pdf). Il aurait mieux valu élire un Montebourg qui voulait nationaliser Alstom, qu'un Macron qui ne pense qu'a détruire notre souveraineté, et à nous imposer un nouvel ordre mondial (voir sa déclaration à Washington). Voir dans la vidéo la liste des grands patrons qui possèdent les médias et qui soutiennent le monarque :

L'ultralibéralisme économique est une menace pour la paix et nous en avons eu la preuve dans les années 30. On nous bassine avec nos alliés américains. Il faudrait rappeler à tous ces ministres et élus trentenaires macroniens qui ont visiblement de sérieuses lacunes historiques, que c'est la PESTE de l'ultralibéralisme économique américaine qui a permis d'armer l'Allemagne socialiste d'Hitler, ce que beaucoup ont préféré ignorer et oublier. Les grands groupes américains, IBM, General Electric, Ford, etc, ont fourni aux nazis tout ce dont ils avaient besoin, y compris des ordinateurs pour la gestion des camps de concentration. Ah oui mais c'est vrai, les ânes répondront que les ordinateurs n'existaient pas à l'époque. Plusieurs grands patrons américains avaient été décorés par Hitler en personne sur l'île du Paon, mais une certaine presse a préféré l'oublier.

Quant à la mondialisation, et le nouvel ordre mondial, c'est une autre menace au service exclusivement des trusts, et qui en réalité contribue à détériorer le climat. Les politiciens corrompus à la solde des puissants groupes corrupteurs, on fait en sorte de favoriser le commerce international et de détruire les économies locales et nationales. Résultat, nous avons des navires porte-containers qui sillonnent toutes les mers, et chacun est équivalent à la pollution d'un million de voitures. Mais là nous n'entendons pas nos politiciens, c'est tellement plus facile d'accuser le peuple. Quant aux sondages qui annoncent que la cote de popularité du chef de l'état remonte, c'est tellement rigolisible, que plus personne ne croit les journalistes. Il suffit de voir les manifestations qu'il y a chaque samedi dans toute la France, et qui demandent la démission de JUPITER Ier.

6) Grand débat ou arnaque ?

Le 15 janvier, le premier grand débat s'est déroulé devant 600 maires à Bourgtheroulde.

Le 18 janvier, le deuxième grand débat s'est déroulé devant 600 maires à Souillac, où un comité d'accueil des gilets jaunes attendait Jupiter.

Beaucoup de gilets jaunes considèrent que le ''Grand Débat'' = arnaque = mascarade = campagne électorale présidentielle d'Emmanuel Macron pour 2022. Un maire qui a participé à ce grand débat déclare être très mécontent. Il dénonce des barrages policiers jusqu'à 10 km à la ronde, des contrôles d'identité partout, des maires cireurs de pompes pro-macron, un débat complètement filtré... Pour ce maire, le Grand Débat National de Souillac est une véritable MASCARADE LAMENTABLE, de l'enfumage, et un président de la république qui fait sa propagande. Les maires de plusieurs partis de l'opposition n'ont pas été invités, car ils ont été sélectionnés par les préfets. https://www.youtube.com/watch?v=7ai5zVTeUh8

Aucun citoyen ou gilet jaune n'a eu le droit de rentrer dans cette salle. Avec la peste brune Macronienne c'est la république en marche vers la dictature comme à l'époque de Vichy.

Nous voyons quelques maires qui interviennent chacun pendant plusieurs minutes, mais surtout un président qui parle beaucoup pour tenter de convaincre. Il est en campagne électorale, et en plus c'est GRATUIT, et son temps de parole n'est pas décompté par le CSA. Sauf qu'il ne va pas convaincre les retraités gilets jaunes qui viennent de recevoir leur retraite qui a encore diminué pour la 3ème année consécutive. Même ceux qui ont des retraites minables de 500 €/mois, ont perdu 50 €/mois en 2018, sur une retraite minable de 80 €, ils ont perdu 30 €/mois, et ce mois-ci on leur a retiré 5€ de plus. Ils sont donc plus nombreux pour la manifestation de l'acte 10 que le 9. En réalité les gilets jaunes n'attendent absolument rien de ces débats truqués dont les résultats sont attendus pour début avril 2019. Un comité d'accueil attendait Emmanuel Macron à Souillac et criait « MACRON DEMISSION ».

