un prêt doit être remboursé

cela me fait rigoler la dette, au niveau mondial ça doit dépasser les 250000 milliards de dollars... et ça ne sera jamais, je dis bien jamais remboursé. En plus c’est de l’argent papier qui ne repose sur rien de réel, de la poudre de perlimpinpin... On fait juste tourner la machine, on donne aux banques qui prêtent avec intérêts.... Cherchez l’erreur. Donc une seule solution, on annule toutes les dettes et on repart à zéro... Mais cela, les maîtres du monde n’en veulent pas