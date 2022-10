Un problème de droite européenne ou un problème de démocratie  ?

Depuis la victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives en Italie, de nombreux pays occidentaux sont très préoccupés par les nouvelles orientations de droite de la Première ministre, notamment par la position officielle de l’Italie sur les opérations militaires russes en Ukraine.

Le parti Frères d’Italie dirigé par Meloni est considéré par beaucoup comme un symbole du passé que l’Italie essaie d’oublier, loin de la controverse des accusations de fascisme que certains font aussi. Il n’est pas réaliste, d’ailleurs, que le programme politique de Meloni, malgré le profond symbolisme négatif de son nom, soit le plus controversé en raison de son orientation sociale conservatrice.

Quoi qu’il en soit, c’est l’histoire contemporaine de l’Italie qui inquiète le plus les observateurs. La politique italienne, loin d’un passé lointain, a connu de fortes fluctuations au cours des dernières décennies. Elle est présentée par Berlusconi, le célèbre milliardaire de l’immobilier que beaucoup voient comme une version proactive de l’ancien président américain Donald Trump.

Il ne faut pas oublier que Meloni était ministre de la jeunesse dans le gouvernement Berlusconi. Georgia Meloni a tenté de prendre ses distances avec les origines historiques de son parti. Elle a rejeté les accusations selon lesquelles la gouvernance de son parti pourrait faire revivre le fascisme et a déclaré que les valeurs de son parti ressemblaient à celles du Parti conservateur britannique, du Parti républicain aux États-Unis et du Parti Likoud en Israël.

Cependant, elle n’a pas nié son hostilité envers les immigrants illégaux et ses liens avec les partis d’extrême droite en Europe, comme le Rassemblement national français et le Vox espagnol, ainsi qu’avec la droite américaine. Elle a déjà exprimé son admiration pour le Premier ministre populiste hongrois Viktor Orbán. De façon réaliste, le courant de droite qui a émergé en Europe ces dernières années ne se limite pas à l’Italie.

Sa montée n’a rien à voir avec la guerre en Ukraine, même si elle peut contribuer à accélérer la montée de ce courant, que ce soit en Italie ou ailleurs à l’avenir. Il ne faut pas oublier qu’en avril dernier, le président français Macron s’est engagé dans une rivalité féroce avec Marine Le Pen, chef du parti d’extrême droite Rassemblement national, qui s’oppose à l’influence de l’UE et à l’immigration. Macron a remporté la présidence.

Mais il ne faut pas oublier que Le Pen a obtenu un résultat remarquable avec 41 % des voix. Cependant, elle est celle qui rejette le plus les valeurs de coexistence et de diversité, en déclarant : « Une société multiculturelle est une société multiconflictuelle ».

Il y a environ deux mois, les ultra-nationalistes Démocrates de Suède, aux racines nationales-socialistes, sont arrivés en deuxième position aux élections suédoises, et la plupart des prédictions indiquent que les autres pays européens suivront cet exemple.

Au Moyen-Orient, nous ne devrions pas nous arrêter à la question de l’islamophobie, car ces partis rejettent d’autres choses qui sont plus importantes pour la vie des Européens eux-mêmes, y compris l’idée même d’unité européenne. Je ne pense pas que Meloni et les autres s’en tiendront à leurs slogans s’ils arrivent au pouvoir.

Mais cela ne diminue pas l’impact de ces idées ou de l’extrémisme de droite croissant en Europe. Certains voient les politiciens européens de droite comme une menace imminente pour l’avenir de l’UE. Mais j’ai déjà dit que l’idée européenne est menacée non seulement par la tendance à l’extrême droite, mais aussi par l’apparente désunion au sein de l’UE sur d’autres questions immédiates, comme les sanctions contre la Russie.

C’est la bombe la plus susceptible d’exploser au visage d’une Europe unie. Le fossé se creuse entre les partisans d’un renforcement des sanctions et de politiques plus dures contre les menaces de Poutine et les partisans d’une révision des sanctions contre la Russie et de la nécessité d’un dialogue avec la Russie pour préserver les intérêts européens. Le plus grand problème de l’extrême droite européenne est le nationalisme extrême.

C’est une évolution que le monde a déjà chèrement payée par des guerres sanglantes, et comme l’extrémisme que nous subissons dans nos pays musulmans, à la différence que les organisations islamistes du monde islamique recourent beaucoup à la violence et au terrorisme pour imposer leurs idées et leur agenda, voire pour tenter d’accéder au pouvoir.

Mais les extrémistes en Europe sont au sommet de la scène grâce aux urnes et aux mécanismes démocratiques difficilement contestables, ils ont donc une légitimité sociale qui les qualifie pour diriger leur pays. Seulement voilà, la question se pose de savoir si la démocratie est une pathologie ou un médicament ?

De nombreux experts et chercheurs voient dans les urnes la meilleure solution aux crises qui frappent de nombreuses sociétés arabes et musulmanes. Pourtant, celles qu’ils rejettent en Europe, par exemple, ont vu le jour grâce à des mécanismes démocratiques, et certaines de ces crises sont le produit direct des urnes, que tout le monde pensait être le remède idéal aux conflits, sans savoir qu’il n’y a pas de démocratie sans démocrates.

Franchement, la prétendue défense de l’identité chrétienne en Europe me rappelle les organisations extrémistes de notre région lorsqu’elles défendent l’identité islamique des peuples. Alors que la droite européenne est hostile aux immigrants, le symbole le plus important du christianisme dans le monde, le pape François II, adopte une position remarquable en appelant à l’aide pour les réfugiés, les appelant « nos frères et sœurs ».

Je ne veux pas trop m’attarder sur la dialectique de l’islamophobie que beaucoup supposent pour expliquer leur hostilité à l’extrême droite européenne, bien que ce soit un fait. Mon point de départ dans le débat n’est ni religieux, ni national, ni ethnique. Je parle plutôt ici d’un point de vue politico-analytique.

Il faut reconnaître que la droite européenne n’est pas une menace pour l’idée de démocratie, comme c’est le cas des groupes et mouvements religieux à l’Est. Mais elle pourrait constituer une menace pour les blocs d’intégration, en particulier pour l’UE.

Le repli et l’isolationnisme, contraires à l’idée de mondialisation et à la phase d’intégration dont le monde rêve depuis la fin de la guerre froide, ne sont donc dans l’intérêt de personne. L’isolement signifie le refus de la coexistence, le rejet de l’autre, la propagation de la haine et le retour du monde à une étape de conflits internationaux sans fin.