Un référendum pour la démission de macron

Si vous soutenez le mouvement des gilets jaunes, vous pouvez signer cette pétition :

« A tous ! à toutes ! Le mouvement des Gilets jaunes exprime depuis le 17 novembre dernier, le ras-le-bol d'un peuple qui n'en peut plus d'être taxé, humilié, exploité, méprisé par un pouvoir toujours plus distant de sa réalité.

Nous Gilets Jaunes mobilisés depuis le 17 novembre dans les blocages et présents en nombre dans les manifestations de ce 24 novembre appelons, celles et ceux qui ne sont rien, les humiliés, les exploités, les indignés à signer cet appel afin d' exiger un référendum pour la démission du président de la république Emmanuel Macron.

Inconséquence politique, échec économique, casse sociale, rupture du pacte républicain, atteinte à l’égalité des chances, politique de la peur, stratégie de la division, lois liberticides, pratiques autocratiques du pouvoir, favoritisme, manipulations médiatiques, ingérences judiciaires, collusion avec le monde des affaires et les forces de l’argent…

Nous avons tous toutes nos raisons pour nous opposer à Emmanuel Macron. Mais celui que nous ne pouvons plus appeler "notre président" effrayé par le peuple, prend grand soin de le tenir à l'écart, muselant au besoin sa parole derrière des cordons de CRS.

Nous, simples citoyens, vigilants et inquiets, en conscience et indépendamment de tout parti ou syndicat, appelons toutes celles et tous ceux qui ressentent l'envie à exiger sans haine sans armes et sans violence un référendum pour la démission d'Emmanuel Macron ».

Et après, direz-vous ?

Dissolution de l’Assemblée Nationale et du Sénat,

Constituante,

Mise en place d’un Directoire.