Un reporter fait des révélations surprenantes, en direct, sur la réalité de la guerre en Ukraine

Les correspondants des grands médias américains font rarement, voire jamais, de reportages en Crimée et ne s’approchent certainement pas des territoires tenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine.

Cependant, cette semaine, le correspondant international en chef de NBC News, Keir Simmons, s’est rendu à Sébastopol, qui est entourée d’une importante présence militaire russe puisqu’elle abrite la flotte de la mer Noire de la marine russe, et a admis, dans un segment en direct, qu’il n’est pas du tout réaliste que Zelensky et les forces ukrainiennes puissent un jour espérer prendre la Crimée.

D’autant que « les gens là-bas… se considèrent comme russes ».

Simmons a fait remarquer que « c’est la première fois depuis de nombreuses années qu’une équipe de journalistes américains se rapproche de la flotte russe de la mer Noire. »

Il a expliqué que « Vladimir Poutine sera déterminé à défendre ce port – à ne pas se le faire prendre – et qu’il pourrait bien faire tout pour y parvenir. »

Traduction : « BREAKING : NBC News / MSNBC concède que l’objectif

de Zelensky de reprendre la Crimée est irréaliste et dangereux. »

« C’est une impasse très, très dangereuse (…) on voit mal comment on arrive à une négociation là-dessus. Il y a des militaires absolument partout, c’est une ville militaire », a-t-il poursuivi, avant de dire :

Les responsables ukrainiens et les experts des médias pro-Kiev seraient outrés par cette séquence, étant donné qu’elle mentionne à plusieurs reprises et sans détour que les habitants de Crimée se considèrent comme des Russes. Même un autre reportage réalisé quelques jours plus tôt en Crimée et publié sur le site Internet de NBC contenait les éléments suivants :

Mais il semble que le correspondant de la NBC, une fois sur le terrain, dans un endroit où peu de reporters occidentaux s’aventurent, ne pouvait simplement pas nier la simple vérité qu’il voyait tout autour de lui.

NBC told Americans the truth about Crimea for the first time and its reporter wound up on the Ukrainian government’s kill list alongside several other US citizens, journos, clergy and even children.



Will NBC now report on this list ? Will “press freedom” groups denounce it ? https://t.co/rHLxjYdqos

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) March 2, 2023