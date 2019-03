Un simulateur pour débuter la conduite automobile sans trop stresser

Apprendre la conduite automobile sur simulateur en plus des indispensables leçons en voiture auto-école, serait une solution innovante et pourrait faire économiser quelques sous aux candidats au permis de conduire. Comme chacun sait, l'argent ne fait pas le bonheur, sauf celui du propriétaire de l'auto-école, pas toujours épargné lui non plus par les fins de mois difficiles. 900 000 candidats, surtout des jeunes, se présentent tous les ans pour obtenir ce cher permis B. Après avoir obtenu la fameuse carte plastifiée avec puce électronique qui remplace le non moins célèbre carton rose qui devra être changé pour tout le monde d’ici 2033. Que devient notre apprenti conducteur...

Malheureusement, les jeunes conducteurs de 18 à 24 ans représentent "20% des personnes tuées dans un accident de la route, alors qu’ils ne comptent que pour 9 % de la population française". Vous me ferez peut-être remarquer que l'apprentissage sur simulateur ne sauvera aucune vie, et effectivement il sera bien difficile de démontrer l'efficacité de ce genre d'apprentissage dans la diminution de la mortalité routière. Comme il ne sera pas très aisé à notre Premier ministre de prouver l'utilité de la limitation à 80 km/h.

Mais, ceux qui ont passé leur permis à l'époque préhistorique où il n'y avait que 4 vitesses sur l'auto, lorsque le simulateur et l'auto-école en ligne étaient encore de la science fiction, se souviennent peut-être que dans certaines situations extrêmes et ce n'est probablement pas différent aujourd'hui, l'auto-école ne prend pas le risque de faire rouler ses élèves ni de casser son précieux matériel. Par exemple, la nuit, par temps de brouillard, de neige ou sur routes verglacées. Vous est-il arrivé de vous trouver dans une situation de freinage d'urgence ? Sur simulateur, à condition qu'il soit équipé de scénarios extrêmement divers, toutes les situations sont possibles sans danger pour vous et les autres...

"que ce soit par rapport à l’état du trafic, à la présence d’autres types d’usagers (piétons, cyclistes, etc.), ou encore au niveau des conditions climatiques. Les consignes de conduite ainsi que la manière dont va répondre le véhicule aux commandes seront alors différentes, tout en suivant le comportement d'une véritable automobile si la situation simulée devait arriver dans le cadre d'une leçon de conduite classique. En effet, un candidat ne conduira jamais de la même manière s’il subit un fort vent de côté que durant une journée pluvieuse". D'où l’importance du type de simulateur.

Combien coûte le permis ?

Ça dépend, un forfait 20 heures à Angers tourne autour de 1 188 €, à Paris il atteint des sommets avec 1425 €, alors que le même service revient seulement à 780 € à Lille. Et attention aux prix des heures supplémentaires de conduite qui lui aussi est très variable selon le lieu de résidence, de 35 à 50 euros.

Le prix du forfait comprend généralement 4 ou 5 heures de simulateur de conduite, mais impossible de préciser combien des plus de 12700 écoles de conduite sont équipées de cet outil pédagogique.

Passer son permis avec 13 leçons de conduite devient possible

Depuis le premier janvier, mais seulement si l’élève apprend à conduire sur un véhicule à boîte automatique, il n'aura plus besoin de faire 20 leçons de conduite, mais seulement 13. Voilà donc une bonne astuce pour les conducteurs qui ont un problème irrémédiable avec l'embrayage et pour qui passer une vitesse est un véritable calvaire, sans compter les nombreux sauts de puce au démarrage qui énervent tant le moniteur. Donc, "une fois passé le permis, l’élève disposera d’un permis "B78", dédié à la conduite sur BVA. S’il veut ensuite conduire une voiture avec boite méca, il devra effectuer une formation de 7 heures, sur une journée, pour obtenir une attestation. A partir de celle-ci, la préfecture lui délivrera un permis B classique. Cette formation ne sera accessible que six mois après l’obtention du permis". De plus, le permis sera moins cher de l'ordre de 30 à 40%.

Alors oui, le simulateur de conduite pourrait permettre aux élèves de débuter l'apprentissage au volant sans trop stresser. La présence d'un moniteur étant bien sûr indispensable même sur simulateur.