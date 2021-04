Un Stupéfiant Président en Herbe

@tashrin

dsl j’ai appuyé trop vite et on peut tjrs pas editer un commentaire, c’est fou !

Sur le second point (le fait que ca soutient économiquement des quartiers entiers), oui clairement. Et c’est effectivement une volonté de spouvoirs publics depuis des années, les loyers des sociétés HLM sont en grande partie financés par ce biais (augmentation des impayés dans le passé lors de periodes de penuries consecutives à des grosses saisies, lors du confinement 1, etc...)

Et clairement ca produit des effets pervers à long terme à plein de niveaux (coupe réglée des quartiers, gueguerres, destructuration des rapports familiaux, etc...) qu’on finance également de l’autre coté (justice, minima sociaux, delinquance, etc etc...

On paye plusieurs fois pour une efficacité nulle, ca sert à rien et ca pourrit la vie de tout le monde. Légaliser transformerait ce puits sans fond en ressource, amoindrirait les difficultés à traiter, et permettrait d’envisager d’autres problématiques de façon différente : le séparatisme évoqué à tout bout de champ par exemple, se nourrit de cette situation qui permet à une partie de la popuation de s’affranchir des circuits économiques classiques