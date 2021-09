Un témoignage Covid depuis Moscou

Petit échange de messages avec une de mes amies, actuellement en Russie :

Elle : Bonjour de Moscou, mais de l'hôpital. Je me suis chopée le Covid à travers mon Mari qui l'a sans doute attrapé dans l'avion en rentrant. Ça a correspondu à la date d'incubation. Alors je vais vous dire, ce qui se passe en France est une honte absolue à côté d'ici, à tous les niveaux, on le sait mais je confirme d'expérience. Mon mari à appelé les urgences car il toussait beaucoup, Ils arrivent une demie-heure après, électrocardiogramme, prise d'oxygène, puis l'emmènent à l'hosto dans la foulée pour voir si les poumons sont pris, (c'est un appareil spécial), donc non il peut rester à la maison avec médicaments.

Et moi samedi soir, même processus, seulement 5% des poumons sont pris, c'est peu mais il vaut mieux soigner à l'hôpital. Et voilà. Je suis allée dans deux hôpitaux avant , évidemment chambre seule, les gens tous d'une gentillesse incroyable ! Bon, on a du mal à les reconnaître car ils sont tous en scaphandres blancs... Une chose importante : les tests , on m'en a fait trois, un très fin coton-tige, qu'ils mettent délicatement pas plus loin que sous la narine !!! Sous la narine !!!

J'ai atterri dans le grand stade qu'ils ont reconverti en unité de soins, alors bien sûr, c'est immense, ce sont des boxes, des boxes, des boxes, mais au moins , en cas de panique, c'est efficace, même si tu as envie de guérir très vite pour en partir...Nous, en France, on ferme des lits, et des hôpitaux !

Et puis, une chose importante aussi, c'est que quel que soit le cadre, et le costume, les russes ne perdent pas leur humanité, ni leur individualité. Je crois que l'avion n'est pas une très bonne chose en tous cas.

Sinon, cette „saloperie” m'a fichu un glaucome à l'œil en même temps, ća c'est moins drôle. Je n'ai que mon tout petit portable russie équipe de la Wifi pour Moscou. Les autres machins sont branchés sur la maison donc ne fonctionnent pas à l'extérieur.

Les trois quarts des lits au moins ne sont pas occupés, et il y a des parties complètement inoccupées. Malgré le catastrophisme du maire libéral de Moscou qui tient tant à vendre „son vaccin” !

Moi (actuellement en Roumanie) : donc tu es entre de bonnes mains !!!

Elle : Oui, vraiment, et puis vraiment sympas, je viens de faire le tour du propriétaire, des pans entiers sont fermés. À chaque fois que je parle de la France, avec quelqu'un la plupart ne sont pas du tout au courant ... Donc ça leur fait plaisir d'une part d'être bien considérés par une française et qu'ils arrêtent surtout de se prendre pour le pauvre petit frère, ce que font bien sur les européistes.

Moi : tu ne crois pas que ce témoignage est à faire connaître ?

Elle : ça conforte beaucoup de choses scandaleuses, notamment les tests. D'ailleurs quelqu'un avait fait remarquer que comment , pour une maladie aussi contagieuse, il fallait aller si loin pour trouver s'il y avait un virus planqué ? Et pour le reste les soins, la rapidité et l'efficacité...Oui, ça vaut la peine de faire savoir cette différence entre Moscou et la France !

Une autre amie (basée en France) : en ce moment j'écoute la conférence de Delamarche qui confirme l'état de la Russie et confirme que c'est le pays ou émigrer pour fuir la France ; ils ont connu la soviétisation et ne se font pas piéger ...

Moi : ici, en Roumanie, il semble que les gens soient aussi très circonspects, comme si cette forme de socialisme qu’ils ont vécu les a rendus méfiants et vigilants. Deux semaines plus tôt il y avait 14% de vaccinés dans les campagnes, et en bord de mer beaucoup de roumains en vacances se moquaient complètement de la „distanciation sociale”, de la „muselière” et autres pièges à gogos. Par contre la semaine passée et toujours en Roumanie un „réseau” a été démantelé, 400 personnes avaient „acheté” de vrais codes QR sans avoir été vaccinés, et 400 personnes avaient été vaccinées mais n’avaient en conséquence pas reçu leur „sésame” nommé code QR ...

Elle : Juste ce que je sais, ici aussi à Moscou, le masque, même dans le métro où il est claironné partout qu'il faut un masque, une personne sur quatre en porte un, et souvent sous le menton. Les travailleurs aux heures matinales ont l'air plus disciplinés. Ici aussi, ça s'achète les QR code seulement à la fin, ça risque de coûter cher, si à chaque fois il y a un nouveau vaccin-variant à l'horizon. Mais par contre, ceux qui se font vacciner c'est pour ne pas perdre leur boulot, d'autres que je connais disent tant pis, je le perdrai ! Mais en tous cas, ce n'est pas pour aller au restau ou partir en vacances.

Il faut compter beaucoup plus que sur n'importe quoi d'autre il me semble, sur le caractère des gens, leur positionnement dans la vie et leur notion de liberté et d'individualité, qui comprend aussi l'envie de paix. C’est le caractère profond des individus qui fera que quelque chose pourra arriver. Bien sûr les élections pour le parlement en Russie, par exemple sont importantes, ça fait des années que ce sont les mêmes qui occupent les postes et notamment les libéraux, aucun nouveau n'a pu avoir la possibilité d'entrer ne serait-ce que pour faire un essai. Pour la France ceux que l'on a cru nouveaux, c'était ceux qui y était déjà mais sans être connus, ces personnalités politiques françaises en train de percer la toile. Je n'y crois pas, c'est tout, ils sont corrompus, et travaillent pour leur pomme, ou même pour le pouvoir en place.

Notre autre amie (basée en France et en guise de conclusion provisoire) : ce que je trouve dangereux est la phrase „je ne suis pas antivax mais contre le pass pour la liberté”--- car ce n'est pas un vax mais une injection expérimentale dangereuse --- donc cette phrase minimise la mise en danger du vax pour une notion de liberté variable selon les individus.

URSS 1963 Campagne contre la grippe

URSS 1963 2 Campagne contre la grippe

Voici 3 photos du fameux hôpital installé dans le grand stade à Moscou.