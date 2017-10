Un terroriste assassine deux jeunes filles à Marseille...

A Marseille, un terroriste s'est attaqué, hier, à deux jeunes filles et les a tuées : deux cibles, deux victimes faciles à atteindre.



Est-ce ainsi que ces terroristes peuvent espérer gagner leur paradis ? En tuant des jeunes femmes, par surprise, à l'arme blanche, en les égorgeant ? Il n'y a là aucune gloire.

On est là devant un monde inversé, un monde absurde où la mort de jeunes filles devient un acte de gloire.

Terrorisme banal et terrible, barbarie qui nie les femmes, jusqu'à les tuer.



Dans certains quartiers, dans notre pays, les femmes sont exclues de l'espace public. Le harcèlement sexiste qui règne dans ces quartiers doit être éradiqué.



Le salafisme ne doit pas avoir droit de cité dans notre pays, le salafisme est contraire à nos lois : il doit être réprimé partout.

Assez de complaisance à l'égard de ceux qui ne respectent pas nos lois !



J'écoutais hier Danièle Obono, députée de la France Insoumise : interrogée par des journalistes de BFMTV, elle déclarait qu'elle n'aurait pas voté la loi contre le voile à l'école. Elle précisait aussi qu'elle n'était pas forcément opposée au port du voile intégral dans l'espace public.



"Pouvoir s'exprimer dans l'espace public, avoir une liberté", voilà les arguments qu'elle mettait en avant.

Et, pourtant, le niqab est justement une atteinte et une entrave inadmissible à la liberté des femmes.



Comment peut-on ainsi admettre dans nos sociétés de telles régressions ?

De tels propos ne sont-ils pas un encouragement dangereux à une forme de radicalisation et de banalisation de pratiques religieuses contraires à nos lois ?

Danièle Obono se dit et se prétend elle-même féministe, mais de telles prises de position vont à l'encontre de la libération et de l'épanouissement des femmes.



Je m'inquiète que certains responsables politiques tiennent de tels propos, alors que le terrorisme salafiste s'attaque, sur notre territoire, à des victimes innocentes.



Une femme sous un niqab n'est plus considérée comme un être humain à part entière, elle est réduite à l'état d'objet informe.

Ce n'est pas notre conception de la liberté et de la vie.



Quand nos responsables politiques se mettent à cautionner des pratiques religieuses qui portent atteinte à notre mode de vie, à nos libertés, c'est une façon de déroger à nos lois.

Le laxisme n'est pas de mise face à la radicalisation et au terrorisme islamiste.

