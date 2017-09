Un Test difficile pour Washington

Huit ans après la présidence de Barack Obama, la page a été tournée pour la puissance douce américaine que certains ont cherché à ce qu’elle devienne une « puissance intelligente ». Le président Donald Trump a promis de restaurer le prestige et l'influence internationale des États-Unis. En avril, quelques mois après son entrée en fonction, le vice-président américain Mike Pence a déclaré dans un discours lors d'un rassemblement dans la ville de Harrisburg de Pennsylvanie que le président Trump défend les alliés et combat les ennemis, qu'il a averti l'Iran et s'est maintenu contre la menace du régime nord-coréen et que le monde peut voir le pouvoir et la fermeté du président. Les actions de Trump en Syrie et en Afghanistan ont rétabli le pouvoir américain, a-t-il déclaré en ajoutant que, pendant 100 jours au bureau, le président Trump a transformé l'Amérique et ce n'était que le début.

Renforcer l'Amérique de nouveau est donc l'un des piliers de la stratégie du Président Trump. Il explique en grande partie l'approche stricte de Trump à l'égard du Venezuela. Il a déclaré dans un communiqué que les États-Unis envisagent des options pour répondre à l'aggravation de la crise politique, y compris l'intervention militaire, suggérant que le Venezuela est un objectif proche d'une frappe militaire.

Le président Trump semble favoriser des stratégies de puissance dure plutôt que douce, ou plutôt une combinaison des deux, connue sous le nom de puissance intelligente. Il a déjà un peu réussi à rendre l'Amérique « grande encore » contrairement à ce qu'elle était sous Obama. L'ancien président s'est appuyé sur la puissance douce et les approches expérimentales comme la stratégie de mener par derrière.

Bien que le risque des guerres mondiales à l'ère du président Trump ait augmenté, rien n'indique strictement qu'une nouvelle guerre mondiale arrive. Le président Trump n'a pas de fond militaire, ce qui signifie que la menace d'utiliser la force vise à augmenter les ventes d'armes aux États-Unis ou à offrir de nouvelles affaires aux entreprises de défense.

Ce que la Maison Blanche veut peut être compris via James Mattes, le secrétaire américain à la Défense. Ses déclarations sont le thermomètre qui montre si l'administration américaine est chaude ou froide. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas changé de position stratégique sur les nouvelles guerres ; le pays préfère toujours la guerre par procuration, évite encore de répéter le scénario du Vietnam, mais cela ne veut pas dire qu'il n’optera pas pour la guerre avec un régime déchaîné et arrogant comme la Corée du Nord.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les menaces de la Corée du Nord, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies Nikki Haley a déclaré qu'il fallait prendre les mesures les plus fortes possibles pour punir la Corée du Nord après son plus récent test d'armes nucléaires. « Le moment est venu pour nous d'épuiser tous nos moyens diplomatiques avant qu'il ne soit trop tard. » Ces déclarations indiquent qu'il y a un accent sur la diplomatie mais des options diplomatiques problématiques pour faire face à la crise, surtout après que le Conseil de sécurité a imposé de nouvelles sanctions décrites comme les plus sévères avant que tout le monde ne cherche à obtenir des sanctions « plus durables » sur la RPDC.

En fait, l'état voyou n'est pas seulement une menace pour les États-Unis et son leadership dans l'ordre mondial, mais aussi pour la sécurité et la stabilité mondiales. Comme il a multiplié ses menaces de guerre ces derniers temps, le régime de Pyongyang ne tient pas compte des sanctions internationales. De nouveaux chemins doivent être recherchés pour obliger le régime à arrêter sa conduite imprudente et à respecter la paix et la sécurité internationales.

Contrairement à la Syrie ou à l'Iran, le fait de se heurter aux violations de la Corée du Nord est sujet au consensus international.

Le test de la direction américaine de l'ordre mondial vis-à-vis de la menace nord-coréenne n’est pas de contrecarrer individuellement ou d'intervenir militairement, mais repose sur la façon de mener le monde pour adopter des réponses diplomatiques décisives qui forcent Pyongyang à se conformer au droit international. Le résultat de la crise déterminera en grande partie le prochain équilibre du pouvoir et l'influence géopolitique des pouvoirs concurrents comme la Chine et la Russie.