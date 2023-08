Un test grandeur nature pour l’Iran

Malgré les affirmations continues des responsables iraniens sur la priorité de la coopération avec les pays du Conseil de coopération du Golfe dans le cadre des politiques du gouvernement iranien dans un avenir proche, il y a un test géopolitique sérieux qui attend ces intentions. Le test des intentions iraniennes n’est pas anodin : Les actions de Téhéran depuis 1979 contredisent ses déclarations.

Les discours sur le bon voisinage et la poursuite de la sécurité et de la stabilité régionales ne sont pas des paroles en l’air dans la politique iranienne ; il s’agit plutôt d’un thème récurrent profondément ancré dans la littérature politique iranienne depuis de nombreuses années et décennies.

Récemment, le Koweït a déclaré que « le Koweït et l’Arabie saoudite sont unis dans les négociations contre l’Iran pour définir les frontières maritimes, et nous avons des droits exclusifs sur les ressources naturelles du gisement de Dora ». Une source officielle du Koweït a confirmé que « la zone maritime contenant le champ de Dora fait partie de la zone maritime du Koweït, et les ressources naturelles qui s’y trouvent sont partagées entre le Koweït et le Royaume d’Arabie saoudite, qui détiennent tous deux des droits exclusifs sur les ressources naturelles du champ de Dora ».

En mars 2022, le Koweït et l’Arabie saoudite ont signé un accord pour développer conjointement le champ, raison pour laquelle l’Arabie saoudite a soutenu le Koweït en rejetant les revendications de l’Iran sur les réserves de gaz naturel dans ce champ.

D’autre part, le PDG de la National Iranian Oil Company, Mohsen Khojasteh-Mehr, a annoncé que sa société a commencé à se préparer à démarrer les opérations dans le champ de Dora. Il a indiqué que Téhéran avait pris cette décision parce que Riyad et le Koweït n’étaient pas prêts à négocier sur la question.

Ce mouvement montre que l’Iran n’a pas beaucoup changé, et ceux qui parient sur de grands changements dans le comportement et les politiques iraniennes prennent un risque en misant sur une partie qui reste fermement retranchée derrière ses propres intérêts.

Il ne tient pas compte des intérêts, des positions et de la souveraineté nationale des autres sur leurs territoires, dans leurs eaux territoriales et dans leurs frontières maritimes.

La volonté officielle de l’Iran de commencer l’exploration du champ de Dora le met directement en conflit avec les positions saoudiennes et koweïtiennes. Téhéran a souligné à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas de droits partagés en litige avec la partie saoudienne en particulier et que toutes les frontières maritimes avec l’Arabie saoudite avaient été clairement définies. L’Iran ne mentionne pas du tout le champ de Dora et insiste sur le fait qu’il fait partie de sa zone économique.

Entre-temps, l’agence de presse saoudienne (SPA) a cité une source bien informée du ministère des Affaires étrangères qui a déclaré que la propriété des ressources naturelles de la « zone submergée divisée », y compris l’ensemble du champ de Durra, est une propriété commune entre le Royaume et l’État du Koweït uniquement. Le Royaume, a ajouté la source, renouvelle ses appels précédents à la partie iranienne pour qu’elle entame des négociations afin de définir la frontière orientale de la zone submergée, qui est divisée entre le Royaume et le Koweït, en tant que partie conjointe aux négociations, et l’Iran.

Tous les différends internationaux sont régis par des règles et des principes, et les divergences ne peuvent être résolues par la force ou en imposant le statu quo, comme l’Iran tente de le faire dans d’autres dossiers régionaux, notamment celui des trois îles émiraties (Grande-Tumb, Petite-Tumb et Abou Moussa), qu’il occupe actuellement. L’Iran insiste catégoriquement sur le fait que ces îles sont une « partie inséparable de l’Iran », ignorant complètement tous les documents et preuves juridiques et historiques qui confirment la propriété légitime des EAU sur ces îles.

L’Iran tente d’appliquer la même approche au champ de Dora et se trouve maintenant confronté à la nouvelle réalité géopolitique.

Ses relations avec les pays du Conseil de coopération du Golfe ont repris ce qui est censé être leur cours naturel, puisque des relations officielles ont été rétablies par le biais de divers canaux et mécanismes entre Téhéran et ses voisins du Golfe. Cependant, la position inébranlable de l’Iran sur ce qu’il prétend être ses droits dans ce domaine met les récents développements à l’épreuve des intentions et du sérieux iraniens pour aller de l’avant et initier un nouveau chapitre centré sur la coopération régionale et la promotion d’intérêts partagés.

A mon avis, les pays du Conseil de coopération du Golfe ne veulent pas provoquer de différend ou de conflit régional avec l’Iran concernant le champ de Dora ou toute autre question. Cependant, dans le même temps, ils sont désireux de protéger leurs revendications légitimes et leurs intérêts nationaux.

L’ensemble de la question peut être traité dans le cadre des lois internationales qui régissent les droits maritimes souverains des États. La question ne peut être résolue en faisant des réclamations et en cédant aux exigences.

Par conséquent, on s’attend à ce que la partie iranienne abandonne son entêtement habituel lorsqu’il s’agit de questions de voisinage régional. Nous ne suggérons pas qu’ils le traitent avec une amabilité exceptionnelle, car cette approche semble absente des actions de Téhéran, à moins qu’elle ne corresponde à leurs propres intérêts.

Au contraire, ils devraient le traiter conformément aux lois internationales, en veillant à ce que chaque partie légitime obtienne ce qu’elle mérite sans se réjouir, en particulier si les Iraniens visent réellement, comme ils le disent, à ouvrir un nouveau chapitre de la coopération mutuelle.