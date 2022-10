Un Tibétain à l’est du Tibet battu à mort par des policiers chinois pour avoir aidé des personnes âgées

Un Tibétain du nom de Ngodup Tsering est mort torturé après avoir été arrêté le 28 septembre par les autorités chinoises pour avoir visité et fourni de la nourriture à des personnes âgées dans une maison de retraite de Dartsedo dans la préfecture autonome tibétaine de Kardzé dans le Kham, incorporé à la province du Sichuan.

Une source a déclaré au Tibet Times que la police chinoise a battu Ngodup Tsering si violemment au poste de police local qu'il est mort le lendemain de son arrestation. La police chinoise aurait considéré la visite de Ngodup Tsering à la maison de retraite comme une insulte aux responsables du gouvernement chinois chargés de prendre soin des personnes âgées.

La police aurait tourné en dérision l'accusé pour avoir sapé l'aide des fonctionnaires en « fournissant de la nourriture et d'autres produits de première nécessité aux anciens » et aurait déclaré qu'il était un « étranger ». Les autorités l'ont en outre torturé, l'accusant d'avoir montré des « expressions faciales inappropriées » à tel point qu'il devint incapable de se tenir debout. Ngodup Tsering est décédé au poste de police le lendemain matin. On ignore si le corps de Ngodup Tsering a été remis à sa famille après sa mort en détention. Ngodup Tsering conduisait un taxi pour subvenir aux besoins de sa famille, qui comprend sa mère Lhakyi, âgée de 78 ans, sa femme Yutso et ses deux enfants.

Au mois d'août, un autre homme nommé Chugdar dans le comté de Serthar a été tué alors qu'il était détenu dans un poste de police, apparemment en raison de coups qu'il a reçu lors d'une séance de torture par des policiers. Un groupe de cinq personnes avait été arrêté par les autorités en lien avec l'organisation d'activités religieuses ; Chugdar, Gelo, Tsedo, Bhamo et Kori du canton de Khakor dans la préfecture autonome tibétaine de Kardzé. La famille de Chugdar, 52 ans, a été informée par la police qu'il était mort en détention deux jours après son arrestation. La source, qui a choisi de rester anonyme, a déclaré à Tibet Watch qu'il n'avait aucune maladie préexistante qui aurait pu causer sa mort immédiate.