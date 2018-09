Un totalitarisme peut en cacher un autre

@Albert123

le lapsus des prétendus démocrates qui qualifient péjorativement de ’populisme’ toute opinion ayant tendance à devenir populaire, partagée par une majorité de citoyens peut faire sourire ... ou pas.

Car sur quoi, les mêmes, en sont-ils arrivés à prétendre légitimer un Jupiter ? Si un score établissant une majorité ne saurait à leurs yeux établir qu’un ’populisme’ ?

On est cohérent ou on ne l’est pas. On se plie soi-même aux règles que l’on entend faire respecter, ou on n’est que dictateurs ! On est crédible, ou on ne l’est pas. On est honnête et digne, ou on ne l’est pas !

Et cela ne doit rien laisser présager des opinions ou convictions de l’auteur de ces remarques !