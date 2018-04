Un va-t-en-guerre en chasse un autre

laissant les grandes dictatures comme la Chine vivre paisiblement (leur président s’est fait élire à vie ?) : il est toujours maladroit -au moins- d’associer dictature avec la Chine et démocratie avec les États-Unis.

Car système mono-parti ne veut pas dire sans élection ou choix : Xi Jinping n’est pas arrivé au pouvoir par un coup d’état mais via un processus très long et après avoir « fait ses preuves » (point de vue ici par exemple).

De la même manière, système multi parti ne veut pas dire choix : si on ne prend que le choix caricatural des États-Unis, depuis des dizaines d’année, Républicains et Démocrates sont au pouvoir sans qu’il y ait une différence fondamentale de politique, Wall Street et les lobbys étant toujours derrière pour dicter la politique à mener.

Un système où avec à peine le 1/4 des voix aux présidentielles, on se retrouve avec 400 députés sur 587 et pouvoir faire la pluie et le beau temps à cause du système majoritaire n’est pas très sain et on vit dans le fake en permanence.