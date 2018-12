« Un vaccin contre la stupidité humaine », grand projet d’un Commissaire européen à la Santé / versus vaccin anti ignorance ?

RETOUR A LA MEDECINE SOVIETIQUE ! « En Union Soviétique, nous croyions alors à 100 % à la vaccination ». Et comme chacun sait, la foi ne se discute pas. Mais personne ne croit plus aux vertus médicales de l’URSS[1]. A défaut de croyance, on devient hérétique (il préfère parler de stupide) et on doit être brûlé en public, au moins professionnellement, symboliquement. Belle démonstration scientifique ! Il est atterrant de constater que le Commissaire européen à la Santé est incapable de présenter des arguments scientifiques sérieux en appui de ses affirmations, voire de ses injonctions, et qu’il adhère, de plus, à de grosses contrevérités. LA PEUR, METHODE INFAILLIBLE ( PRESQUE !) POUR FAIRE OBEIR LE PEUPLE

[1] Dont les chefs se faisaient soigner en Occident …

« Un vaccin contre la stupidité humaine », grand projet d’un Commissaire européen à la Santé relayé par le Quotidien du médecin, versus un vaccin contre la corruption et/ou l’ignorance ?

Réponse du DR Gérard Delépine, chirurgien, cancérologue et statisticien à l’article du Quotidien du médecin rapportant une interview du Commissaire européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis, lituanien et ancien chirurgien cardiaque[1].

Quand l’Union Européenne, la commission non élue et les pressions marchandes s’imposent dans notre santé.

Dans une interview au Quotidien du médecin[2], lors des Assises européennes du vaccin, Vytenis Andriukaitis s’insurge contre les discours « antivaccins » . Pour lui « craindre une complication, c’est ne rien comprendre à la vaccination ! ». Pourtant tout vaccin, comme tout médicament actif, expose à des effets secondaires, le plus souvent mineurs, mais parfois graves. Comment peut-il ignorer les encéphalites mortelles de la vaccination antivariolique[3], ou les narcolepsies observées après la vaccination contre la grippe H1N1[4] ?

Cet ancien chirurgien évaluait-il la balance avantages/risques des interventions qu’il proposait à ses malades tant cette notion, pourtant fondamentale dans le choix des traitements par les médecins, semble lui paraître actuellement étrangère ? L’enseignement d’Hippocrate stipule pourtant que tout médecin doit s’astreindre à « d’abord ne pas nuire » ; mais peut être l’a -t-il négligé au profit du dogme vaccinal hérité des soviets, comme il le reconnait lui-même.

RETOUR A LA MEDECINE SOVIETIQUE !

« En Union Soviétique, nous croyions alors à 100 % à la vaccination ». Et comme chacun sait, la foi ne se discute pas. Mais personne ne croit plus aux vertus médicales de l’URSS[5]. A défaut de croyance, on devient hérétique (il préfère parler de stupide) et on doit être brûlé en public, au moins professionnellement. Belle démonstration scientifique !

Il est atterrant de constater que le Commissaire européen à la Santé est incapable de présenter des arguments scientifiques sérieux en appui de ses affirmations, voire de ses injonctions, et qu’il adhère, de plus, à de grosses contrevérités.

LA PEUR, METHODE INFAILLIBLE ( PRESQUE !) POUR FAIRE OBEIR LE PEUPLE

Le temps passe et les épidémies ne se ressemblent pas toujours. Faut -il alerter chaque jour contre la peste[6], la lèpre[7], le typhus et autres drames sanitaires d’autres époques ou d’autres lieux ? [8]

Pourtant, il essaie de nous effrayer en racontant son expérience ancienne d’enfants atteints par la poliomyélite. N’a-t-il pas appris que cette maladie ne se transmet que par contamination féco-orale[9] et que les cas de poliomyélite qu’il a observés n’était que la conséquence de l’insuffisance de l’hygiène dans son pays à cette période moins faste ? N’a-t-il pas lu ou a-t-il oublié l’enquête de l'OMS dans huit pays européens, de 1970 à 1974, montrant que sur 360 cas de poliomyélite avec formes paralytiques, 205 étaient associés à la vaccination ?

A-t-il oublié que l’on dénombra 154 cas de paralysie dus au vaccin vivant aux États-Unis entre 1980 et 1999, 11 cas en France entre 1979 et 1986 et depuis des dizaines de cas en Afrique et au Moyen Orient ? L’OMS estime actuellement le risque de poliomyélite paralytique associée au vaccin à près de 4 cas/1 000 000 par an[10] dans la cohorte de naissances dans les pays utilisant le vaccin oral.

Dans les pays où la distribution d’eau potable et le traitement des eaux usées sont réalisés dans des conditions satisfaisantes, ce vaccin dangereux est devenu totalement inutile.

LE MENSONGE DE L EFFICACITE DU VACCIN ANTI-HEPATITE B CONTRE LE CANCER DU FOIE

De plus, au lieu de démentir l’affirmation mensongère du quotidien du médecin prétendant que « la vaccination contre l’hépatite B, l’hépatite C et le HPV, permettent de prévenir contre certains cancers », il réenchérit en affirmant qu’« il faut davantage d’argent public pour garantir l’accès à ces vaccins coûteux ».

Pourtant, s’il avait consulté les registres du cancer des grands pays, il aurait constaté que la vaccination anti-hépatite B a été suivie par l’accroissement considérable de l’incidence[11] des cancers du foie entre 1980 et 2015, multipliée par près de 3 en France[12] , en Grande Bretagne et aux USA[13]et 4 en Australie (de 1.4 en 1982 à 5.5 en 2014)[14].

Etrange prévention ! Même si les médecins n’avaient pas prévu cet effet paradoxal, comme celui que l’on découvre cette année pour le Gardasil et le cancer du col de l’utérus[15], les chercheurs auraient tout intérêt à se pencher sur ce phénomène et à déconseiller aux responsables des instituts de santé de recommander ce vaccin, en attendant plus ample recul. Voir à cet égard la recommandation actuelle de l’INCa sur le vaccin anti hépatite B imposé à tous les nouveau-nés en 2018[16], qui ne prend pas en compte cet effet négatif du vaccin anti-hépatite B sur le taux de cancer du foie.

LES AUTORITES NATIONALES ET EUROPEENNES NE DEVRAIENT-ELLES PAS OBTENIR DES EVALUATIONS SERIEUSES DES POLITIQUES VACCINALES AVANT TOUTE EXTENSION ?

Avant de lancer des campagnes multinationales au nom de l’Union Européenne, une étude soigneuse et indépendante des résultats des vaccinations mondiales déjà réalisées devrait être exigée au nom de la transparence et de la santé des peuples.

TENTATIVE D’IMPOSER UNE OBLIGATION DANS L’UE MALGRE DES RESULTATS INQUIETANTS !

De même, pour la vaccination anti HPV qui a entraîné un accroissement considérable de l’incidence du cancer du col de l’utérus chez les australiennes[17] [18], les norvégiennes[19], atteignant 100% chez les anglaises de 25-29 ans[20] et les suédoises de 20-24 ans[21], toute extension devrait être remise à plus tard.

ROLE D’UN COMMISSAIRE EUROPEEN DANS LA MISE EN CONDITION DES PEUPLES ?

Comment le Commissaire européen à la Santé peut-il ignorer ces chiffres issus des registres nationaux des cancers ? Quel crédit peut-on accorder à une politique européenne de la santé fondée sur une telle ignorance ou un tel mépris des populations et sur un autoritarisme non justifié au moins par une élection ?

Monsieur Vytenis Andriukaitis affirme vouloir « répondre aux préoccupations des Européens sur les vaccins, leur redonner confiance » et prétend vouloir « mettre en place les conditions d'une implication des médecins et des infirmières sur ces questions. Les professionnels de santé doivent devenir des partenaires sur ces dossiers ».

Mais la confiance repose sur la certitude que votre partenaire est compétent et qu’il ne vous ment jamais. Cette interview n’en apporte vraiment pas la preuve ! L’établissement d’un partenariat suppose un respect mutuel. Ainsi devrait-il s’assurer de l’absence de liens d’intérêts des experts et administratifs de l’agence européenne du médicament et exiger que soient fournis aux commissions les documents in extenso des effets secondaires des vaccins et/ ou médicaments pour lesquels l’AMM (autorisation de mise sur le marché) est demandée.[22] [23] Ces documents devraient être systématiquement publiés, accessibles à tous.

Traiter de stupides les médecins qui se posent des questions légitimes sur la balance avantages/risques de certains vaccins en Europe en 2018, témoigne d’un mépris incompatible avec un partenariat fécond. Et la complicité du Quotidien du Médecin dans l’insulte aux collègues nous interroge.

LES PEUPLES EN ONT ASSEZ DE L’OPACITE ET DES DECISIONS IMPOSEES

L’actuelle révolte des gilets jaunes en France démontre bien que traiter les peuples comme des enfants et user de « pédagogie » envers eux pour leur faire prendre des vessies pour des lanternes, a cessé de fonctionner.

I ncompétence et/ou corruption ? Quelles que soient les raisons qui motivent Vytenis Andriukaitis, le ton et les erreurs et/ou mensonges de son interview révèlent le fossé dramatique qui s’est creusé entre les « Dieux de l’Olympe » qui trônent à Bruxelles et les populations qu’ils sont censées protéger. La démocratie n’est guère compatible avec les décisions d’un dieu, ou pas très longtemps…

Vivement un vaccin contre la corruption, l’ignorance et la tyrannie ! Quelle légitimité attribuer à de tels individus non élus pour décider de notre santé ?

Frexit !