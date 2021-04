Un vert ça va, trop de verts, bonjour les dégâts

En préambule, Il me faut présenter mes excuses anticipées à ceux, que dans la novlangue importée des Etats Unis l’on désigne sous l’expression de ‘’lecteurs en sensibilité’’ (sensitiviy readers) que ce billet entièrement rédigé en écriture exclusive risque d’offenser.

D’autant que, bravant le principe ‘’woke‘’ qui veut désormais que l’on ne peut écrire que sur ce que l’on connait, j’ai décidé d’y déroger en évoquant un sujet, l’écologie et les écolos, sur lequel je n’ai aucune légitimité.

Récemment intronisés, les maires et élus municipaux du parti-EELV saisis par l’ivresse du pouvoir se sont livrés frénétiquement à un concours de délires sociétaux pour occuper l’espace médiatique et comme le nombre crée l’émulation, ça se bouscule au portillon.

Nous avons eu droit aux élucubrations des benêts verts comme celle du maire de Lyon Grégory Doucet et son aversion pour le Tour de France jugé « machiste et polluant » et sans doute trop populo à ses yeux, puis ensuite l’empathie compassionnelle de Pierre Hurmic pour les conifères morts exhibés en place publique et déguisés en sapins de noël.

Il déclara alors avec des trémolos dans la voix « c’est un arbre mort. Je garde le souvenir de cet arbre mort qu’on faisait venir tous les ans. Ce n’est pas du tout notre conception de la végétalisation ». et annonça dans la foulée la mise en œuvre d’une « charte des droits de l’arbre ».

Mais il en est un qui les surpasse, c’est le maire de Grenoble Eric Piolle qui en raison de son ancienneté, c’est son deuxième mandat, mais aussi de son arrogance rêve d’une investiture en 2022 par ses amis verts.

Comme ses collègues, il s’investit plus dans le sociétal que dans l’écologie, peu passionné par la sécurité, il est favorable à une police désarmée et à la désactivation des caméras et considère que la 5G ne sert qu’à « regarder du porno en HD dans un ascenseur ». Le Canard Enchainé dans un article signé par Anne Sophie Mercier en date du 02/09/2020 prétend qu’il a pris le melon, ce qui n’est guère flatteur pour un écolo-pastèque.

Mais parité oblige, les élues estampillées EELV ne sont pas en reste, tandis que l’édile de Strasbourg Jeanne Barseghian s’apprête à accorder une subvention à une organisation islamiste turc Millî Görüş pour construire la mosquée la maire de Poitiers Léonore Moncond’huy supprime ou réduit les siennes aux aéroclubs de la ville au motif qu’il convient de « protéger l’avenir des enfants » et « parce qu’il est des rêves dont on doit les préserver ».

A quand les camps de rééducation organisés par les khmers verts pour réorienter les rêves de nos chérubins ? Au moins cette divagation ayatollesque aura permis à Léonore de connaître des turbulences sans quitter le plancher des vaches.

Pour terminer ce florilège de délires sociétaux, il convient de rendre hommage à Alice Coffin élue au Conseil de Paris qui a publié récemment ‘’ Le Génie Lesbien’.

Que doit-elle à ce génie lesbien à part une misandrie assumée ? Selon elle, la vie, puisqu’elle l’assure « Moi, en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. »

Pour montrer mon ouverture d’esprit je vais laisser la conclusion de ce billet à une journaliste et militante écolo Isabelle Saporta qui s’est exprimée en ces termes en septembre 2020 aux’’ Grandes Gueules’’ « On a un vrai souci avec les maires écolos, s’ils ont une idée à la con par jour, on ne va pas s’en sortir ! On voudrait passer pour des ayatollahs, on ne ferait pas autre chose ! » Pas mieux !