Un vide de puissance au Moyen-Orient

La guerre en cours dans la bande de Gaza a révélé un vide de puissance massif au Moyen-Orient. La preuve la plus évidente en est le chaos provoqué par les milices terroristes disséminées au Yémen, en Irak et en Syrie, sans aucune force de dissuasion. Ce chaos se produit sans qu’aucune puissance internationale, et encore moins la communauté internationale dans son ensemble, ne soit en mesure de mobiliser les ressources nécessaires pour mettre fin aux attaques de ces milices.

L’un des événements qui a attiré mon attention récemment, et qui reflète la vacance du pouvoir et le chaos au Moyen-Orient, a été l’annonce par le groupe terroriste Houthi qu’il avait procédé à un essai de missile hypersonique. Le groupe a confirmé que le missile avait atteint une vitesse d’environ 10 000 km/h et prévoit de le produire pour l’utiliser en mer Rouge.

Les Houthis affirment que les essais ont duré trois mois afin de développer les missiles et d’accroître leurs performances et leur efficacité. Avec cette absurdité, ils supposent que les autres seront trop naïfs pour croire qu’ils ont acquis, juste comme ça, des capacités militaires que les grandes puissances ont mis des années à développer. Je ne sais pas si cette évolution a incité l’administration Biden à entamer des discussions indirectes avec Téhéran pour contenir les Houthis. Cependant, il s’agit d’une démonstration claire de ce que le chaos peut faire dans une région pleine de crises et de facteurs d’autodestruction.

En tant qu’observateur, je ne suis pas prêt à discuter de la possibilité que les Houthis développent eux-mêmes des armes avancées, car la question est plus complexe qu’il n’y paraît, surtout dans un environnement qui ne dispose pas de la technologie sophistiquée nécessaire pour développer des drones ou des missiles. De plus, il s’agit de missiles hypersoniques, dont seuls quelques pays dans le monde disposent, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et, plus récemment, l’Iran. Cela soulève de nombreuses questions, d’autant plus que le Corps des gardiens de la révolution islamique a récemment dévoilé le missile hypersonique Fattah, qui peut atteindre jusqu’à 15 fois la vitesse du son, a une portée de 1 400 km et est capable d’échapper aux systèmes de défense antiaérienne.

L’annonce des Houthis a été accueillie avec scepticisme par certains experts militaires. Comment le groupe houthi a-t-il pu mettre au point une technologie aussi avancée dans des conditions largement connues ? Que l’annonce des Houthis soit vraie ou non, c’est un signe négatif que le Moyen-Orient n’a pas grand-chose de positif à attendre dans un avenir prévisible. L’incapacité des Américains et des Occidentaux à maintenir la sécurité et à faire respecter le droit international a permis aux milices de semer le chaos dans la région. C’est le signe d’un grand mal à venir.

Il ne serait pas sage d’accepter qu’une milice terroriste attaque Israël avec des missiles sophistiqués, car cela pourrait entraîner une réponse plus forte qui se traduirait par une vengeance et une colère sévères de la part d’un État à capacité nucléaire, qu’il l’admette ou non.

Il y a des signes importants de ce qui se passe au Moyen-Orient, dont le plus important, à mon avis, est que certaines parties régionales évaluent mal la polarisation internationale actuelle et prennent de nombreux risques. L’impression est que l’ère américaine, et avec elle l’ère occidentale, est arrivée à son terme et que le vent a tourné. L’occasion est belle pour ces partis de redessiner la carte de la région selon leurs propres idées.

La faiblesse de l’Occident coïncide avec un repli stratégique des Arabes, dont les raisons sont bien connues, et la situation pourrait s’aggraver si le conflit en Ukraine s’intensifie et qu’il est décidé d’envoyer des forces en confrontation avec la Russie au lieu d’accepter la réalité et de chercher à négocier la fin de la guerre en cours dans ce pays. La preuve de cette possibilité est qu’il existe un courant européen, dirigé par le président français, qui demande d’empêcher la Russie de gagner en Ukraine, en passant par des propositions controversées telles que l’envoi de troupes de l’OTAN ou la mobilisation d’un plus grand soutien militaire européen, le soutien militaire américain étant retardé en raison du différend au sein du Congrès.

En bref, la complexité potentielle de la crise ukrainienne pourrait conduire à davantage de chaos au Moyen-Orient. Cela sert les intérêts des milices terroristes, des États et des organisations qui les soutiennent et les appuient dans le monde entier, d’autant plus que certains signes indiquent que la guerre de Gaza a renforcé l’influence et le rôle stratégique de l’Iran dans l’élaboration des équations de la stabilité régionale. La guerre de Gaza a également eu un impact sur l’influence américaine dans le monde, car les États-Unis ont été contraints de concentrer leur attention et d’ajuster leurs priorités stratégiques dans la région du Moyen-Orient, du moins pour le moment.

La guerre de Gaza a également rebattu les cartes et mis en évidence le danger d’un vide de puissance dans la région, avec ce chaos régional qui prévaut, d’autant plus qu’après le retrait américain, les autres puissances internationales hésitent à combler ce vide pour des considérations liées à leurs intérêts stratégiques et à leurs priorités.

La Chine hésite encore à intervenir directement pour défendre ses intérêts, craignant une ingérence prématurée dans les conflits complexes du Moyen-Orient. La Russie est accaparée par sa guerre en Ukraine et ne veut pas ouvrir de nouveaux fronts avec les Etats-Unis et l’Occident, alors que des appels à l’envoi de troupes de l’OTAN en Ukraine ont été lancés.

Surtout, rien n’indique que les Arabes et Israël trouveront une formule appropriée pour assurer la sécurité et la stabilité des deux parties dans le cadre d’une solution visant à contenir la menace iranienne et le soi-disant axe de résistance, ce qui est dans leur intérêt absolu dans les conditions actuelles.