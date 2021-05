Un village suédois donne une leçon d’écologie à toute l’Europe

Le village suédois très ancien de Simris s'alimente entièrement en électricité grâce aux panneaux solaires. Ses habitants, qui utilisent uniquement des sources d'énergie renouvelables, ont donné une leçon d'écologie à tous les pays européens.

C'est ce que rapporte l'agence de presse Bloomberg.

Cette commune ayant une histoire millénaire et comptant seulement 200 habitants est devenue un modèle des systèmes énergétiques locaux du futur. Les habitants du village ne sont pas reliés au réseau électrique national et vivent en autonomie grâce aux mini-réseaux d'énergie propre de panneaux solaires. Cela suffit pour les besoins ménagers, alors que l'excédent est vendu aux compagnies communales. Simris se trouve sur des collines près de la mer Baltique, dans l'un des endroits les plus ensoleillés et venteux en Suède, près des éoliennes et des panneaux solaires de la compagnie allemande EON ES, qui soutient l'expérience des réseaux autonomes à Simris.

"C'est bien d'utiliser tout ce qui arrive du ciel gratuitement", a déclaré le couple âgé Lars et Karin Lefvert, venu à Simris de Stockholm. Les retraités ont installé 20 panneaux solaires dans leur cour. Ils stockent l'excédent d'énergie propre dans des batteries ou revendent au géant énergétique EON.

"Le plus grand problème était d'équilibrer l'offre et la demande dans l'utilisation des panneaux solaires et des éoliennes, des pompes de chaleur, des batteries et des chauffe-eau dans les maisons. Pendant tout ce temps les habitants du village restaient clients de la centrale électrique. Ce serait génial si Simris devenait un modèle pour d'autres communes non seulement en Suède, mais également partout où travaille EON", a déclaré Jörgen Rosvall, responsable du projet dans la compagnie énergétique.

Les prémisses existent déjà : fin 2021, une nouvelle loi entrera en vigueur en Europe autorisant des réseaux électriques décentralisés. Selon les estimations de la Commission européenne de 2016, d'ici la fin de la décennie, les ménages européens compteront 17% d'éoliennes et près de 21% de panneaux solaires. Selon une autre étude de la même année, d'ici 2050, près de la moitié des maisons en UE produiront leur propre électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. L'Europe sera un leader mondial en matière d'énergie décentralisée.

"Un tel système d'approvisionnement en électricité sera comme un notebook, quand vous retirez la prise et pouvez poursuivre le travail", a déclaré Fredrik Lundstrom de l'Agence suédoise de l'énergie. Les stratégies d'énergie verte et de neutralité carbone sont mises en place non seulement en Europe, mais également en Chine, au Japon et aux Etats-Unis. Les autorités américaines ont promis de diviser par deux les émissions nuisibles de leur industrie d'ici 2030. Les Espagnols ont commencé à installer des panneaux solaires non seulement sur les toits des immeubles, mais également sur les trottoirs.

Alexandre Lemoine

