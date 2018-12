Une affaire de Famille : le Front National

Le changement de nom, est comme un changement de logo pour une entreprise : rien de nouveau donc depuis que le Front est devenu Rassemblement en 2018, ce Parti politique reste toujours ce qu’il a été depuis sa création en 1972, une PME familiale. L'organigramme du PCF (comité central, bureau politique, bureau exécutif) aurait servi de modèle pour son organisation, ce qui est assez cocasse. Pour avoir un historique du Parti et les CV de ses dirigeants et membres on peut se reporter utilement à Wikipédia. Je ne reprends donc pas ce qu’on y trouve, c’est très bien documenté avec les détails utiles et les autres.

Ce que je veux souligner ici, et ce qui en fait l’originalité, c’est le caractère d’entreprise familiale qui a permis à la famille Le Pen de vivre et de s’enrichir de ce Parti depuis 1972, date de la création du FNUF, c’est-à-dire depuis 46 ans à ce jour. Et si l’enrichissement provient d’un heureux héritage, celui-ci n’est dû qu’au Parti créé par l’héritier, qui devenu riche pouvait abandonner sa société d’édition de musique militaire pour se consacrer pleinement à la politique, les années Mitterrand lui apportant la lumière qui lui faisait alors défaut.

L’histoire de France n’a pas connu une saga semblable à celle de cette famille Le Pen ! Et y a-t-il un autre exemple en Europe, voire de par le vaste monde, de PME politique à caractère familial ayant eu cette durée ? Certaines familles – les Castro, les Kim par exemple – sont au pouvoir dans leurs pays depuis des décennies, mais elles y sont en tant que maîtres de l’Etat. La PME Le Pen est donc bien unique au monde, et ce constat s’impose à ses thuriféraires et ses contempteurs ; un ovni de conception franco-française qui a résisté aux aléas de l’histoire, traversant les conflits et résistant à la création de l’Union européenne, alors que les autres Partis ont tous connu les destins propres aux Partis politiques ordinaires : création, croissance, déconfiture, conflits internes, courants divers, changements de dirigeants, hybridation avec d’autres, etc…

La Famille, rien que la Famille, telle pourrait être la devise de cette PME : les allogènes ont tous été marginalisés (Gollnisch), ou balayés (Mégret, Philippot) dès qu’ils ont approché de trop près le cercle du pouvoir : « Pas touche au capital familial ! », telle serait la devise de la famille sous l’étendard de Jeanne d’Arc que l’on sort les jours de FêtNat. Et c’est ce qui permet de trouver de l’argent quand les vents mauvais ont vidé les caisses, y compris dans des sectes bizarroïdes dont les Américains ont le secret de fabrication. Et ceux qui abandonnent l’affaire laissent au vestiaire le nom de Le Pen, comme cette nièce devenue Madame Maréchal après avoir posé le dossard. Les secrets de famille ne sont pas mieux gardés là qu’ailleurs et si les luttes parricides entre père et fille ont fait les délices des magazines people et des avocats, elles n’ont jamais ébranlé l’édifice, mis en cause le business, la source des profits. Tant qu’il y a des électeurs, le reste n’est qu’incident collatéral permettant souvent de détourner l’attention de problèmes touchant les fondamentaux et ses contradictions, les alliances et les combines.

Cette PME d’un genre particulier ne publie ni bilan ni compte d’exploitation ; le Parlement de Strasbourg a brisé 46 ans de silence, mais en attendant le jugement la vie continue, et parions que tout sera après comme avant, de généreux donateurs pouvant combler les brèches sans que la fortune familiale soit appelée pour cela. Une enquête approfondie devrait permettre de savoir comment l’argent a été distribué pendant ces 46 ans, mais ce n’est pas la Cour des Comptes qui va s’y coller, et l’on sait que les incendies et déménagements sont de bons moyens pour remettre les compteurs à zéro.

Que des électeurs trouvent dans les programmes de ce Parti des propositions qui les satisfassent, peut-être ; mais qu’ils acceptent de jouer le jeu de cette PME familiale voilà qui est curieux dans un pays qui a horreur de l’argent et prône l’égalité, qui est à l’affût de tout enrichissement et demande à ses élus d’être d’irréprochables et vertueux citoyens ! Que peuvent-ils en attendre de cette PME ? Le pouvoir serait sa fin, ce qu’avait bien compris le fondateur Jean-Marie : ne pas casser la pompe à finances, n’était-ce pas l’objectif ? Mais la tentation du pouvoir semble si forte pour sa fille Marine qu’elle oublie la règle qui a donné pendant 46 ans de si bons résultats, la bonne méthode des Shadocks : pomper !