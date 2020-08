Une alliance militaire Inde-Vietnam contre l’alliance sino-pakistanaise ?

Les actions chinoises en mer de Chine méridionale ont rapproché Hanoï et New Delhi dans un partenariat d'experts comparable à l'alliance Pékin-Islamabad. « L'Inde cherche à faire à la Chine ce que la Chine a fait à l'Inde : c'est-à-dire le confinement et l'encerclement », déclare un analyste.

Observateur Continental reprend un point principal du South China Morning Post du 27 août soulignant l’alliance militaire Inde-Vietnam contre la Chine.

Lorsque la marine chinoise a effectué des exercices presque simultanément dans quatre régions maritimes cette semaine, beaucoup ont été impressionnés par la démonstration de force, mais peu ont remis en question le public visé. Les experts étaient presque unanimes à considérer les exercices dans la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale, le nord de la mer Jaune et le golfe de Bohai, comme la réponse de Pékin à ce qu'il considère comme une belligérance accrue des Etats-Unis. Washington a récemment envoyé des porte-avions en mer de Chine méridionale, fait passer un destroyer dans le détroit de Taïwan, fait voler des avions de reconnaissance et des bombardiers B-1B au-dessus de la région et s'est rangé du côté des pays d'Asie du Sud-Est dans leurs différends territoriaux avec la Chine.

Comme l'a dit Josef Gregory Mahoney, professeur de politique à l'université normale de Chine orientale de Shanghai : « La Chine est confrontée à un risque croissant que le président Donald Trump déclenche un incident dans la mer de Chine méridionale, impliquant peut-être Taïwan ». Les exercices de la Chine ont envoyé en réponse un message clair, alors que la Chine ne veut pas de guerre avec les Etats-Unis. Si une guerre arrive, elle est prête et capable de se battre et sur plusieurs fronts si nécessaire.

Mais si le public visé était peut-être celui de Washington, la démonstration de force a également eu un effet sur les nations beaucoup plus proches de chez elles, explique le South China Morning Post. En particulier, selon les analystes, cela a encouragé le développement d'un partenariat militaire entre le Vietnam et l'Inde, un partenariat que de nombreux experts considèrent comme visant à contrer la Chine de la même manière que l'alliance sino-pakistanaise est considérée comme contrant l'Inde.

Le Vietnam a été irrité par les images satellite montrant que la Chine a récemment déployé au moins un bombardier porteur de missiles H-6J sur l'île Woody, l'une des îles des Paracels contestées dans la mer de Chine méridionale. Ces images ont incité le ministère vietnamien des Affaires étrangères à avertir la semaine dernière que la présence des bombardiers sur l’île - connue sous le nom de Yongxing en Chine et de Phu Lam au Vietnam - violait non seulement la souveraineté vietnamienne mais « mettait en péril la paix » dans la région. On pense que les images étaient en bonne place à l'ordre du jour lorsque l'ambassadeur du Vietnam Pham Sanh Chau a rencontré vendredi dernier le secrétaire aux Affaires étrangères indien Harsh Vardhan Shringla pour l'informer de l'escalade des tensions dans la mer de Chine méridionale. Ils auraient également participé mardi à des discussions lors d'une réunion virtuelle entre le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar, et son homologue vietnamien Pham Binh Minh.

Carlyle Thayer, professeur émérite de l'université de Nouvelle-Galles du Sud à l'Australian Defence Force Academy, a déclaré que ce n'était pas la première fois que la Chine déployait des bombardiers sur les îles Paracels. Elle y avait envoyé plusieurs bombardiers à longue portée H-6K en 2018. Cependant, l'ouverture du Vietnam à propos de la réunion de l'ambassadeur était significative. « Etant donné que [cette fois] le Vietnam a rendu public sa position envers l’Inde, il est probable que le Vietnam s’engage dans un exercice diplomatique pour dénoncer les actions de la Chine dans le but d’obtenir un soutien politique », a déclaré Thayer. En tendant la main à l'Inde, le Vietnam a présenté non seulement un partenariat stratégique global entre les deux pays, mais a également montré son soutien continu à la liberté de navigation et de survol de l'Inde dans la mer de Chine méridionale, a déclaré le professeur de relations internationales Huynh Tam Sang de l'université des affaires sociales de l'université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh Ville. « L'Inde et le Vietnam se trouvent maintenant à une convergence géostratégique. Les deux parties s'opposent à ce que la Chine traite la mer de Chine méridionale comme son arrière-cour et ont intérêt à préserver la paix et la stabilité dans les eaux contestées », a déclaré Huynh. « Tout comme Islamabad et Pékin coordonnent et soutiennent étroitement leurs actions militaires contre l'Inde, New Delhi et Hanoï ont maintenant commencé à s'informer et à se soutenir mutuellement vis-à-vis de Pékin. « Tout comme le Pakistan favorise une forte présence navale chinoise dans l'océan Indien, le Vietnam favorise une présence navale indienne dans la mer de Chine méridionale », a déclaré Mohan Malik, chercheur du NESA Center for Strategic Studies (un centre régional du département américain de la Défense).

Le Vietnam continuerait ainsi de renforcer ses liens avec l’Inde pour répondre aux préoccupations communes concernant l’assertivité croissante de la Chine dans l’Indo-Pacifique, a déclaré Derek Grossman, analyste principal de la défense à la Rand Corporation, un groupe de réflexion de Washington. « Cela impliquera probablement le partage d’informations, la formation militaire et peut-être l’achat d’armes », a déclaré Grossman, ajoutant que « les armées des deux pays étaient très complémentaires car elles dépendaient toutes deux en grande partie de l’équipement soviétique ou russe ».

Olivier Renault

