Une arnaque

La seule arnaque que j’ai eu, c’est un black sur les Champs qui me dit qu’il doit se rendre à Pau, et qu’en auto stop, avec sa couleur de peau, personne ne le prend.

Bon, j’ai déjà un peu tiqué sur la France raciste qui refuse de le prendre mais bon.

Et donc il poursuit qu’il doit, du coup, prendre le train mais que ça coute 700 francs (c’était avant l’euro). Là, pris par l’histoire, je lui dis que je veux bien le dépanner de 10 balles.

Et là, le mec s’énerve et dit qu’il ne mendie pas, et que c’est 700 francs qu’il veut, et bien sur que je suis raciste et prisonnier de l’argent.

Du coup, je m’énerve et ça a failli finir en bourre pifs.

Après coup, énervé, je me dis que son histoire ne tenait pas.... il fait du stop pour aller à Pau, et je le retrouve sur les Champs Elysée, qui est quand même le dernier endroit pour faire de l’auto stop pour Pau. De même pour prendre le train pour Pau, c’est aussi le très mauvais endroit. Donc j’ai réalisé que c’était du pipeau de A à Z. Mais sur le coup, on n’a pas le temps d’analyser tout ça, et on peut facilement se faire avoir.

Là, franchement, si le mec l’avait joué finaud, il pouvait ramasser une petite somme, qui multipliée sur plusieurs pigeons, pouvait faire une somme honnête.