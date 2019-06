Une association familiale laïque ! Pour quoi faire ?

Nos ami(e)s que nous côtoyons dans le cadre de l'action laïque ou l'action sociale s'étonnent que notre association membre du CDAFAL (Conseil Départemental des Associations familiales laïques) s'inscrive dans le mouvement « familial ».

Le CDAFAL 77 comme les autres CDAFAL est membre du CNAFAL (Conseil National).....

Notre mouvement n'est pas familialiste, il n'a pas cette vision réductrice de la famille qu'ont de très nombreuses associations membres de l'UNAF : pour nous la famille peut prendre différentes formes.

Nous avons combattu bien avant la loi dite du mariage pour tous, pour la reconnaissance des couples gays et lesbiennes par l'UNAF qui, d'ailleurs, a attendu la loi pour évoluer très lentement.

Nous demandons fermement à l'UNAF qu'elle abandonne le vote familial rétrograde.

Ce système hérité de Vichy est construit sur le mode de calcul suivant : les célibataires sans enfant ne sont pas comptablilisés, les personnes en couple non marié ou non pacsé sans enfant non plus.... quand un couple marié ou pacsé a des enfants mineurs, elle dispose d'une voix par adulte et d'une voix par enfant mineur avec une prime d'une voix supplémentaire pour 3 enfants...... !?

Dans les associations familiales laïques, chaque adhérent a droit à une voix....

C'est une conception républicaine.

Notre association est laïque et progressiste ;

Nous avons milité pour le mariage pour tous et nous nous sommes opposé à la direction de l'UNAF sur cette question et sur d'autres.

Si nous sommes membres de l'UNAF ( Union Nationale des Associations Familiales) c'est pour y défendre une orientation alternative à celle, réactionnaire de cette Union.

Nos associations familiales laïques, sont laïques, c'est à dire qu'elles défendent le principe de la séparation des églises et de l'Etat et combattent les deux fléaux que sont la xénophobie et le communautarisme.

Elles défendent les principes de liberté de conscience et d'égalité de toutes et de tous.

Nos associations locales comme « Familles laïques » de Melun, adhérentes au CDAFAL s'inscrivent dans le combat social : elles défendent les services publics et agissent au quotidien pour défendre les familles fragilisées en menant des actions dans différents domaines :

accompagnement à la scolarité ;

cours de français ;

accès à l'informatique et aux droits ;

aide au dépôt d'un dossier de surendettement ;

tenue d'une permanence consommation

action pour le droit au logement avec deux axes principaux < aide à la recherche d'un logement < lutte contre les expulsions locatives

Ces actions sont citées comme des exemples mais de nombreuses autres sont menées à l'échelle locale, dans une démarche d'éducation populaire :

On ne se substitue pas aux personnes dans une position charitable, on fait avec elles afin qu'elles soient actrices : c'est la solidarité par l'échange

Jean-François Chalot