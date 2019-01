Une brioche des Rois façon 21ème siècle...

« L’Epiphanie renvoie à l’enfance, à ce jour unique, le 6 janvier, où l’on

tirait autrefois les rois ... »

Cher-chère Rosemar,

En cette sombre époque où tout s’achète et se vend - au point de voir la République des Droits de l’Homme et du Citoyen réduite au rang de « start-up » par le très immature giton de Rothschild -, il paraît bien normal qu’industrie et commerce s’emparent de toute occasion pour améliorer leurs bilans en nous fourguant leur malbouffe insipide et standardisée. Rien hélas de bien nouveau sous le soleil !

A l’heure où en France des femmes se retrouvent comme aux temps bibliques sans foyer avec leur bébé, la tradition garde tout son sens, qui veut que suivant leur Etoile, des mages vinrent jadis d’Orient révérer et offrir leurs présents au plus dénué des nouveaux-nés, réchauffé de l’animalité de l’âne et du bœuf dans l’humble dépouillement d’une étable.

Sachons continuer de nous émerveiller ! Tout enfant est divin - don de Vie -, et les marchands du temple n’y pourront rien ôter !

En vous présentant mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour l’an qui débute !