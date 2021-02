Une cagnotte de la solidarité qui monte, qui monte, à Vaux-le-Pénil

En 2021, des femmes et des hommes dorment dehors.

Chaque année des centaines de SDF meurent dans la rue ;

Comme le rappelle le Parisien :" Le collectif Les morts de la rue , qui chaque année recense inlassablement les décès de personnes sans domicile, avait, en 2019, comptabilisé 531 victimes dont 145 pour la capitale. Depuis le début de l'année, sur tout le territoire français, plus de 65 personnes sont mortes dans la rue. "

Louise Michel ! Rien n'a changé ou presque ....

C'est intolérable, il nous faudra imposer que les principes de la République soient respectés et que chacun-e- ait un toit décent.

Il y a quelques semaines, des réseaux sociaux actifs sur la ville de Vaux le Pénil ont eu la fièvre.

Un internaute particulièrement actif a informé le "microcosme" de la disparition d'un SDF présent depuis plusieurs mois sur une place commerçante.

Les bruits les plus fous ont circulé.... Il serait décédé !

Comme beaucouo d'autres personnes, je connaissais cet homme à qui on avait proposé un hébergement qu'il a refusé.

Il était là, secouru et aidé par les passants, il était apprécié, d'autant plus qu'il était discret et aimable même s'il était peu locace.

Emu, je me suis renseigné et nous avons à plusieurs organisé une enquête sur l'agglomération et auprès du 115 qui est informé des accIdents survenus aux plus démunis qui vivent dans la rue.

Nous venons d'apprendre que cet homme était vivant et qu'il avait rejoint une autre petite ville solidaire.

Ouf !

Un autre homme, cabossé par la vie fait la manche à Vaux le Pénil.

Les passants, anonymes comme on dit aident cet homme en lui donnant une pièce, de la nourriture et même des habits.

Le DAL, Droit au logement, présent sur la ville est intervenu auprès du CCAS pour que David -c'est son nom- soit hébergé à l'hôtel.... La Municipalité a offert trois nuits d'hôtel prenant le relais du DAL qui avait lui aussi réglé des nuits d'hôtel.

Un jeune homme qui dormait dans sa voiture a été contacté par une militante. Elle lui a fait obtenir le RSA et nous cherchons un logement pour lui. Naturellement il aura droit à des nuits d'hôtel, lui aussi ;

Des militants d'autres associations se sont, eux aussi, mobilisés , "le printemps pénivauxois" a décidé d'ouvrir une cagnotte et de verser le produit de la collecte au DAL pour qu'il paye des nuits d'hôtel aux SDF présents sur la ville :

https://www.leetchi.com/c/une-caisse-de-solidarite-citoyenne-a-vaux-le-penil

Les initiateurs du projet espéraient obtenir 670 € en 15 jours.

Ce cap a été atteint 48 heures après l'ouverture de la cagnotte.

On continue !

Tout l'argent récolté sera dédié aux nuitées et le livre de compte sera public.

Nous nous posons la question suivante : sommes-nous à notre place ?

Doit-on pallier aux insuffisances des pouvoirs publics ?

Il faut, à mon avis, parer au plus pressé quand il y a une urgence quasi vitale, c'est d'agir immédiatement....

Nous alertons le 115 et le CCAS et, si pour une raison ou une autre, rien ne se fait, il est indispensable que les bénévoles s'y mettent.

Notre action collective est connue et reconnue, des élus de la majorité et même de l'opposition municipale ont versé leur obole et aujourd'hui, si rien n'est définitivement acquis, une idée fait son chemin :

Pourquoi ne pas aménager un des locaux libres que possède la ville ?

On pourrait installer des coins personnels avec des lits et accompagner les SDF avec une synergie entre les bénévoles aidant à la construction du lien social et les professionnels.

CE QUI EST CERTAIN, C'EST QUE NOUS NE LACHERONS RIEN !

Jean-François Chalot