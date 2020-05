Une carence en vitamine D engendre deux fois plus de risque de développer une forme grave de Covid-19 que les autres !

Un article assez court pour passer cette info qui vient de tomber il y a quelques jours : Une carence en vitamine D augmente le risque de développer une forme grave du covid-19. Sources.

Il y a près de deux ans, sur Agoravox, je publiais cet article :

Face au covid-19, les personnes âgées sont plus vulnérables !

Pour ce qui est commun de nommer les personnes âgées ( dont votre serviteur 82 ans ) il est prouvé que ces dernières présentaient plus de risques d'infection au covid-19. : Source Ministère de la Santé. (signalons que des personnes moins âgées mais qui présentent certaines pathologies aggravantes sont elles aussi les plus vulnérables au covid-19, voir ces affections sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé :Ici )

Quand un déficit en vitamine D, favoriserait la mortalité du covid-19 !

Sur le covid-19, de très nombreuses études sont réalisées, et notamment pour savoir quelles sont les raisons qui pourraient soit augmenter les risques de mortalité, soit au contraire les diminuer.

Parmi ces études, dernièrement il s'avère qu'un déficit en vitamine D ( et pas uniquement chez les personne âgées ) favoriserait la mortalité du covid-19. : sources.

Perso sur avis de mon médecin traitant, depuis au moins trois ans, je prends tous les mois une ampoule de vitamine D ; .. (même en été, car j'ai trop été exposé au soleil, et maintenant, il ne faut pas que j'abuse des UV solaires : Ministère de la Santé : Ici.

Quand j'avais à peine trois ans, c'était en 1941 et nous étions en période de la Deuxième guerre mondiale, mes parents me donnaient de l'huile de foie de morue qui est riche en vitamines A et D : wiki. A cette époque, elle était nature, donc non désodorisée, ouf son goût ( voir mon P.S., en bas d'article )

Bon maintenant l'huile de foie de morue est désodorisée et purifiée pour une utilisation efficace et agréable, surtout que maintenant, il est proposé de l'huile de foie de morue en gélules, mais ce n'est pas une raison pour s'en empiffrer, car il est bon de « savoir garder raison », car il y a risque de surdose en vitamine A : Wikipédia paragraphe : Inconvénients ; Ici, et autres résultats Google : Ici. Pour info, le site Futura Santé signale de cas mortels de surdose en vitamine D : Ici. Sur la surdose en vitamines, autres résultats Google : Ici, eh oui souvent « Le trop ou le mieux sont l'ennemi du bien ! :Ici.

Pour résumer concernant votre taux de vitamine D, ainsi que les autres vitamines, il est préférable de demander l'avis de votre médecin qui avec une simple prise de sang pourra faire son jugement !

Liens en annexes :

Un site avec une photo montrant les sources principales de vitamine D : Ici.

L'image qui illustre mon article, a été copiée sur ce site.( cette photo avec les mômes alignés sagement en rang d'oignons nous ramène à une période bien différente surtout en matière de discipline scolaire, mais pour les mômes de notre époque actuelle, leur alimentation peut être hélas une des causes de leur hyperactivité : résultats Google : Ici,,.. et si on rajoute les effets de tous les écrans : télévision, tablettes, portables et autres jeux électroniques résultats Google : Ici, ben, il ne faut pas s'étonner que l'ensemble donne un cocktail explosif !

Merci de m'avoir lu .

Gilbert Spagnolo dit P@py

P.S.

Anecdote perso ( c'est l'image dans une cour d'école, des mômes en attente sagement alignés en rang d'oignons attendant leur ration d'huile de foie de morue, qui a réveillé en moi ce vieux souvenir )

Je suis né le 30/04/38, (je suis l’aîné d'une fratrie de 8 enfants 3 filles 5 garçons ) alors que j'avais à peine deux ans, ma mère est allée à la maternité pour accoucher de son deuxième enfant ( une fille ), pendant son séjour à la maternité, c'est une de mes tantes qui m'a gardé à la maison.

Lorsque ma mère est revenue ma tante s'est empressée de savoir ce que je lui marmonnais en regardant le buffet de la cuisine ; Ben dans mon bafouillage je demandais tout simplement ma ration d'huile de foie de morue, car après avoir ingurgité ma dose, j'avais droit à un bonbon !Rusée quelle était ma maman ! Souvenirs souvenirs !