Une censure sur des émissions d’investigation du service public ?

Des baisses de crédit imposées par l'Etat sur les émissions "Envoyé spécial", "Complément d'enquête", "Cash investigation" seraient envisagées par la direction de France TV.



Dès lors, on voit pointer, derrière ces coupes budgétaires, une censure politique : 33 suppressions de CDD sont prévues.



Un moyen de faire disparaître des émissions qui ont pour vocation d'informer les citoyens sur des sujets importants : les médicaments, la consommation, la nourriture, l'armement, les politiques, le monde de la finance...



Alors que les émissions de divertissement débiles se multiplient sur les chaînes TV, il serait question de supprimer des documentaires et des enquêtes qui dénoncent les dysfonctionnements de notre société.

Les émissions de télé-réalité, les jeux, les séries policières sont privilégiées tandis que la culture se trouve souvent reléguée à des heures tardives.



Pourtant, l'arrivée de la TNT nous laissait espérer des programmes nombreux et diversifiés.

Ce n'est pas du tout le cas et désormais, des diffusions intéressantes sont menacées...

Une censure qui ne dit pas son nom...

Selon François Ruffin c'est "la censure la plus efficace : la censure en amont. On ne donne pas les moyens aux journalistes de produire une contre-information, de produire des investigations, du coup on n'a pas à la censurer en aval, puisqu'elle n'existe pas." Les magazines de France 2 n'ayant "plus les moyens d'enquêter", ils n'auraient plus à être censurés...



Il y a quelque temps, on s'est étonné de voir disparaître les émissions de Frédéric Taddeï.

Et voilà que d'autres programmes d'information risquent de connaître le même sort.

Nous payons tous une redevance télé et nous avons le droit d'attendre une certaine qualité dans les émissions qui nous sont proposées...



Nos sociétés sont de plus en plus contrôlées, surveillées par le biais d'internet : si certaines informations sont censurées, si le pluralisme s'efface, c'est bien vers un régime dictatorial que l'on se dirige.

On nous impose, sans arrêt, des règlements : le compteur Linky, le nouveau contrôle technique automobile, les compteurs de chauffage dans les copropriétés...

Jusqu'où ira-t-on dans ce quadrillage et ce formatage de la société ?



