Une cérémonie religieuse sans masques de protection en plein Paris !

Avec des tradis, pourquoi ne pas leur demander ce que dit Dieu sur le port du masque ? Oh bah mince, il n’a jamais évoqué le sujet !...

Mais ce serait peut-être plus simple de lui demander ce qu’il pense de cette propagande limite satanique consistant à détruire les peuples, les sociétés et systèmes nationaux de santé, à rompre les contacts qui font de nous des humains.

Aussi à propos des mensonges aussi longs que la muraille de Chine ; ça vaut combien de « Ave Maria » ?

Si on sait déjà, par principe, que l’âme des politiques est déjà condamnée à l’enfer et ce éternellement, qu’en sera-il, demandons-le-lui, de tous ces journalistes-collabos qui ont participé au carnage sanitaire en effrayant les masses à coup d’articles assassins comptant le nombre de morts, aux faux bilans de décès comptant les choux et les patates, à la tuerie avenir avec les vaccins non testés et bientôt imposés, etc.



Une propagande étatico-médiatique qui se poursuit, sans que personne n’élève la voix de peur d’être humilié publiquement, trainé dans la boue par je ne sais quel groupe d’animateurs secondé de Drs Maboules, poursuivi en justice par des soudain « collectifs » ou l’Etat lui-même. Silence complice également.



Si on faisait le bilan pour un tradi, c’est un méga ticket pour l’enfer qu’on offrirait aux « classes dominantes » et ce en première classe (chambres de tortures, supplice du feu et de l’eau, etc.) ! Mais également des médecins qui participent, de gré ou de force, à cette stratégie totalement mortifère pour plaire au monarque absolu.

Alors, dans le fond, que penser d’un office libre de toute attache sanitaire grotesque alors que les chiffres officiels sont totalement bidonnés, que la loi du silence et les mesures grotesques règnent en maître, que les collabos de tout poil font la loi dans l’espace public — presque à regarder dans nos WC ce que l’on chie — ?

Au moins, si ils meurent après être passés à l’église, la seule certitude des tradis est de faire coucou à Dieu en passant...