Une condamnation à huit mois avec sursis dans l’affaire Penelope Fillon

Le propriétaire de La Revue des deux mondes, Marc Ladreit de Lacharrière, accusé d'avoir accordé dans ce média un emploi de complaisance à Penelope Fillon, a été condamné à huit mois avec sursis et 375.000 euros d’amende pour abus de biens sociaux.

Nul n'a été surpris à l'annonce de cette condamnation, puisque Marc Ladreit de Lacharrière avait déjà plaidé coupable lors de la clôture de l'enquête. C'est donc logiquement que l'homme d'affaires, mis en examen le 12 mai 2017 pour abus de biens sociaux, a été condamné mardi dernier, lors d'une audience publique, à huit mois de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende dans le cadre de l'affaire dite du « Penelopegate ». Il s'agit de la première condamnation dans cet affaire d'emplois fictifs dont auraient bénéficié la femme et les enfants de François Fillon et qui a largement contribué à l'échec du candidat de la droite à la dernière élection présidentielle.

Lors d’une « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » à Paris, le tribunal de grande instance a entériné la sanction proposée par le Parquet national financier et acceptée par l’entrepreneur dans le cadre d’une procédure de « plaider coupable ». La peine infligée à Marc Ladreit de Lacharrière ne figurera cependant pas au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Encore une fois, des faits de « délinquance en col blanc », dont l'abus de biens sociaux est un cas particulier, conduisent donc à une sanction mineure.

Les soupçons d’emplois fictifs dont auraient profité Mme Fillon, mais aussi les enfants de François Fillon lorsqu'ils étaient les assistants parlementaires de celui-ci, ont précipité la chute dans les sondages du candidat de la droite, qui faisait pourtant figure de favori dans la course à l’élection présidentielle de 2017. Mais les investigations de la justice, achevées depuis mi-octobre, portaient également sur le salaire perçu par son épouse (3.500 euros net par mois) de mai 2012 à décembre 2013 en tant que lectrice à la Revue des deux mondes. Le but de ces investigations étant d'établir si la rémunération accordée par Marc Ladreit de Lacharrière à Mme Fillon était excessive au vu du travail fourni.

Penelope Fillon a-t-elle effectivement bénéficié d’un emploi de complaisance ? Il semble que, à défaut de complaisance, elle ait en tout cas bénéficié de bienveillance puisque Penelope Fillon n’a, dans la Revue des deux Mondes, publié sur la période concernée que deux notes de lecture. Penelope a également indiqué au JDD avoir remis aux enquêteurs dix notes de lecture. Elle n'aurait cependant, selon elle, reçu de la rédaction aucun retour sur ces notes, ce qui expliquerait pourquoi seulement deux ont été publiées. Considérant « ce silence comme une certain hostilité à (s)on égard », elle aurait alors choisi de démissionner. Elle a assuré par ailleurs avoir joué un rôle de conseiller éditorial auprès de Marc Ladreit de Lacharrière : « J'ai eu des discussions régulières au début, moins régulières ensuite, avec Marc Ladreit de Lacharrière, car il voulait changer la politique éditoriale de la Revue. Il pensait qu'avec mon background anglo-saxon, je pourrais l'aider », a déclaré la femme d'origine galloise.

Marc Ladreit de Lacharrière a reconnu avoir rémunéré « de manière excessive » Penelope Fillon en 2012, puis pour des prestations « fictives » en 2013, pour un total de 135.000 euros environ. « Je regrette beaucoup, pendant cette période, de n’avoir pas suivi suffisamment bien les travaux de Penelope Fillon », a-t-il déclaré. Le mobile de l'abus tient sans doute aux relations étroites qu'entretient Marc Ladreit de Lacharrière avec François Fillon, avec lequel il partage aussi des opinions politiques proches. Le patron de la société Fimalac, est en effet un ami de l'ancien Premier ministre, mais aussi un de ses soutiens actifs. L'entrepreneur a d'ailleurs fait en 2013 un prêt de 50.000 euros à l'élu, que ce dernier n'a pas fait figurer dans sa déclaration de patrimoine réalisée avant son entrée officielle en campagne, le 30 janvier 2017.

Le « plaider-coupable » de l'homme d'affaires vient contredire la défense du couple Fillon. Ce dernier a toujours nié le caractère fictif des emplois de Penelope Fillon à l’Assemblée nationale et dans la Revue des deux mondes. Mis en examen pour « détournement de fonds publics » et « complicité et recel d’abus de bien sociaux », François Fillon attend désormais les réquisitions du parquet et la décision des juges de le renvoyer ou non devant le tribunal correctionnel, au côté de son épouse et de son ancien suppléant parlementaire.