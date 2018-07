Nous vivons une crise de la culture sans précédent : les programmes scolaires ont été vidés de leur substance, le niveau d'exigence a été raboté au nom d'un égalitarisme qui n'a pas de sens, les enseignants eux-mêmes sont désormais vilipendés, méprisés, considérés comme des privilégiés alors qu'ils effectuent un travail de plus en plus difficile...

Et, pourtant, notre culture est riche d'un patrimoine qui a une valeur universelle : la littérature classique a donné naissance à des oeuvres intemporelles, le siècle des lumières a permis de développer un esprit critique, une pensée rationnelle, dénuée de préjugés.

C'est Molière qui dénonce l'hypocrisie et une forme de fanatisme religieux dans Tartuffe, c'est encore Molière qui fustige des défauts de tous les temps : l'avarice, le pédantisme, la bêtise, l'inconscience.

C'est La Bruyère qui, en quelques traits, peint toute une galeries de portraits en action pleins de vivacité : l'égoïste, le distrait, le prétentieux, le mondain, le puissant, le riche, le pauvre...

C'est Voltaire qui dénonce l'absurdité et les horreurs de la guerre, le pouvoir de l'argent, le goût de l'argent facile, la religion et ses mirages, le fanatisme.

C'est Hugo qui veut supprimer la peine de mort, qui fustige les injustices, qui lutte contre la pauvreté et la misère...

Cette littérature riche d'auteurs variés n'est-elle pas émancipatrice ?

Elle aborde toutes sortes de sujets, elle est source de découvertes renouvelées.

Notre littérature est belle, diverse, notre langue qui remonte au grec, au latin est riche d'une longue histoire...

Elle mérite d'être défendue face aux anglicismes qui prospèrent, notamment sur la toile...

C'est la culture qui rassemble et réunit un peuple, c'est la culture qui nourrit les hommes, leur offre des sujets de réflexion, qui les libère.

C'est la culture qui permet à chacun de s'épanouir et de progresser.

Dans une société où l'argent est roi, la culture semble perdre toute valeur.

Pourtant, la culture est un ferment de cohésion, elle donne de l'élan, elle ouvre des perspectives...

Plus on apprend, plus on a envie d'apprendre.

C'est la curiosité qui nous fait progresser et découvrir de nouveaux horizons, c'est la curiosité qui nous invite à nous élever vers plus de savoirs et de réflexion.

Nous devrions tous adopter cette devise de Françoise Héritier :

"La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses... de comprendre ce qui paraît nébuleux à première vue... Cette curiosité a été le moteur et continue à être le moteur de mon existence..."

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/03/une-crise-de-la-culture.html