Une crise peut en cacher une autre : ce que masque le coronavirus

Il n'est pas anodin que l'objet emblématique de cette crise du coronavirus soit le masque.

Depuis des mois, des peuples en colère défient dans la rue une oligarchie déconnectée. Cette pandémie vient donc à point nommé, en France comme ailleurs, pour bâillonner cette piétaille encombrante. Les plus complotistes accuseront même cette oligarchie d’avoir délibérément lâché le Covid-19 dans la nature en ouvrant une fenêtre du laboratoire P4 de Wuhan, et verront la main du lobby pharmaceutique dans l’opposition du gouvernement français à la chloroquine du Pr Raoult.

L'économie mondiale est en récession depuis plusieurs mois, mais le pire est à venir. Or, nos ministres annonçaient dès les premiers jours que le confinement serait une catastrophe économique. Dans ce cas, pourquoi n’avoir pas envisagé une autre solution, à l’instar de la Corée du Sud, des Pays-Bas, de la Suisse, le Brésil ou de la Suède ? Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas de sauver l’humanité, mais l’euro, le portefeuille des copains et le « projet politique » de l’UE. Cette prétendue « crise sanitaire » a bon dos : avec un effarant et coupable grégarisme, les députés autorisent le coup de force de Macron et ses réformes ultralibérales. On ne peut pas comprendre autrement la décision de mettre tout le système productif en panne pour sauver peut-être quelques vieillards. On me pardonnera d’être aussi abrupt. J’ai aussi des proches âgés, mais je dis qu’une nation qui sacrifie ses forces vives court à sa perte. D'autres moyens étaient possibles : tests, chloroquine en début de maladie. Que se passera-t-il en sortie de confinement ? L’économie sera à terre, et le gouvernement nous annoncera des mesures d’austérité drastiques, toujours au nom de l’union nationale. Le 49.3 n’y suffisant pas, l’état d’urgence y pourvoira. Voici déjà le code du travail attaqué par décret : est-ce vraiment efficace contre le Covid-19 ? Celui qui osera critiquer l’austérité sera taxé de défaitisme, d’incivisme, d’égoïsme, bref il sera voué aux mêmes gémonies que celui qui ose aujourd’hui remettre en question ce confinement liberticide. Au-delà de toutes les polémiques de chiffres, il est certain que ce Covid-19 n’est ni la peste ni le choléra. Il meurt un quart de million de Chinois par an dans des accidents de la route. A-t-on pour autant interdit les voitures ?

Le confinement n’a d’autre but que de masquer le brigandage organisé pour sauver la finance mondiale et les intérêts pharmaceutiques. Certes, vu l’ampleur des dettes publiques, la politique de liquidités de la BCE a de bonnes chances de tuer l’euro et peut-être l’UE. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car un scénario à la grecque est le plus probable : les gouvernements qui n’hésitent pas aujourd’hui à établir le couvre-feu n’hésiteront pas demain à siphonner l’épargne populaire. De deux choses l’une : ou bien le système financier, l’euro et l’UE seront sauvés, et les peuples, passablement appauvris ; ou bien le système s’écroulera et nous devront faire du troc, ruinés.