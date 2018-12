Une crise politique en gilet jaune

Lorsqu’on oublie la réalité, elle se rappelle toujours à soi.

Alors on se rassure comme on peut :

- les gilets jaunes se disent « a-politique ». Ils sont donc évidemment… de droite, entend-on… à droite.

- les gilets jaunes demandent un contrôle direct sur la politique nationale. C’est donc qu’ils rejoignent totalement notre VIe République insoumise, entend-on… chez les autoproclamés « insoumis ».

- les gilets jaunes représentent « la France des oubliés », avec laquelle nous sommes naturellement en phase, entend-on… à l’ex Front National.

Aussi absurde que cela paraisse, les gilets jaunes ont même été repeints… en écologistes fervents, le temps d’une brève « convergence des luttes », le jour de la marche pour le climat.

Au-delà de l’évidente contestation anti-Macron, commentée ad nauseam, rappelons donc quelques évidences fâcheuses pour tout le monde :

Tout d’abord sur un mouvement non pas « apolitique », mais totalement politique dans ses interrogations et ses revendications :

Qui paye quoi ? Où va l’argent ? Quel modèle social faut-il (ré)inventer ? Quelle démocratie à l’heure où elle est mal en point ? Comment rompre avec 40 ans de dérives ? Quel avenir pour nos enfants ?

Plus qu’apolitiques, les gilets jaunes sont « trans-partisans », et rejettent fortement la « politique partisane », la célèbre « politique politicienne ».

Sans doute l’autre évidence, mais il faut la rappeler tellement elle saute aux yeux. Si des sujets majeurs de politique nationale doivent être discutés lors de « carnavals » en jaune fluo sur les ronds-points, c’est qu’il y a bien quelque chose qui ne passe plus avec la classe politique.

En premier lieu, évidemment, l’actuelle majorité présidentielle, en place par défaut.

Mais pas plus une « opposition » en peau de lapin, qui devrait, elle, porter cette contestation.

Passons brièvement sur les étranges amnésies d’une écologie politique qui tient le haut du pavé idéologique depuis si longtemps, et a allumé la mèche avec la taxation plus verte des carburants. À les entendre, Nicolas Hulot ou Yannick Jadot ne sont responsables… de rien. Comme le communisme du temps de l’URSS, l’idée de base est excellente, mais elle a été mal appliquée. Cette défense qui ressemble furieusement à une défausse ne trompe plus personne.

Passons aussi sur le parti socialiste, à genoux après 5 ans de François Hollande, sur lesquels on ne peut pas revenir ici, qui semble entré dans un irréversible déclin.

Chez les ex UMP, difficile de faire oublier la dérive clientéliste de la Primaire de la droite et du centre, avec le programme de François Fillon (et de tous les autres), taillé pour « sa base » (indépendants, professions libérales, et surtout retraités), et elle seule :

Extinction du salariat par l’ubérisation, mais retraite par répartition. Retour au 18e siècle avec des smartphones et des bribes d’État Providence.

Pourquoi vouloir être salarié (ou encore pire : fonctionnaire !), alors qu’il est si simple de vendre des fromages de chèvres sur internet, en auto entreprenariat, depuis le fin fond du Massif Central ? Tel fut l’essentiel du programme socio-économique de l’autre « grand parti de gouvernement », qui vaut bien le plus récent « il n’y a qu’à traverser la rue pour trouver du travail ».

Difficile aussi d'ignorer que depuis 2017, les choses ne se sont pas vraiment améliorées au sein de ce qu'il faut bien appeler « la Droite la plus bête du monde ».

Sous les yeux incrédules des Français, une « Guerre des étoiles » pour le leadership s'est engagée entre des formations rabougries, Les Républicains (purgés des derniers centristes sous la direction de Laurent Wauquiez), l'ex Front National (« revenu sur ses fondamentaux »), et Debout la France (qui « rassemble » des fragments des deux autres et ambitionne de dégager la synthèse de bonnet blanc et blanc bonnet).

Avec pour conséquence un mimétisme des discours, c'est à dire concrètement, puisque ses cadres n'ont pas d'autre horizon, l'alignement sur le projet « Fillon-Manif pour Tous » : identité, immigration, islamisme, terrorisme.

Un programme très limité, qui n'est lui-même rien de plus qu'une actualisation du fameux discours chiraquien sur l'« insécurité » , il y a de ça plus de...15 ans.

Pas beaucoup de recours à trouver du côté de la Droite la plus bête du monde, FN/RN inclus, qui cherche et trouve des référents étrangers inopérants pour la réalité française :

Gouvernements conservateurs des anciens pays de l'Est, comme la Hongrie de « l'illibéral conservateur » Viktor Orban, qui restent nettement bénéficiaires de l'Union européenne et du libéralisme économique (même si ce n'est pas autant qu'ils le souhaiteraient, ce qui explique des insatisfactions fortes).

Démocratie ethnique, du style « Noirs et Blancs » aux États-Unis, alors que la France est totalement dépourvue d'institutions ségrégationnistes ou de marquage social clair.

Des tropismes maintes fois répétés, qui sont aussi révélateurs qu'inquiétants :

Et s'il s'agissait tout simplement de transposer l'intégralité du « modèle hongrois » à la France, avec un niveau de vie qui rejoindrait celui des pays de l'Est, plus « compétitifs », en le complétant par une lutte contre l'Islam qui promet d'être éternelle , ?

De même si l’ont suit jusqu’au bout le parallèle avec les États-Unis, l’issue ne risque-t-elle pas d’être analogue à celle décrite par Emmanuel Todd : une exploitation cynique des ressentiments raciaux des Blancs dans les années 80 par « certains politiciens […] pour accélérer l’effondrement du système socio-économique égalitaire hérité du New Deal et de la fin de la Seconde Guerre mondiale ». Et ainsi aboutir au démantèlement « pour tous » d’un État social supposé « trop favorable aux Noirs », le discours sur « les valeurs » se traduisant concrètement par des baisses d’impôts répétitives sur les plus riches . Voilà qui a le mérite d'être clair sur ce qui peut nous attendre.

À ce propos, il convient de rappeler une autre évidence :

Même si la Droite la plus bête du monde s'est donnée beaucoup de mal pour ethniciser les gilets jaunes , même si ses représentants savent parler haut et faire croire à leur considérable influence (l'émanation terminale de la Manif pour tous se voyait déjà en faiseuse de rois pour 2017 : on a vu ce que ça a donné), il n'a jamais été question d'émeute ethnique depuis le 17/11/2018.

Voilà qui donne en quelque sorte la juste valeur de sa « clairvoyance ».

Qu’en est-il de la « force montante » à gauche, les insoumis, de Jean-Luc Mélenchon ?

On peut dire beaucoup de choses sur des thématiques « insoumises » qui compilent en réalité la plupart des « dadas » en vogue à gauche :

Priorité à l’institutionnel, avec une VIe République parfaite (comme un certain Arnaud Montebourg), ce qu’il faut d’écologisme, une pincée d’anti-colonialisme (comme dans les années 60), une louche de défense des Palestiniens, la paquet sur la laïcité (contre l’Église uniquement, comme en 1905), « faire payer les riches », antifascisme (comme en 1936)...

On peut aussi avoir beaucoup de réticences, surtout quand on commence à atteindre un grand âge, envers un dirigeant qu'on a connu longtemps en « chien de garde » du parti socialiste, jusqu'à sa (tardive) « insoumission » en... 2008. Il est vrai que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

Malgré cela, sans doute d’ailleurs grâce à cela , Jean-Luc Mélenchon paraît certainement le plus à même d’offrir une solution de rechange à l’ultime avatar de la politique euro-libérale incarnée par le macronisme.

Toutefois…

Si la France entière a pu voir la candidature de Marine Le Pen s'effondrer en direct lors du fameux « débat raté », où elle s'est d'emblée posée en opposante à Emmanuel Macron et a pris acte de sa défaite... avant même le 2e tour, Jean-Luc Mélenchon ne porte-t-il pas, lui aussi, son propre « débat raté » ?

La question nationale, et sa consœur sur l’immigration, restent, plus que jamais, l’angle mort de son « insoumission ».

En témoigne un discours grossièrement clientéliste, ethnicisé à l’envers, où « les banlieues » et la Seine Saint-Denis, sont censés représenter « l’avenir ».

Ou sur les « migrations » expliquées uniquement par un tiers-mondisme tout droit sorti des années 60 (« les guerres de l’OTAN », « le pillage des ressources »), ignorant superbement qu’elle sont aussi dictées par la recherche d’un mieux disant social et salarial, et font peser un danger mortel pour un système social mis en place dans un cadre strictement national .

Les résultats électoraux semblant au rendez-vous, la stratégie ne semble pas prête de changer. Cependant, on peut se demander il ne s’agit pas plutôt ici de reprendre une rente de situation, auparavant détenue par le PS, qui peut même bloquer la progression nécessaire pour toucher « 50 % des Français plus un ».

Une rente (peut-être) capable d’enthousiasmer une partie de la population, mais d’en rebuter une partie encore plus grande. Un peu comme le nouveau FN.

Au final, le paysage politique français se caractérise par des mouvements classiques déconsidérés, tandis que les deux forces dites « alternatives » sont celles qui, justement, se révèlent incapables de construire un projet alternatif.

Mieux.

L'opposition irréductibles entre un « Rassemblement national » (qui n’a pas précisément montré de grandes capacités pour « rassembler »), et des Insoumis autoproclamés , pérennise (pour l’éternité ?) la division de(s) (l’) électorat(s) demandeur(s) d’une véritable alternative. Et assure en conséquence le maintien de la politique habituelle.

Un coup d’œil sur ce qui s’est produit en Italie, où « populistes de droite » et « populistes de gauche » gouvernent ensemble, contraints et forcés, est cruellement révélateur :

Même si les résultats de cette expérience italienne restent incertains, ces formations ont au moins eu le mérite de savoir prendre leurs responsabilités.

Ce n’est semble-t-il pas demain la veille que ça risque de se produire en France.

Après la démission de Macron, faut-il demander le renvoi politique de la famille Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, et de Laurent Wauquiez ?