Une déclaration de D. Trump à Jérusalem (Trad. J.-R. Simon)

Nous avons pu nous procurer le discours que va prononcer M. Donald Trump à l’Ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. La traduction peut comporter quelques approximations malgré le soin porté à effectuer celle-ci.

Je suis heureux d’être là… ici ?... ici dans la ville des dieux uniques. Bien sûr l’humanité ne changera pas la date de notre ère pour prendre ma date de naissance comme origine, d’ailleurs mon père était paraît-il sérieusement bituré ce jour là et personne ne se souvient combien de temps exactement il a pris pour aller à la Mairie pour me déclarer. Y’a quand même mon ambassade dans votre bled qui manquait quand même un peu d’activités politiques et culturelles et quelques petits commerces en plus ne peuvent pas nuire pour aller dans le sens de la Paix. Cette ambassade sert la Paix, nous autres aux States on s’y connaît en paix : les indiens, les japs, les vietnamiens, les irakiens… et une chiée d’autres, vous les entendez gueuler ? Non ! Voyez qu’avec un peu de doigté on fait des miracles.

J’ai décidé avec mon cocker aux yeux énamourés Mike… Non il ne remue pas la queue… j’ai donc décidé de remettre de l’ordre dans la pétaudière arabe, en particulier avec les iranais… iraniens… Sorry !

Je comprends parfaitement que les bronz… Sorry… (I cannot read it Mike)… O.K. Je comprends que les Alamut, les Bohras, les Qarmates, les Almévistes, les chiites, les sunnites, les druzes, les soufistes, les ismaélistes… puissent avoir des divergences de vue sur la voie de la sagesse et de l’amour que l’on doit emprunter. (Comme ça, Mike ?)… tous ces fidèles peuvent avoir de légères différences d’opinions sur leur Dieu, leur prophète, là où il a trouvé ses mousmées, fait des marmots, peut-être même aussi sur la véracité de quelques miracles : installer un pipe line là où il y avait que dalle, ouvrir une épicerie Halal dans une zone industrielle, installer une usine de loukoums ou des conneries du même genre. Ils s’agitent, ils s’agitent, ils se foutent sur la gueule : et la démocratie dans tout ça ? Ils savent même pas comment on fait des élections où l’on peut pas distinguer entre un keffieh blanc et un blanc keffieh. Y manquent de bases ! Y bricolent ! Y s'exterminent sans méthode ! Bref y merdent ! Ils sont pas prêts d’avoir un Homme de ma stature à leur tête, ils ne me méritent pas. C’est pour ça que, pour les mettre dans le sens du progrès, nous les bombardons de temps en temps, pour qu’ils avancent… bien que ça nous répugne vue ‘la grandeur des droits de l’Homme et leur universalité’… Non !... Je remercie mon prédécesseur d’avoir laissé quelques papiers sur le bureau, ça m’inspire... Je tiens aux Droits de l’Homme, c’est quand même pas mézigue qui va faire la vaisselle et torcher les chiards !... Ta gueule quand je cause Melania… Mike, tu pourrais lui donner un coup de torchon à la stripteaseuse, elle recommence à délirer : tu veux retourner en Slovénie bouboule ?

Bien sûr qu’on a un plan pour le Moyen Orient. Je vous explique ! Bon dans ce coin, y’a des mecs plutôt sympas bien qu’ils arrêtent pas de chialer en se cognant la tronche sur un mur. Y sont pas bézef, 8 millions, dans le seul coin du désert où y’a pas de pétrole… que des chameaux… ??? Dromadaires ? Oui, peut-être… Mike c’est mon Wikipédia, y sait un nombre de trucs dingue, y aurait pu faire carrière, mais il est un peu timide, je sais pas si c’est dû à sa religion ? Évangélique ! Si… Ça existe, ils attendent la fin du monde, le jugement, l’appel, la cour de cassation… ils ne sont pas sortis, en attendant ils bossent pour moi. J’peux pas dire si Mike est vraiment convaincu, mais il rougit quand je lui raconte des histoires de culte… C’est peut-être un signe. Et puis question taspées on risque pas d’avoir des emmerdes avec les féministes, si vous voyez ce que je veux dire. Non ? Pas grave !

Donc y’a 8 millions de mecs, futés, prêts à se bouger le cul, parmi eux y’a même un type ‘Albert quelque chose’ qu’’a fait une théorie que même le pasteur du Queens y sait pas à quoi ça sert : total respect, il devient célèbre pour un truc que personne comprend. Bref, ils sont là et ils développent une industrie, une armée en quelques années alors que les branleurs qui créchaient dans le coin avant qu’on les civilise n’avaient pas réussi à le faire en presque deux millénaires. D’ailleurs les bron… OK Mike… d’ailleurs les autochtones à large majorité musulmane reçurent des branlées mémorables à chaque fois qu’ils ont essayé de bouger une oreille. Évidemment, on leur a quand même filé un coup de pogne, à l’époque, question pétrole, on était un peu juste (je vous le dis tout de suite, ça a changé, du pétrole aux US on ne sait plus quoi en foutre, on l’exporte, même au Venezuela si ils nous demandent poliment). Mais le pire c’était les rouges du coin (… Si… Nasser, Saddam Hussein, Hafez el-Assad et un tas d’autres). Je sais vous allez me dire y’avait des Kibboutz au début chez mes potes, mais ils n’étaient pas arabes, ils avaient pas l’ethnie pour faire avancer les choses, c’est mon grand-père qui me disait cela. Et il en ai vu des tas des immigrés mon grand-père… Non c’est pas Trumpf … comment ça aryen…indo-iranien ??? Mike m’a jamais dit ça ! Hein Mike ? Voyez il ne remue pas la queue : c’est des conneries.

Bon, on extermine à droite à gauche, on agite à l’ONU des flacons récupérés dans les chiottes après un contrôle antidopage, on explose la gueule au drone de mecs qui nous reviennent pas, on donne un coup de pogne aux talibans terroristes, on est super-pote des saoudiens… T’as vu Mike, j’ai pas dit bronz… Et je me rends compte que la guerre des civilisations entre les crapoussins et les surdoués n’a que des avantages.

Faisons le survol !

Les crapoussins de toutes couleurs n’ont pas réussi à faire la révolution industrielle qui nous a permis les plus audacieuses conquêtes scientifiques, technologiques et militaires. La civilisation d’après, c’est même pas la peine de parier : les sous-doués ne seront pas fichus de la faire sans une tutelle de tous les instants des seuls guys pas trop cons du coin : nos super-potes. Bon, pour que tous les sous doués obéissent, il faut cramer tout ce qui ressemble à une autorité locale qui tenterait d’essayer de vouloir une certaine autonomie…oui même culturelle… Ils doivent se former aux KFC, Coke, séries télé qui sont faits pour ça. On fait de la colonisation intra-utérine : on sème une graine et le reste suit sous la férule du Colonel Sanders. Bien entendu, si y font chier, on peut exterminer tout ce qui bouge avec des drones tout neufs fournis par nos sémillants industriels.

Mais la désertification des déserts ne présentent pas que des avantages pour soutirer le pétrole à ceux qui ne savent pas quoi en faire, dont d’ailleurs je vous rappelle on a plus rien à foutre. Billy m’a dit… Ouais, le Président qui se fait faire des gâteries par les stagiaires… Non, les femmes seulement, on n’est pas en France… Donc Billy m’a dit qu’il y avait une très importante communauté musulmane dans beaucoup des pays européens. Ça a fait tilt chez moi ! L’UE… y disent comme ça… prétend qu’elle est la première puissance économique du monde. Si, c’est vrai… y manquent pas d’air ces cons. Nous autres on peut même pas blairer les deuxièmes : y’a nous et tous les autres doivent fermer leur gueule, égaux… y s’aiment bien l’égalité, c’est fait : ils font tous ce qu’on leur dit sans distinction. Y faut donc trouver un moyen pour que l’UE cesse un peu de nous les briser avec les Droits de l’Homme, les Lumières, des Philosophes qu’écrivent des bouquins dont on comprend même pas le titre. En plus y’a le Che du Vatican qui nous raconte que le pognon c’est pas bien, qu’il faut le donner aux pauvres, que les riches y croient en rien. Si on croit, on croit en nous ! Je sais moi ce qui est bien pour les Hommes et même pour les femmes, on n’a pas besoin de ces ruines croulantes même pas bonnes pour un musée. Les gouvernements du coin sont un poil branle-du-cul, y savent plus décider quoi que ce soit, Theresa est pour l’Europe et se tord le fion pour sortir de l’Union, ses députés savent juste qu’ils sont ‘contre’ mais ils ne savent plus contre quoi. Macron se prend pour le chef mais vous avez vu comment je l’ai torché avec Trudeau et quelques autres nains (pourtant il m’avait pas mal tripatouillé pour m’amadouer, je me suis demandé un moment si il n’était pas un peu de la jaquette). Les Européens ont besoin d’un chef : ils l’auront : Moi… ! Enfin, y’a un problème. Il y a 10% de br… de membres d’une minorité religieuse monothéiste certes, mais qui présente de franches divergentes avec la ligne progressiste représentée par la plupart des meilleurs esprits de la planète : Hanouna, le clown Pipo, Godgiven (qui c’est qui m’a marqué ça : il est connu, il passe à la télé ?)… Enfin, les meilleurs je vous dis… Il y a donc des minorités : une minorité ça manifeste, ça geint, ça défile, ça fait chier le monde et même quelquefois ça se révolte, ça créé des ghettos dans lesquels même Rambo ne peut pas entrer : on va donc installer des sous-préfectures américaines pour nous remettre tout ça au carré. Fini les humanistes pleurnichards, fini la première puissance, fini les droits des Palestiniens : on revient à du concret, c’est celui qui a les plus grosses qui commandent.

Et pendant ce temps là, je vais m’occuper des bridés qui sournoisement veulent me la faire en levrette.