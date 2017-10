Une élue FN supprime son compte Twitter

Il n'est pas toujours facile d'être un personnage public quand l'on ne tient pas de jolis propos et que nos propos sont politiquement incorrects. C'est le cas de Patricia Bonardi, élue FN.

Patricia Bonardi, dit "Mamie flingueuse" sur Twitter n'en est pas à son premier coup. En 2014, cette élue FN fait polémique en interpellant les femmes musulmane de sa commune (Saint Gilles, Gard) en leur proposant de cuisiner du couscous et des gâteaux pour faire connaitre leurs coutume et leur communauté. A l'époque, "mamie flingueuse" tractait pour Gilbert Collard dont elle est toujours restée très proche.

En 2016, elle affirme : "Il faut nourrir hallal nos daesh du Gard". Sans commentaire.

En 2017, mamie remet le paquet !

Ce Mardi 17 Octobre, nous apprenons qu'un attentat contre Jean Luc Mélenchon, Christophe Castaner et des migrants a été déjoué. Il s'agirait de 9 hommes et 1 femme prônant le patriotisme et le nationalisme. Et alors que des personnes écrivaient leur inquiétude à voir les mouvances de l'extrême droite se radicaliser et jouer le jeu du terrorisme islamiste, Patricia Bonardi en profite pour reprendre l'un de ces tweet en le commentant d'une façon peu commode : "Il vaut mieux en pleurer.. de rire !"

Il n'aura fallu que quelques minutes pour que des centaines d'utilisateurs Twitter s'indignent et lui fassent comprendre qu'elle est à la limite de l'apologie du terrorisme. Peu de temps après, l'élue FN supprimme son compte et donc toute trace du dérapage... Mais ce n'était sans compter sur cette merveilleuse invention que l'on appelle "screen shot" et qui permet de mémoriser un instant, comme le ferait une photographie.

Malheureusement, il ne s'agit pas là d'un acte isolé. Chaque jour, plusieurs élus et candidats, bien souvent apparentés FN mais pas que, déraillent et nous livrent leur vision de la France, souvent ternie par des propos de haine envers une population ou une ethnie : sexisme, xénophobie, islamophobie, antisémitisme, homophobie..etc

Les réseaux sociaux permettent de mémoriser, mettre à jour ces dérapages, et avec un peu chance et de volonté, faire juger les coupables de ces propos.

