Une enquête à décharge en faveur du loup dans l’affaire du petit Emile Soleil

Disparu le 8 juillet 2023 au Vernet (Alpes de Haute-Provence), les ossements du petit Emile ont été retrouvés par hasard le 30 mars 2024 à 25 minutes à pied du village. Si les causes de sa mort sont toujours inconnues, la responsabilité du loup dans cette tragédie est toujours évacuée.

Lorsque l'enquête a démarré en juillet dernier, la responsabilité du loup dans la disparition de l'enfant a d'emblée été balayée d'un revers demain. Il n'était question que d'accident, d'homicide involontaire ou de meurtre. Les recherches ont suivi cette direction, remuant de fond en comble le village, la famille du petit Emile, jusqu'à la randonneuse qui a retrouvé le crâne de l'enfant par hasard. Neuf mois plus tard, ces trois hypothèses restent pleines et entières. Les traces de petites fractures et fissures retrouvées sur le crâne ainsi que des traces de morsure sont post mortem a assuré le Procureur de la République d'Aix-en-Provence, le 2 avril, lors d'une conférence de presse. " Aucun traumatisme ante mortem n’a été observé" a t-il précisé. Les analyses plus poussées des vêtements d'Emile donneront peut-être une réponse. "Toutes les pistes restent ouvertes" a conclu le Procureur.

Mais la responsabilité de l'animal fétichisé et idolâtré en Occident ne fait toujours pas partie des hypothèses. Et pourtant, l'éventualité d'une attaque d'un ou de plusieurs loups contre un enfant est loin d'être une idée farfelue dans cette région où les habitants les voient pulluler. Au point que le maire avait publié un arrêté le 11 Novembre 2017 (1) destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens sur son territoire. Considérant "que la présence avérée d'animaux féroces présente un danger grave et immédiat pour les animaux domestiques et en particulier les troupeaux d'ovins et de bovins en libre pâture(...), l'arrêté prévoyait la capture des canidés et l'euthanasie des hybrides... Jugé illégal par le préfet, l'arrêté fut retiré. Le loup est une affaire européenne, une affaire d'Etat.

On se souvient aussi du crash de la German Airwings le 24 mars 2015 sur la commune de Prads-Haute-Bléone, à un jet de pierre du Vernet. Les gendarmes avaient dû monter la garde pour que les loups, déjà présents sur les lieux, ne s'attaquent aux victimes. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 5 au 6 juin 2015, un adolescent s'est retrouvé entouré d'une meute de neuf loups dans sa ferme, à Seyne-les-Alpes. Il n'avait dû son salut qu'à un coup de fusil tiré en l'air et à l'intervention de son frère ainé arrivé en tracteur (2 et 3). Les exemples sont légion dans la région. Et en une dizaine d'années, les loups surprotégés ont eu le loisir de se multiplier.

La piste du loup a été volontairement évacuée

Ne pas avoir fait appel à des chiens créancés sur le loup constitue une preuve irréfutable. Explications. Peu de temps avant la disparition du petit Emile, on apprenait par la presse qu'une équipe de deux chiens créancés sur le loup avait retrouvé une carcasse de loup enterrée plus d'un an auparavant à Crupies (Drôme). Ce loup avait été empoisonné en mars 2022 et enseveli par trois éleveurs de la Drôme furieux de voir les ravages provoqués par le prédateur dans leurs troupeaux. Ne pouvant mettre la main sur la preuve du loup empoisonné, l'Office français de la biodiversité (OFB) et la gendarmerie nationale ont fait appel au Groupe spécial canin (GEK9) des forestiers catalans (Espagne) accompagnés de forestiers de la principauté d'Andorre (4 et 5). Et la preuve fut vite trouvée le 22 juin dernier grâce au flair de ces chiens. Les trois éleveurs devront comparaître le 12 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Valence.

Ce qui avait été fait pour des "braconniers" aurait dû être fait dans une enquête pour disparition d'enfant. Or, la gendarmerie a fait appel à des chiens de Saint Hubert, certes très méritants pour pister un individu mais peut-être pas pour pister un loup. En ont-ils peur comme la plupart des chiens ? Suivant la trace d'Emile ils se sont arrêtés net au lavoir. On pense alors que l'enfant a été enlevé. Par qui, comment ? Sur place les habitants réfutent qu'une voiture ait pu enlever Emile à cet endroit. C'est un cul de sac et le moindre mouvement inhabituel de véhicule ne passe pas inaperçu à leurs yeux. Il en est de même pour un humain mal intentionné. Par contre, les éleveurs ont déjà vu des loups emmener un agneau de la taille d'un enfant de deux-trois ans "sans qu'il n'y ait ni trace de sang ni aucun bruit" (témoignage sur le groupe Facebook "Non aux loups dans nos montagnes"). Si tel était le cas, les chiens de Saint-Hubert non créancés sur le loup ne pouvaient que s'arrêter au lavoir. Il aurait été possible d'en avoir le coeur net si les autorités avaient fait de nouveau appel à cette équipe espagnole de Catalogne pour retrouver la trace du petit Emile. Fallait-il encore rompre avec le "culte du faux" en vigueur au sujet du loup.

