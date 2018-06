Une Europe forteresse en perdition morale : le bal des hypocrites

Prof. Chems Eddine Chitour

Il est inacceptable qu'au XXIe siècle des personnes fuyant les conflits, les persécutions, la misère et la dégradation des terres doivent endurer ces terribles expériences dans leurs pays d'origine, (...) pour finalement mourir aux portes de l'Europe »

William Lacy Swing, directeur général de l'OIM

Dans une précédente contribution du dimanche 17 juin, j'avais fait le récit d'une tragédie ordinaire vécue par les migrants à la suite de l'odyssée de l'Aquarius un bateau d'une ONG Une tragédie ordinaire en somme. J'ai remarqué que l'aspect information prenait le dessus plus que de coutume sur la réalité tragique vécue par les migrants qui veulent échapper à l'anomie qu'ils vivent chez eux en frappant vainement à la porte du supermarché planétaire qu'est l'Europe atteinte du chauvinisme de la prospérité (1)

En effet personne n'a fait de tintamarre et d'hypermédiatisation pour un drame survenu aussi début juin : " Des migrants qui se noient au large de la Tunisie Les recherches ont abouti au repêchage de sept corps, portant à 55" le nombre de personnes ayant été récupérées mortes, a indiqué dans un nouveau communiqué le ministère. Soixante-huit personnes au total ont été secourues -dont 60 Tunisiens-, et le bilan des victimes est toujours provisoire, des survivants ayant évoqué la présence d'au moins 180 personnes à bord au moment du naufrage, dans la nuit de samedi à dimanche, au large de l'archipel de Kerkennah ». (2)

Les migrants et leur détresse : Le chauvinisme de la prospérité des riches

"L'histoire des migrations humaines commence avec les déplacements d'Homo erectus hors de l'Afrique à travers l'Eurasie il y a environ un million d'années. Homo sapiens semble avoir colonisé toute l'Afrique il y a 150.000 ans. Tout a commencé. Un crâne découvert en Israël pourrait apporter des précisions sur la migration de l'homme moderne hors d'Afrique il y a environ 60 000 ans. Cette migration a conduit à la colonisation de la planète entière par nos espèces, ainsi que l'extinction d'autres groupes humains tels que les Néandertaliens. Les premiers migrants en provenance d'Afrique ont migré de l'Afrique de l'Est qui ont traversé le Sahara et le désert de Nubie avant de s'installer dans la zone méditerranéenne Les migrations sont souvent qualifiées d'économiques ou de politiques et plus récemment de climatiques. Elles sont dues pour la plupart à des situations de guerre ou encore, à une situation économique précaire, de famine ou d'influence politique » (3).

Les réfugiés climatiques ou écologiques ou éco-réfugiés sont une catégorie de réfugiés environnementaux. Les causes principales et " classiques " de leurs déplacements sont la désertification, la déforestation, la salinisation, l'érosion ou divers problèmes de toxicité du sol, de l'air ou de l'eau. Ainsi, entre 2006 et 2011, la Syrie a connu la plus longue sécheresse et la plus importante perte de récoltes jamais enregistrée, près d'un million et demi ont été touchés par la désertification. Les statistiques officielles évaluent entre 185 et 192 millions le nombre de migrants internationaux pour les années 2000. A entendre le tintamarre concernant le refus des épaves humaines venant des pays de guerre, on pourrait penser à un grand remplacement. De quoi s'agit-il ? De 200 à 250.000 damnés de la Terre qui tentent de joindre le supermarché de la forteresse Europe. " Terre d'accueil depuis toujours, accueillant déjà des réfugiés palestiniens, le Liban et la Jordanie doivent aujourd'hui faire face à une arrivée massive de réfugiés syriens sur leur territoire. Au Liban cela représente déjà plus 1,14 million de personnes et plus de 600.000 en Jordanie. Proportionnellement à la taille du Liban, l'afflux de réfugiés a été tel qu'à titre de comparaison, si cela s'était passé en France, il aurait fallu accueillir l'équivalent de 8 fois la population parisienne en deux ans soit environ 16 millions de réfugiés " (3).

Pourquoi les migrants risquent leur vie ? Dimension coloniale et gabegie des pouvoirs en place



On croit, à tort, que ces noyés ont jailli du néant et qu'un jour, ils ont décidé d'aller à la conquête de cette Europe opulente qui cultive à tort le " chauvinisme de la prospérité ". Il me semble que le premier responsable de cette débâcle humanitaire est encore et toujours le colonialisme, puis le néocolonialisme qui permet au colonialisme initial de perdurer en adoubant des tyrans tant qu'ils servent l'intérêt des anciennes puissances et qu'on jette ensuite aux chiens quand ils ont fini de remplir le rôle qui leur est assigné au profit d'autres tyrans quelle que soit leur couleur, Bref pourvu que le siphonage des potentialités du pays colonisé continue...

Il y a une responsabilité de l'Europe coloniale - souvenons nous de la traite, du commerce triangulaire à l'époque des ports comme Toulon Bordeaux et surtout Nantes étaient florissants du commerces des esclaves ; Ces mêmes ports qui refusent quatre siècles plus tard d'accueillir les descendants des hommes qu'ils ont réduits en esclavage puis post ou néocoloniale dans ces désastres humanitaires, qu'il s'agit de l'accueil d'épaves humaines scories de l'histoire coloniale dont aucune nation anciennement colonisatrice, ne veut accueillir. Les citoyens européens, en majorité, ne veulent pas perdre les lambeaux de prospérité qu'ils gardent encore. Ils se sentent menacés par l'immigration.

Le grand écrivain uruguayen Edouard Galeano avait magistralement décrit le pillage des richesses matérielles et détruit les cadres de sociabilité des pays des pays du Sud par les vagues successives de pays colonisateurs, de l'Espagne aux Etats-Unis, dans son ouvrage : les Veines ouvertes de l'Amérique latine. Parlant des vagues de migrants, il dit avec humour que les migrants rendent visite à ceux qui sont venus les visiter cinq siècles plus tôt … à rendre visite à leurs anciens tortionnaires, s'ils n'ont pas la technologie, ils ont le nombre et surtout le mépris de la mort qui fait qu'ils jouent leurs existences à pile ou face, eux qui aiment la vie à en mourir pour elle !! "(4)

Trop facile de critiquer uniquement l'Europe

D’une façon insidieuse on fait croire aux citoyens européens et en générale occidentaux, que l’’Europe est submergée par les migrants qui viennent détruire un Ordre et une opulence mérités qui a mis des siècles à sédimenter . Rien n’est moins vrai, ce que l’on ne dit pas est que cette richesse que l’on veuille ou non s’est bâties sur le dos, le sang et la sueur de ces Sud épuisés du point de vue des matières premières mais maintenus dans un état d’asservissement que le post-colonialisme n’a aucune difficulté à faire perdurer en adoubant des tyrans à demeure.

Une contribution rapportée par Courrier international -site de droite française qui ne doit pas bouder son plaisir- de voir des africains dire leurs vérités à leurs dirigeants permet aux Européens de se dédouaner à bon prix. Nous lisons ce texte décapant et vrai : " L'Allemagne a accueilli plus de 300.000 migrants l'année dernière, et cela a coûté politiquement cher à Merkel. En Autriche et en Pologne, les formations politiques xénophobes sont montées électoralement, et martèlent sur un thème qui porte : les identités nationales. Cependant, il serait trop facile d'avoir la critique sélective, contre l'Europe qui abaisse ses herses et autres barreaux, en exonérant à bon compte les dirigeants africains sur le cas de ces 630 compatriotes issus de 26 pays d'Afrique ! Les mêmes dirigeants africains sont incapables de créer les conditions d'émergence de richesses pour tous ou d'emplois pour une jeunesse désespérée. Ils font de leurs pays des repoussoirs pour les jeunes, qui se portent de plus en plus candidats aux mortelles épopées schenghéennes, plutôt que de mourir de misère devant leurs géniteurs. (…) Tant que les chefs d'État africains, les ministres et tous ceux qui sont autour de la mangeoire étatique ne cesseront pas de retourner l'argent des bailleurs de fonds en Europe sous forme de comptes personnels offshore dans des paradis fiscaux, au détriment de la construction d'hôpitaux, d'écoles et de la création de perspectives pour les jeunes, bref tant que nos pays seront dirigés par des délinquants en col blanc, privilégiant la manducation personnelle aux intérêts du pays, il y aura encore et encore des Aquarius aux cargaisons avariées pour l'Europe ".(5)

Chronique d'un sauvetage ordinaire par les humanitaires

A côté de toutes les stratégies politiciennes qui font bon marché de la détresse humaine. La contribution suivante lue sur le site Médiapart nous permet d'espérer en la nature humaine Mediapart donne la parole à des membres de l'équipage, actuels ou vétérans, qui ont opéré à bord depuis 2016 . Nous rapportons quelques propos : « (…)Bretons ou Anglais, toujours au taquet ou bien vétérans, pour qu'ils racontent cette mobilisation citoyenne inédite démarrée en février 2016 avec l'aide d'un armateur allemand (Klaus Vogel), financée à 95 % par des dons privés, et qui a déjà permis de repêcher quelque 30 000 exilés, souvent des hommes martyrisés en Libye, voire esclavagisés, des femmes quasiment toutes violées. Comment raconter le vécu de ces " ambulanciers " des mers ? " On sort les gens de la mort ", résume Juliette. Lapsus, elle voulait dire " sauver ". Mais au fond, quand ils racontent leurs " rotations " à bord de l'Aquarius, ces volontaires donnent effectivement l'impression d'avoir traversé le Styx, ce fleuve de la mythologie grecque qui sépare la vie des Enfers, et qu'il faut réussir à franchir pour aller rechercher ses morts. En tendant la main aux naufragés, les gens de l'Aquarius touchent du doigt l'autre bord. Ils voient. Et comme des Orphée des temps modernes, ils se découvrent inconsolables de n'avoir pas su ramener tout le monde. Pas pu, en réalité " (6).

« Ce jour-là, depuis mon canot de secours, j'ai dû enfoncer tout mon bras dans l'eau pour rattraper le bébé, je lui ai fait un message cardiaque en étant persuadé qu'il était déjà mort, il est monté comme ça sur l'Aquarius. " Édouard Courcelle avait déjà bien bourlingué avant de s'embarquer dans l'aventure en 2016, bossé dans le bâtiment et les vignes (…) L'Aquarius s'arrête à un demi-mille (environ 900 mètres) de distance, puis met ses deux canots de sauvetage à la mer. Leur nom ? Easy 1 (" doucement " en français) et Easy 2. L'un d'eux s'approche d'abord pour une reconnaissance avec un " médiateur culturel " à son bord, qui parle plusieurs langues et s'efforce de rassurer. C'est la clef : tout mouvement de foule sur les pneumatiques de pacotille des migrants, calibrés pour tenir à peine jusqu'aux eaux internationales avant de se casser ou se dégonfler, peut s'avérer dramatique. J'ai découvert en remontant à la fin sur l'Aquarius qu'il avait survécu, raconte Édouard. Mais pendant tout le sauvetage, je n'avais que son visage en tête, il avait pris d'un coup toute ma capacité d'absorption émotionnelle. On a sorti environ 90 personnes de l'eau, à l'arraché. Ça restera imprimé en moi jusqu'à ma mort. " Plusieurs bébés ont été réanimés avec de l'eau dans les poumons, mais des dizaines de personnes ont disparu « (6).

« (…) Au départ, le projet de SOS Méditerranée s'est monté en réaction à fin de Mare Nostrum, le programme de sauvetage initié en 2013 par l'Italie (sous un gouvernement de centre gauche) après un naufrage dramatique au large de Lampedusa. (…) En 2014, évidemment, Rome a dit stop. Aujourd'hui, si des navires et des avions européens patrouillent en Méditerranée centrale, c'est dans le cadre d'actions de l'UE qui n'ont pas pour objectif premier de sauver des vies, mais plutôt de surveiller les frontières (Frontex) et de lutter contre le trafic de migrants (Sophia). (…) Au départ, si Nick a lâché sa carrière de nageur scaphandrier " dans le milieu du gaz et du pétrole ", c'est à cause de la mort d'Alan Kurdi, ce petit réfugié kurde de 3 ans retrouvé mort sur une plage de Turquie (…). En 2016, la proportion des sauvetages réalisés par les forces italiennes atteignait encore 46 %, contre 8 % pour les navires marchands (supposés se dérouter), 25 % pour l'UE (Frontex et Sophia), et 22 % pour les humanitaires. Mais la part de ces derniers a ensuite grimpé jusqu'à 40 % (selon certaines estimations), avec plus d'une dizaine de bateaux présents. Il n'en reste plus que trois ou quatre désormais sur l'eau, dont l'Aquarius, le plus gros. C'est le résultat d'une stratégie d'entrave systématique mise en place par l'Italie, poussée par le manque de solidarité européenne à durcir le ton, et sous pression de son extrême droite. (…) " Demain, quand la marine italienne sauvera des vies, elle ira les remettre aux Libyens ? Ce qu'ils cherchent en s'en prenant aux ONG, c'est à supprimer les témoins. "(6)

« (…) D'après l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le taux de mortalité a doublé sur la route entre la Libye et l'Italie, passant d'un cadavre pour 14 rescapés dans les trois premiers mois de 2018, contre 1 pour 29 sur la même période en 2017. Sur l'Aquarius en route pour Valence, Clément Turrel bouillonne. " On n'a rien à faire en Espagne, s'indigne ce membre de l'équipe SAR, par texto. Le temps de débarquer et de revenir, on sera à 8 ou 9 jours d'absence d'un endroit où des gens meurent. Avant d'être des migrants, réfugiés ou quoi que ce soit, ce sont des êtres humains, des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis, des gens avec une histoire... (…) Cinq bébés, en tout cas, seraient déjà nés à bord de l'Aquarius. Depuis 2016. Comme Édouard et beaucoup d'autres, Juliette a vu des gens se noyer sous ses yeux, elle depuis le ponton. " L'embarcation avec plus de 140 migrants s'est soudain cassée en deux, souffle-t-elle, encore à la frontière des larmes. (…) Elle n'a jamais vu de différence, d'ailleurs, entre réfugiés politiques et migrants dits " économiques ". Depuis le pont de l'Aquarius, ils ont tous le même visage ". (6)

Dans le Sud tunisien le cimetière des inconnus qui traversent la Méditerranée

Que deviennent les humains qui ne sont pas sauvés ? Au deçà du cimetière marin des hommes vont à la pêche aux morts pour leur donner une sépulture Comme l'écrit Marie Verdier devant ces morts sans sépulture À Zarzis, sur les côtes du Sud tunisien, deux hommes vouent leur vie aux morts noyés en mer qui s'échouent sur les plages.

L'un leur donne une sépulture, l'autre conserve leurs modestes effets dans un musée personnel.(…) Sur sa fenêtre, à l'extérieur, Lihidheb Mohsen a inscrit " Action mémoire de la mer et de l'homme ". L'ancien postier de Zarzis, dans le Sud tunisien, pénètre dans son univers, deux pièces et un vaste jardin où sont amoncelés des milliers, des dizaines de milliers d'objets soigneusement agencés, tout ce que la mer recrache sur le littoral et que ce retraité collecte de manière méthodique et obsessionnelle depuis plus de vingt ans. (…) Mais très vite, parmi les éponges de mer, les coquillages ou les squelettes de dauphin, Lihidheb Mohsen ramasse quelques vêtements et baskets. " C'étaient les premiers harraga (migrants) au milieu des années 1990 ", témoigne-t-il avec le recul, en évoquant " les brûleurs de frontière ", comme sont appelés les migrants qui traversent la Méditerranée. De rares restes humains s'échouent aussi, qu'il enterre en haut d'une petite colline. " Personne ne s'en occupait alors. " Des milliers de chaussures empilées dans son jardin " (7)

Les migrants, ce n'était en rien le projet initial de Lihidheb Mohsen, alias " Boughmiga ", " l'antihéros ", Il a délicatement entreposé les sacs de femme, certains avec leurs produits de maquillage, et les petits blousons d'enfant. Il a soigneusement aligné les baskets sur des étagères. Il en a suspendu des dizaines et les agite doucement au passage. " Une compassion gestuelle ", souligne-t-il, comme pour redonner un souffle de vie à ces milliers de morts dont les effets échouent au gré des vents et des courants sur les plages de la ville côtière distante de 80 kilomètres de la frontière libyenne. Des milliers d'autres chaussures, baskets et savates sont empilées dans son jardin, aux côtés de montagnes de gilets de sauvetage, de flotteurs, de petites bouteilles d'eau qui n'ont pas eu le temps d'être bues. " Je suis en colère dès que j'en trouve, je crie contre cette destruction massive humaine. Cette tragédie, il l'a symbolisée au milieu du jardin : un cercle de gilets de sauvetage pris en étau entre un ballon, l'imprenable forteresse Europe, et une rangée de casques en guise de forces de l'ordre eux-mêmes cernés par quantité de chaussures des générations actuelles et à venir qui se pressent et se presseront vers le continent européen " (7).

L'odyssée de l'Aquarius

On sait que le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a refusé dimanche 10 juin que l'Aquarius n'accoste et a demandé à Malte de l'accueillir. La Valette a aussitôt refusé, La situation à bord est complexe. " Une partie des migrants ont vécu un sauvetage très compliqué, donc la situation médicale est stabilisée mais complexe. (...) Il y a une équipe de Médecins sans Frontières qui est toujours à bord. Mais sinon personne n'a été dépêché sur le bateau, précise Sophie Beau. On ne peut pas tenir longtemps comme ça. (…) Cette situation est sans précédent, comme l'indique la directrice générale :" Lors des 228 opérations que nous avons effectuées auparavant, toutes se sont terminées par un débarquement en Italie. C'est la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition entre la Ligue et le Mouvement Cinq étoiles que l'Italie bloque ainsi ses ports Heureusement que l'Espagne n'a pas totalement perdu son humanité.

Le nouveau premier ministre Pedro Sanchez a annoncé le lundi après-midi, le 11 juin, que l'Espagne accueillerait l'Aquarius, le bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée avec 629 migrants à son bord et que refusaient de recevoir Malte et l'Italie. "Il est de notre obligation d'aider à éviter une catastrophe humanitaire et d'offrir un 'port sûr' à ces personnes", indique un communiqué de la présidence du gouvernement, précisant que le port de Valence (est) avait été choisi comme destination de l'Aquarius " (8)

L'Italie ne peut pas accueillir tous les migrants

Devant la fin de non recevoir en terme d'aide de la part des autres pays, l'Italie vérouille : Le Haut- Commissaire de l'ONU pour les réfugiés a estimé que l'Italie "a raison" de dire qu'elle ne peut pas accueillir tous les migrants venus de Méditerranée et a reproché l'Europe de ne pas prendre sa part du fardeau. Le nouveau gouvernement italien, qui a adopté une politique de fermeté sur l'immigration sous la houlette de son ministre de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini, est sous le feu des critiques de ses voisins européens après avoir refusé de laisser accoster dans ses ports un navire avec 629 migrants à son bord. (…) il a souligné que "la raison pour laquelle l'Italie affirme avoir fermé ses ports est quelque chose que nous devons entendre". M. Grandi, a rappelé que l'Italie a reçu quelque 700.000 migrants ayant traversé la Méditerranée depuis la Libye ces dernières années. Selon les lois de l'UE, les migrants doivent déposer une demande d'asile dans le premier pays européen d'accueil, ce qui a mis une forte pression sur l'Italie et la Grèce, les deux points d'entrée des migrants sur les côtes méditerranéennes. (…) En 2015, les autres pays de l'UE avaient accepté de partager le fardeau et de se répartir quelque 160.000 réfugiés, mais jusqu'à aujourd'hui, environ 30.000 migrants seulement ont trouvé un pays d'accueil. "Le programme de réinstallation pour la Grèce et l'Italie, excusez-moi, a été un échec", a conclu M. Grandi " (9).

La France donneuse de leçons

Emmanuel Macron a dénoncé en Conseil des ministres la "part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien" qui a refusé d'accueillir l'Aquarius. Le chef de l'Etat "a tenu à rappeler le droit maritime" qui indique "qu'en cas de détresse ce soit la côte la plus proche qui assume la responsabilité de l'accueil". "Si un bateau avait la France pour rive la plus proche, il pourrait accoster" en France car "c'est le respect du droit international" ; Il n'est pas étonnant que la France réagisse comme elle l'a fait, elle ne veut pas que les migrants accostent chez elle et elle invoque une clause dépassée, celle de l'accostage en cas de détresse dans le premier pays le plus proche sauf qu'après personne ne veut des migrants notamment les anciens pays de l'est ( Hongrie, Tchéquie, Pologne, Bulgarie..) et l'Autriche ont mis en place des murs pour barrer la route aux épaves humaines harassés par un parcours inhumain de plusieurs milliers de km avec tous les dangers qui vont avec . L'Italie, qui a vu quelque 700 000 migrants débarquer sur ses côtes depuis 2013, a régulièrement accusé les Européens d'avoir détourné les yeux et de l'avoir laissée seule face à la crise migratoire. Le porte-parole de LREM Gabriel Attal a eu des mots très durs envers Salvini et affirmé " ne pas imaginer que la France ne participe pas à trouver une solution humanitaire ". " Ce que je pense, c'est que la position, la ligne du gouvernement italien, est à vomir. Dans le même ordre le député LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a préconisé que le navire soit renvoyé en Libye. " Aucun port français, ni Corse, ni Nice, ni Marseille ", a tranché Éric Ciotti sur CNews. On veut que Nice devienne Lampedusa ? " C'est la fermeté qui est gage d'humanité "(10)



A tire humanitaire, la Corse s'est démarquée Pour Gilles Simeoni.- le président du Conseil exécutif de Corse, la proposition d'accueillir l'Aquarius sur l'île s'impose sur le plan humanitaire et se justifie sur le plan politique. Face à l'urgence, nous proposions d'accueillir ce bateau dans un port corse, notamment celui de Bastia, pour ne pas laisser ces gens en déshérence au milieu de la Méditerranée, à quelques centaines de kilomètres de nos côtes " (11)



Donner des leçons en jetant la pierre aux Italiens et en définitive faire les bons cœurs en acceptant d'accueillir ceux qui courent un danger dans leur pays. Comment les dénombrer dans un bateau où ils sont les uns sur les autres, avec des conditions sanitaires limites et des vivres insuffisants. On comprend le coup de gueule de Christiane Taubira l''ancienne ministre socialiste de la justice socialiste fustigeant le "silence" de la France : " Il n'est pas question de dire ici qu'il est simple d'accueillir. " La population augmenta par pics et il en résulta sans doute des pressions sur les services publics, il fallut partager, il y eut des tensions. Mais le fait est : la société ne s'est ni effondrée ni même affaiblie. Elle absorba une part du monde et s'en épanouit, dans sa langue, sa gastronomie, ses arts, ses artisanats, sa littérature... L'Europe avait une occasion d'exister, de retrouver son magistère éthique sur une scène internationale pleine de fracas, où prospèrent la crânerie, la fourberie, l'ivresse de l'impunité, le désarroi Au lieu de cela, la panique gagne. La Chancelière recule, l'Italie bascule, et chez nous la parole officielle fait des gammes sur la misère du monde après des trémolos sur les personnes sans abri (…) Pendant ce temps, dans toute l'Europe, cette impuissance fait la courte échelle aux extrémistes irresponsables et fanfarons", regrette-t-elle. "Jamais dans l'histoire, lorsqu'il fallut accueillir une part du monde, la société ne s'est effondrée ni même affaiblie ", insiste-t-elle ". (12) Devant la détermination italienne qui en avait assez d'encaisser à la fois une morgue déplacée et plus encore de servir de paillasson de l'Europe ; Il y eut ensuite un rétropédalage sans s'excuser publiquement le président Macron dans un entretien avec le président du conseil italien a eu les mots qu'il fallait pour faire venir le président italien en France D'ailleurs dans la déclaration finale la France s'est alignée sur la position intransigeante à juste titre de l'Italie qui demande une révision complète et totale des accords de Dublin qui ont fait de l'Italie le bouc émissaire en première ligne de l'arrivée des migrants



Où va l'Europe ? Forteresse ou terre d'accueil ?

On est en droit de se demander s’il est moral pour les pays opulents de se détourner de ces perturbations « humaines » ? Est il normal que les pays de l’ancien bloc de l’Est notamment la Hongrie de Victor Orban profite des largesses de l’Europe et ne veut pas prendre une partie de la prise en charge des migrants. De plus l’arrivée au pouvoir des formations politiques de la droite extrême fait que le populisme se nourrit de la détresse des migrants des mélanodermes des Arabes, surtout s’ils sont musulmans. C’est dire si les slogans Europe des droits de l’homme, terre d’accueil ne sont plus d’actualité .

Pour Jacques Sapir : "L'Union européenne se décompose. Très clairement, la question des " migrants " a joué le rôle d'un détonateur. Sur cette question s'additionnent les erreurs politiques, un discours à prétention moral qui s'avère être fondamentalement moraliste, et une énorme hypocrisie. On en a la preuve avec le cas de l'Aquarius, ce navire affrété par l'ONG SOS-Méditerranée. Mais, sur le fond, cette question n'a fait que refléter les contradictions internes qui se sont développées au sein de l'UE. En un sens, on peut penser que rares sont les dirigeants qui " croient " encore en une UE fédérale. (…) La décision du Ministre de l'intérieur Italien, M. Matteo Salvini, de refuser au navire Aquarius, le droit de débarquer les migrants recueillis a causé un scandale. Les bonnes âmes se sont élevées contre cette décision. Mais, celle-ci a respecté d'une part le droit international maritime, et le fait que l'ONG en question n'ait pas attaqué le gouvernement italien en témoigne, et d'autre part les cas d'urgences humanitaires ont été respectés. (…) Ce qui est donc en cause, c'est une politique caractérisée par un aveuglement au réel et une immense hypocrisie de l'UE, mais aussi de l'Allemagne et de la France. C'est cette hypocrisie en particulier qui a fait porter à l'Italie le poids presque exclusif de l'accueil des " migrants ". La reculade du Président français, M. Emmanuel Macron, qui - après avoir dénoncé l'attitude de l'Italie en des termes de morale plus que de politique - a été obligé de baisser de ton est significative. Il est revenu à une position plus raisonnable, mais au prix d'une humiliation internationale ". (13)



Conclusion



L'hypocrisie de l'Europe est à son comble, les milliers de migrants qui meurent chaque année en mer n'éveillent pas la compassion de l'Europe on peut comprendre la position de l'Italie qui est en première ligne . Pour l'histoire. L'Allemagne a accueilli 2,2 millions de migrants. Au total Merkel a investi près de 27 milliards d'euros qui lui ont permit d'absorber 2,2 millions de personnes, éduquer leurs enfants donner du travail. dont personne en Europe n'en veut. Actuellement la chancelière Angela Merkel a fort à faire avec sa coalition dont les membres s'alignent sur les positions de l'Italie en menaçant de sortir de la coalition d'ici 15 jours si Angela Merkel ne verrouille pas la frontière Même si la presse européenne chauvine- relayée par des " intellectuels " arabes aux ordres parle des dérives des migrants notamment cette fameuse nuit de Cologne où les migrants auraient attaqué des allemandes et attenter à leurs vertus. Le jugement quelques mois plus tard a absous les migrants !!! Une étude récente montre que l'Italie a accueilli plus de 125000 migrants et la France accueillait 80000 et la Grèce 55000 .Proportionnellement la France devrait en accueillir 500.000. D'où viennent les migrants ? Principalement d'Afrique via la Libye. Le pays a sombré dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011 de par la volonté de la France, du Royaume Uni et des Etats Unis qui s'en lavent les mains. Les gardes côtes libyens ne se contentent pas d'arrêter les migrants, il leur arrive de leur tirer dessus. Plus de 165.000 personnes ont traversé la Méditerranée en 2017 et sont arrivées en Italie (70 % des arrivées), en Grèce (17 %) et en Espagne (13 %). Il y en avait eu plus de 360.000 en 2016, un million en 2015, 215 000 en 2014. Plus de 4.500 migrants y ont perdu la vie rien qu'en 2016. Plus de 16 000 migrants ont disparu en Méditerranée depuis 2013 en tentant de gagner les côtes européennes.



L 'Europe croyant s'en débarrasser à bon compte avait trouvé à l'époque un potentat qui faisait le sale boulot pour elle de bloquer les migrants en regardant ailleurs sur les conditions de rétention et ceci gratuitement de la part de Kadhafi en vain. Ils l'assassinèrent . Avec Erdogan c'est un autre deal ; l'Europe paye cash 6 milliards d'euros pour endiguer les épaves humaines à la porte du supermarché planétaire. Nous nous souvenons avec rage de la mort du bébé de 3 ans Aylan El Kourdi trouvé par un garde côte sur la plage. Toute la détresse du monde a du se donner rendez vous au moment de la perdition de l'enfant qui a perdu le contact avec son père dans la nuit noire avec des vagues mortelles !!

Last but not least : Deux scoop ! Trump ordonne de séparer les enfants de migrants mexicains de leurs parents qui vont être envoyés en prison, pour éviter dit il un scénario à l'européenne. Un grand nombre de réfugiés et de déplacés internes suite aux conflits dans le monde a atteint en 2017 un nouveau record, pour la cinquième année consécutive, à 68,5 millions, dont environ la moitié étant des enfants, a indiqué mardi 19 juin l'ONU. (14)

Ce que l’on ne dit pas aussi est que sur ces 68,5 millions cités dans la cette e étude trois pays à eux seuls accueillent la moitié des réfugiés : « La Turquie demeure le premier pays d'accueil de réfugiés en valeur absolue, avec une population de 3,5 millions de réfugiés, principalement des Syriens, tandis que le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au regard de sa population nationale. Le rapport montre aussi que la perception des déplacements forcés est "en contradiction flagrante avec la réalité". Il dénonce ainsi "l'idée reçue selon laquelle les personnes déracinées à travers le monde se trouveraient principalement dans des pays de l'hémisphère Nord" alors que les statistiques montrent que 85% des réfugiés vivent dans des pays en développement ». (14)

La forteresse Europe de plus en plus chauvine a perdu son âme et ses leçons de morale n'impressionnent plus personne. Même Angela qui a fait un geste admirable il y a trois ans en accueillant plus d’un million de migrants avec son « On peut y arriver » du fait de son enfance dans l’ancienne RDA ,où elle sait ce que c’est la liberté , est en train de réduire la voilure sur l’injonction de son ministre de l’intérieur C'est à non point douter la sentence de Hobbes : " Bellum omnia bellum " " la guerre de tous contre tous " et à ce jeu les épaves ne pèsent pas lourds dans la nouvelle vision du monde que nous formate le grand capital. L'ensauvagement du monde est une réalité. Le libéralisme a le beau rôle il peut même détourner l'attention en faisant peur aux masses laborieuses : L'étranger vient manger le pain des Français de plus il est marqué au rouge, c'est un terroriste potentiel. La prospérité de l'Europe est bâtie sur le sang et la sueur des citoyens des anciennes colonies, Devenues des épaves ils viennent mourir sous ses murs.

En définitive pourquoi les gens migrent ? Les raisons sont connues. S’il est admis que les migrations ont toujours existé, il est une nouvelle donne, c’est le nombre devenu impressionnant et il est faux de dire qu’il n’y a que l’Europe qui est concernée A des degrés divers tous les pays notamment aisés devraient prendre à bras le corps ce problème est lui trouver une solution à la racine. Tous les pays notamment les potentats du Moyen Orient, devraient contribuer d’une façon substantielle à une nouvelle APD ( Aide Publique au Développement ) que l’on inscrirait dans la durée ( une sorte d’ Aide au Publique au Développement Durable (APDD) qui serait au moins de 1% de la richesse mondiale Cela représente près de 600 milliards de dollars qui permettront de sédentariser les hommes en leur terroir et leur donner le droit à une vie décente. Ce chiffre représente à peine 40 % du commerce des armes détruisant l’humanité d’une autre façon C’est à ces signes généreux que les hommes prouveront qu’ils sont encore humains …Amen

Note



1.http://www.lexpressiondz.com/chroniques/analyses_du_professeur_chitour/294495-chroniques-du-drame-des-migrants-de-l-aquarius.html ;



2.https://www.voaafrique.com/a/le-bilan-passe-%C3%A0-52-morts-apr%C3%A8s-le-naufrage-en-tunisie/4425049.html ;



3.Chems Eddine Chitour https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-migrants-et-leur-detresse-le-171075 ;



4.Eduardo Galeano : les Veines ouvertes de l'Amérique latine. Editions française Plon 1981



5.https://www.courrierinternational.com/article/honte-aux-dirigeants-africains-silencieux-devant-le-sort-de-laquarius ;



6.Mathilde Mathieu et Joseph Confavreux Https ://www.mediapart.fr/journal/international/ 160618/j-ai-du-enfoncer-tout-mon-bras-dans-l-eau-pour-rattraper-le-bebe-qui-coulait ?



7.Marie Verdier, https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Sud-tunisien-cimetiere-inconnus-traversent-Mediterranee-2017-12-13 1200899161 ?&from_univers=lacroix



8.https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/11/aquarius-lespagne-sengage-a-accueillir-le-bateau-et-ses-629-migrants-bloques-en-mer_a_23455956/ ;



9.https://www.tsa-algerie.com/litalie-a-raison-de-dire-quelle-ne-peut-pas-accueillir-tous-les-migrants-onu/ ;



10.Fabien Leboucq http://www.liberation.fr/checknews/2018/06/11/pourquoi-le-navire-humanitaire-aquarius-n-accosterait-pas-en-france_16582971 juin 2018



11 ;http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/06/12/25001-20180612ARTFIG00111-gilles-simeoni-accueillir-l-aquarius-c-est-une-decision-humaine-et-autonome.php ;



12.https://www.nouvelobs.com/monde/migrants/20180617.OBS8271/aquarius-christiane-taubira-fustige-le-silence-de-la-france.html ;



13.Jacques Sapir https://reseauinternational.net/la-decomposition-de-lue/ ;

14.https://www.challenges.fr/monde/nouveau-record-de-refugies-et-deplaces-dans-le-monde-avec-68-5-millions-de-migrants_595298

Article de référence : http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5263017

Professeur Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger