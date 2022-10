Une Europe totalement soumise aux Etats-Unis

Même l’Union européenne, autrefois fondée avec le soutien des Américains

Quel soutien ? Le plan marshal etait le premier volet d’une stratégie inlassablement déroulée depuis visant à empecher l’emergence d’un bloc politique et économique concurrent, qui plus est susceptible de s’allier avec leur éternel ennemi russe à la faveur d’intérets stratégiques et économiques communs.

Le royaume uni n’a eu de cesse de saper la potentielle construction européenne, remplacé à présent par la Pologne entre autres.

L’europe et ses ressources ont tjrs fait peur aux US. Sans ces débouchés, les US sont isolés du reste du monde et ils s’attellent depuis des années à la rendre inopérante en infiltrant notamment les cercles de décision (la plupart des dirigeants actuels et passés sont des anciens (ou futurs) salariés de Goldman Sachs...)

Comment comprendre que les gouvernements des pays de l’euro soient prêts à transformer leurs pays en champs de bataille et leurs citoyens en chair à canon dans une guerre qui n’est pas la leur mais celle des Etats-Unis contre la Russie ?

Tres bonne question... une explication potentielle pourrait être de considérer qu’ils remplissent la mission pour laquelle ils sont là... Le scandale McKinsey qu’ils ont réussi à étouffer et circonscrire à une bête problématique d’évasion fiscale est de ce point de vue édifiante : on s’en fout des impots, le réel probleme étant que les dirigeants français ont rémunéré une entreprise US rendant directement compte à la maison blanche pour décider de la politique sanitaire qui, O surprise, a conduit à saper définitivement toute marge de manoeuvre financière publique en transférant directement les ressources de la securité sociale dans la poche d’une entreprise... américaine. Idem dans de nombreux pays européens...

