Une expulsion locative indigne à Vaux-le-Pénil !

Plus jamais ça ici ou dans une autre commune !

Ce matin 30 août 2021, au tout début de la matinée, plusieurs policiers et un huissier ont procédé à l’expulsion de Monsieur et Madame C, retraités qui vont entrer tous les deux dans leur 70ème année.

Cela s’est déroulé à Vaux-le-Pénil.

Madame a eu une maladie grave et monsieur est cardiaque.

Le DAL avait prévenu les services de la Préfecture de l’état de faiblesse et de désespérance de ces deux personnes.

Rien n’y a fait !

Un échange oral très vif a eu lieu avec les policiers, l’huissier restant de marbre, quasi indifférent.

A la fin de l’expulsion, des policiers ont exprimé leurs regrets : ils n’aiment pas ce qu’on leur fait faire et plusieurs se sont inquiétés : « Où vont-ils dormir ce soir », « La mairie va leur trouver un hébergement, n’est-ce pas ? ».

Le maire de la commune n’a pas voulu demander en amont l’annulation de cette expulsion mais deux adjointes au Maire, informées par nos soins ont accompagné avec le président du DAL ces deux personnes apeurées-on le serait pour moins- à l’Arcature pour qu’elles se posent.

A la demande du DAL 77 et sur décision de la DDTES (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités), le couple a été hébergé quelques heures après dans un hôtel.

Pourquoi le bailleur contacté n’a-t-il pas accepté une médiation afin d’éviter cette épreuve douloureuse qu’est une expulsion ?

Pourquoi cette expulsion a eu lieu alors que le bailleur TMH savait que le couple informé était prêt à reprendre le paiement des loyers en retard (mal conseillés monsieur C avait commencé à régler toutes les dettes du ménage mais avait mis en attente les loyers) ?

Pourquoi aucun accompagnement social n’est prévu lors d’une expulsion notamment quand elle concerne des personnes vulnérables ? Si le DAL ne s’était pas préoccupé d’eux ils seraient restés combien de temps sur le trottoir ?

Pourquoi le maire de Vaux-le-Pénil n’a-t-il pas, comme le faisaient ses devanciers, demandé au préfet de suspendre l’expulsion ?

Nous demandons au Préfet de Seine et Marne la tenue d’une réunion en notre présence pour qu’un relogement soit rapidement trouvé à ce couple ?

Nous demandons à la Municipalité de Vaux-le Pénil la mise en place d’un partenariat de la ville avec les associations de solidarité dont le DAL pour que les autres expulsions n’aient pas lieu.

OUI, cette expulsion est particulièrement indigne, il ne faut plus que cela se reproduise !

Jean-François Chalot