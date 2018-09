Une famille handicapée jetée à la rue à Dammarie les Lys !!!

Je suis plus qu’étonnée, s’il s’agit d’un logement du parc privé, on ne peut pas jeter à la rue des personnes handicapées ni âgées de 70 et plus même en bonne santé, sauf si les locataires ont des revenus supérieurs à leur bailleur. S’il y a des enfants, le bailleur doit attendre qu’on trouve à ses locataires un logement social. Le bailleur a peut être décidé de rompre le bail (dans le logement vide c’est un huissier de justice qui délivre le congé six mois avant la fin du bail) pour vendre, ou pour y habiter. Dans ce cas, si le locataire n’achète pas (il est prioritaire pour acheter) et ne part pas, il y a une procédure, mais il n’en reste pas moins qu’on ne peut pas mettre dehors ces personnes, pour les raisons évoquées plus haut. Ceci entraîne d’ailleurs l’effet suivant : un bailleur ne louera pas à un handicapé, ni à une personne âgée de 70 ans (pour cette dernière, possible si le candidat de 70 ans a des garants plus jeunes que lui et à condition de ne pas tomber sur un bien avec une garantie loyers impayés puisque mme duflot a interdit dans ce cas, les garants....).