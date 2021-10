Une fenêtre de tir qui ne reviendra pas de sitôt !

Si je puis me permettre...

“Life’s but a walking shadow, a poor player,

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more. It is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.”

Ce n’est évidemment pas de moi, mais du grand William S.

C’est dingue, on change les acteurs, on bidouille 2 ou 3 détails dans le scénario et on nous sert le même « yaourt avec de vrais morceaux de fascisme en plus »... et il y a en qui marchent !