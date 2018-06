Une ferme dans la ville...

Les citadins que nous sommes perdent de plus en plus le contact avec la nature : nous ne savons plus les noms des arbres, des fleurs, nous ne côtoyons plus les animaux de la ferme, nous ne connaissons plus que le béton et l'asphalte.

Les journées méditerranéennes des saveurs ont permis de transformer le centre de la ville de Nîmes en une ferme grandeur nature...

L'occasion de redécouvrir ou de découvrir toutes sortes d'animaux : troupeaux de moutons, chèvres, bovins, chevaux, porcs, canards, différentes variétés de poules, abeilles.

Par exemple, le Mérinos d'Arles, une race ovine rustique, avec une tête large, munie ou non chez le mâle de grandes cornes, finement striées et enroulées régulièrement en spirales. La toison étendue et épaisse recouvre le front et les bajoues...

Ou encore, le Mourerous, ovin reconnaissable à sa tête et à ses pattes rousses.

Près des animaux, on pouvait admirer une laine épaisse et abondante.

On pouvait se familiariser aussi avec la Raïole aux cornes enroulées autour des oreilles, une race ovine originaire des Cévennes. Son nom viendrait de l'occitan "raïols" qui signifie "royale". Cette race est reconnue pour sa grande rusticité, adaptée aussi bien à la montagne qu'au climat méditerranéen...

Mérinos, Mourerous, Raïole, tous ces noms rustiques, ces mots du sud ne rayonnent-ils pas d'éclats emplis de charme et de poésie ?

On pouvait reconnaître aussi la silhouette trapue de la Gasconne, vache de taille moyenne : ses cornes à pointes foncées sont arquées vers l'avant.

Plus loin, comment ne pas admirer la toison abondante de la Highland, race bovine aux poils longs, aux longues cornes ou encore les silhouettes étonnantes des zébus à bosse ?

La Limousine, race bovine bien française, comme l'indique son nom, est une vache de couleur marron, plus claire sous le ventre, autour des yeux et du mufle, avec des muqueuses rose clair. Elle est réputée, elle aussi, pour sa rusticité...

La Montbéliarde, originaire de Franche-Comté, faisait admirer sa robe tachetée...

Les enfants ont pu découvrir divers chevaux, des ânes, des canetons dans une couveuse, des lapins, une ruche...

Ils ont approché tous ces animaux, ont humé des odeurs de campagne, se sont extasiés devant les poussins, les lapins, les ânes.

Les paysans de la région ont ainsi pu faire connaitre leurs productions : vins, miels, châtaignes, fromages, des produits du terroir, des saveurs uniques...

Ces journées ont permis à chacun de se reconnecter avec la nature, de percevoir la rudesse du métier d'éleveur, d'admirer toute la beauté de ces espèces animales que nous ne côtoyons plus.

