Une France aux allures de Régime : du passe sanitaire à la dictature institutionnelle !

UNE FRANCE AUX ALLURES DE REGIME :

DU PASSE SANITAIRE A LA DICTATURE INSTITUTIONNELLE !

5 août 2021 : jour terrible, jour funeste pour la France, qui, de démocratique, n’en a plus manifestement aujourd’hui, par la plus officielle nais néanmoins frauduleuse usurpation langagière, que le titre !

Car s’il est exact que sa plus noble institution politique et plus haute instance juridique, le Conseil Constitutionnel, vient de valider la quasi intégralité du passe sanitaire (y compris la vaccination obligatoire pour le personnel médical sous peine, inconcevable, de licenciement, sans salaire de surcroît, ou de rupture de contrat) instauré tout récemment par le Président de la République, Emmanuel Macron, et son Gouvernement, il est encore bien plus vrai, après que l’Assemblée Nationale comme le Sénat y aient eux aussi adhéré, qu’il n’y a plus là, contrairement à ce que prône toute démocratie digne de ce nom, de réels contre-pouvoirs, ni donc, dans la foulée, de possible débat critique dans ce pays. Car lorsque toutes les institutions dites démocratiques d’une nation abondent, sans exception, dans le même sens, comme un seul homme et surtout sans consultation populaire au préalable, est-ce encore là, véritablement, une démocratie ?

UNE FRANCE SANS CONTRE-POUVOIRS, VERS UNE DERIVE AUTORITAIRE, SINON TOTALITAIRE

Un pays où l’Etat de droit n’est plus ainsi là, à partir du moment où il n’y a plus de véritable séparation entre les trois principaux pouvoirs (celle, conformément à L’Esprit des Lois de Montesquieu, lumière d’entre les Lumières, entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire), que la fallacieuse façade de ce qui s’appelle tout simplement, mais aussi dramatiquement sur le plan idéologique, un Régime, plus encore qu’un système !

Un Régime où, par cette dérive autoritaire, basculement totalitaire qui ne dit pas son nom, tout semble ainsi, sous la férule d’un Président aux allures de Monarque, verrouillé, monolithique et quasiment inviolable… jusqu’au jour où cependant, n’ayant plus d’autre solution pour se faire entendre ni d’autre choix pour se faire respecter par ses élus, et les différents recours démocratiques ayant été tous épuisés, le peuple, constamment sanctionné et comme méprisé, sinon trahi, dans ses libertés les plus fondamentales tout autant que ses aspirations les plus légitimes, sa dignité et son honneur, se révoltera vraiment…

La France, qui passe brutalement ainsi la ligne rouge, veut-elle donc vivre un nouveau et dangereux 1789, où une historique Révolution, avec ce qu’elle eut de plus violent sous les sanguinaires heures de la Terreur, mit à bas, justement, l’Ancien Régime ?

A bon entendeurs, Messieurs et Mesdames les politiques, ministres, sénateurs, parlementaires, législateurs, députés ou maires ! Car, non, le peuple français – et peut-être bientôt d’autres peuples d’Europe – aujourd’hui à bout, fatigué et exténué sous l’hypocrite mais impitoyable joug d’une démocratie qui n’est plus qu’apparente ou théorique, ne se couchera plus, je le crains, encore longtemps, même si, bien évidemment, personne ne nie ici ni l’ampleur ni la gravité de cette pandémie planétaire du Covid-19…

Pensez-y, par ce sage et salutaire conseil, par cette bienveillante mise en garde, qui n’a certes rien, quelle que soit la difficulté à l’admettre sereinement, en toute lucidité et objectivité, d’une menace, fût-elle voilée, avant qu’il ne soit trop tard, que la situation ne dérape ou, pis, ne dégénère vers l’irréparable : un incontrôlable chaos sociétal, sinon une non moins périlleuse, hasardeuse, insurrection sociale, avec tout ce que type d’aventure comporte, hélas, de malheurs pour tous !

MACRON JOUE DANGEREUSEMENT AVEC LA PAIX SOCIALE : ATTENTION A L’ETINCELLE QUI POURRAIT METTRE LE FEU AUX POUDRES !

Macron, que le pouvoir semble être soudain monté à la tête, joue dangereusement et cyniquement là, paraissant diviser son peuple pour mieux régner à l’instar d’anciens quoique tragiques empereurs de pacotille, avec le feu : la paix sociale, sinon l’avenir de son pays. Cette inquiétante journée du 5 août 2021 pourrait en être l’étincelle mettant, précisément, le feu aux poudres ! Avec, pour nous tous, d’imprévisibles, dommageables et peut-être graves, conséquences, à court, moyen ou long terme…

Car, moi qui suis un peu plus âgé que Macron, décidément trop jeune pour guider une aussi vieille mais fière nation que la France, j’ai déjà, de triste quoique orgueilleuse mémoire, connu, au cœur de Paris en un beau mais brûlant moi de mai 68, des barricades qui, prises sous la chienlit, firent tomber de son piédestal, avec pertes et fracas, jusqu’à l’illustre et puissant Général de Gaulle… La colère gronde, elle risque d’exploser : qu’on se le dise !

DANIEL SALVATORE SCHIFFER*

*Philosophe, auteur, notamment, de « La Philosophie d’Emmanuel Levinas – Métaphysique, esthétique, éthique » et « Philosophie du dandysme – Une esthétique de l’âme et du corps » (PUF), « Oscar Wilde » et « Lord Byron » (Gallimard-Folio Biographies), « Divin Vinci – Léonard de Vinci, l’Ange incarné » et « Gratia Mundi – Raphaël, la Grâce de l’Art » (Ed. Erick Bonnier), « Le Dandysme – La création de soi » (Ed. François Bourin/Les Pérégrines), « L’Ivresse artiste – Double portrait : Baudelaire-Flaubert » et « Le meilleur des mondes possibles » (Ed. Samsa), coécrit avec Robert Redeker et Elsa Godart (enrichi d’un entretien, sur le transhumanisme, avec Luc Ferry).