Les dirigeants de l’OTAN semblent être pleinement convaincus de la nécessité de se préparer à ce qu’ils décrivent comme une « guerre d’usure » de longue haleine en Ukraine. Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, après une récente rencontre avec le président américain Joe Biden, a noté la nécessité pour l’Occident de se préparer à cette guerre. « Nous devons simplement être prêts pour le long terme, » a déclaré Stoltenberg. « Ce que nous voyons, c’est que cette guerre est maintenant devenue une guerre d’usure. »

Il va sans dire que l’une des principales raisons de cette triste réalité internationale est que l’Occident considère désormais ce qui se passe en Ukraine sous un certain angle fondé sur la nécessité de vaincre la Russie, ou, comme l’a dit le secrétaire américain à la Défense, de vouloir voir la Russie si faible qu’elle ne puisse pas lancer une opération militaire similaire à l’avenir.

Compte tenu du fait qu’il est difficile d’y parvenir dans la pratique, tant en raison des capacités militaires différentes des parties ukrainienne et russe que du caractère et de la personnalité du président Poutine, le scénario de guerre d’usure à long terme est vraiment le plus proche de ce qui peut se passer dans la pratique, a déclaré le responsable de l’OTAN.

L’analyse du paysage militaire actuel en Ukraine montre certainement qu’une victoire des militaires ukrainiens sur l’armée russe est hautement improbable. La restitution du territoire ukrainien saisi par les troupes russes est désormais également peu probable.

Par conséquent, le point de vue le plus proche que l’Occident souhaite voir est que les pertes cessent et que les troupes ukrainiennes soient en mesure d’arrêter l’avancée de l’armée russe dans le reste du pays. Tout ce qui précède signifie qu’il est inutile de discuter d’une victoire militaire décisive pour l’un ou l’autre camp. Et ce, pour des raisons compliquées, puisque les critères de victoire et de défaite dans ce cas ne sont pas précis.

Ils dépendent des calculs et des objectifs de chaque camp. Par exemple, l’Occident peut considérer que le fait d’empêcher la machine militaire russe d’atteindre ses objectifs et de lui infliger de lourdes pertes humaines et matérielles constitue une victoire stratégique importante.

D’autres soutiennent que le fait que la Russie n’ait pas atteint son objectif d’évincer le président Volodymyr Zelensky du pouvoir en Ukraine, qu’elle n’ait pas réussi à s’emparer de la capitale Kiev et qu’elle ait été contrainte de changer sa stratégie militaire pour la région du Donbass est une victoire stratégique importante pour l’Ukraine. Elle peut contribuer à expliquer les propos du ministère de la Défense britannique selon lesquels la Russie pourrait perdre la guerre en Ukraine.

En pratique, on ne peut pas parler de défaite au sens traditionnel dans cette guerre, qui a touché tout le monde, y compris les pays du monde entier qui ne s’y intéressent pas, sans parler de la dévastation de l’Ukraine, qui a perdu plus d’un tiers de ses infrastructures et doit faire face à un déficit financier d’environ 5 milliards de dollars. Le véritable dilemme est que personne ne peut s’attendre à ce que cette guerre prenne fin.

L’Occident se prépare à une guerre d’usure de longue haleine, comme nous l’avons vu précédemment. Le président Poutine a l’intention de continuer à s’emparer de l’ensemble du territoire du Donbas russophone. Il ne semble pas pressé, et ses objectifs ultimes restent inconnus de tous.

Il ne fait aucun doute que le scénario d’attrition n’est peut-être pas tant un objectif atlantique qu’un résultat dicté par les circonstances de cette guerre. Un soutien militaire substantiel et soutenu à l’Ukraine renforce sa position sur le terrain et prolonge la guerre sous une forme ou une autre. Cette question est organiquement liée au sort et à l’existence de l’Ukraine en tant qu’État souverain.

D’autre part, l’armée russe est très exposée aux renseignements occidentaux. Les rapports sur l’efficacité de ses troupes, le niveau de formation, l’état de préparation et la coordination entre les commandants se multiplient. Il y a également un manque de renseignements, en raison duquel des attentes précises sur la résistance de l’armée ukrainienne n’ont pas été construites.

On n’a pas non plus construit d’estimations précises de l’importance du soutien militaire occidental à l’armée ukrainienne. Cela a semé la confusion dans les calculs du Kremlin. Par exemple, selon certains chiffres occidentaux, les pertes de l’armée russe 100 jours après la guerre en Ukraine dépassent les pertes humaines pendant toutes les années de l’invasion soviétique en Afghanistan.

Un troisième facteur qui pourrait avoir un impact significatif sur le scénario de succession est la volonté des États-Unis et de la plupart de leurs alliés européens d’épuiser la puissance militaire et économique de la Russie au point qu’elle s’abstienne de reconsidérer toute action militaire en dehors de ses frontières.

Un autre facteur contribuant à la prolongation de la guerre en Ukraine est la transformation du conflit en un conflit occidental-russe, où Moscou mise sur l’impact des pénuries d’énergie, la hausse des prix, la pression des gouvernements occidentaux sur l’opinion publique et la possibilité d’une scission occidentale sur les coûts élevés.

Les capitales occidentales parient sur des troubles à l’intérieur de la Russie en raison des sanctions économiques liées à la guerre, qui pourraient se terminer par la chute du président Poutine, un changement de régime au pouvoir et un retrait d’Ukraine, comme cela s’est produit en Afghanistan. Mais cela ressemble à un scénario chimérique. C’est lié à la souveraineté russe et à d’autres considérations nationales.

En outre, il serait difficile pour l’armée russe d’accepter l’humiliation. Objectivement, la Russie traite les actions de l’Occident dans la crise ukrainienne de manière calme, rationnelle et très prudente. Le motif principal est son désir d’éviter une guerre à grande échelle ou de la provoquer à utiliser des armes plus destructrices de manière à provoquer un changement d’attitude à son égard dans le monde.

En outre, Moscou reconnaît que la prolongation de la guerre n’est pas exactement dans l’intérêt de l’Occident : les pénuries alimentaires, la hausse des prix de l’énergie et les niveaux records d’inflation sont difficiles à tolérer à long et moyen terme. Elle met en garde contre un conflit euro-américain sur la nécessité de mettre fin d’une manière ou d’une autre à cette guerre. Tirer le rideau sur la crise semble être lié à la position de l’Occident et, en particulier, des États-Unis.

Ce qui est nécessaire ici, c’est une approche diplomatique réaliste pour un règlement qui mettra fin à cette guerre. En fin de compte, étant donné la souffrance du monde entier impliqué dans le paiement de la facture de cette guerre, l’ensemble de la question l’emporte sur les calculs des pertes russes ou occidentales.

Presque tous les peuples du monde portent le fardeau de cette crise, qui a précipité les prémices des fondements d’un nouvel ordre mondial. Un scénario d’attrition pourrait provoquer de graves crises à tous les niveaux, augmentant les souffrances et les tensions mondiales, laissant présager de graves conséquences auxquelles personne, à l’Ouest comme à l’Est, ne pourra échapper.