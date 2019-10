Une guerre économique éclate en Europe de l’Est

Rien de personnel, juste des affaires. Cette citation, devenue célèbre dans le monde entier après l’adaptation cinématographique du roman de Mario Puzo, Le Parrain, est plus que pertinente dans la politique moderne, où les intérêts économiques sont au premier plan. Bien entendu, il ne s'agit pas d'avantages pour tout le monde. Seuls les représentants de l'élite attendent de l'enrichissement. Et pour cela, des guerres sont menées.

L'Ukraine est devenue un exemple clair du fonctionnement de ce système. De plus, nous avons actuellement une occasion unique d’observer l’ampleur de la confrontation entre les élites concurrentes, nationales et internationales.



Ainsi, Igor Kolomoisky est un homme d’affaires ukrainien bien connu. Son capital est estimé à environ 3 milliards de dollars. En 2018, il a pris la cinquième place parmi les personnes les plus riches d'Ukraine. Au niveau mondial, sa position n’est bien sûr pas aussi impressionnante, mais cela ne l’empêche pas de participer activement, mais sans trop de publicité, à la promotion de ses intérêts aux États-Unis. Il convient de noter que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est considéré comme le lobbyiste de Kolomoisky. C'est dans ce pays qu'il a vécu jusqu'à son retour en Ukraine. L’homme d'affaires a reçu la citoyenneté israélienne en 1995, ce qui ne l'a pas empêché d'occuper des postes de responsabilité dans les autorités locales ukrainiennes, bien que cela ait été contraire à la loi.



Ce n’est un secret pour personne que ce soit Kolomoisky qui a été le principal sponsor de la vaste campagne de relations publiques de Vladimir Zelensky. Cela a commencé lors du lancement de la série télévisée de Kolomoisky « Servant du peuple ». Zelensky y a joué le rôle principal : un simple enseignant devenu président du pays. Une telle « programmation » de la population est un geste non original, mais efficace. Les résultats des élections présidentielles en Ukraine en sont une excellente preuve, car un candidat sans expérience ni programme politique, ne tenant compte que des promesses populistes, a surpassé tous ses rivaux. Il a répété ce succès lors des élections législatives, à la suite desquelles une majorité absolue au sein du corps législatif a été reçue littéralement au vote par le parti « Servant du peuple » créé par Zelensky.

Comme nous l’avons déjà dit, le Président d’Ukraine doit son succès à son partenaire, Igor Kolomoisky, qui, il faut bien le comprendre, n’a pas dit adieu à son argent par bonté. Aujourd'hui, Kolomoisky est considéré comme l'une des personnes les plus influentes en Ukraine. En fait, il est devenu le chef de l'ombre. Cela se reflète déjà dans les tendances politiques intérieures.



Tout d’abord, la question du retour de la Banque privée, qui avait été nationalisée à l’époque du jugement de Porochenko. Deuxièmement, les décisions du Parlement qui font pression sur ses concurrents sont promues. Par exemple, Kiev a décidé d'acheter de l'électricité à la Biélorussie, qui a frappé le magnat Rinat Akhmetov, qui monopolisait pratiquement toutes les entreprises énergétiques du pays.



Une telle influence ne peut qu'impressionner. Cela ne peut qu'inquiéter ceux qui se sont dotés d'un site en Ukraine depuis 2013. Nous passons donc de l'autre côté du front, où des élites économiques de classe mondiale, en particulier George Soros, affinent les sabres.



Le rôle de Soros en Ukraine est difficile à estimer. La représentation du réseau mondial « Open Society Foundations » a été ouverte à Kiev avant la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, en 1990, sous le nom de Fonds international « Revival ». Depuis lors, le Fonds a officiellement dépensé plus de 200 millions de dollars en Ukraine, finançant plus de 18 000 projets.

Les structures financières de Soros étaient les sponsors de la révolution ukrainienne de 2004. Ils ont répété cette expérience en 2014. En novembre 2017, le milliardaire américain a reçu des mains du président Petro Porochenko l'une des plus hautes distinctions d'État en Ukraine : l'Ordre de la liberté. Eh bien, maintenant, les gens de Soros se sont installés avec succès dans des agences gouvernementales. Anna Novosad, 29 ans, nouvelle ministre de l’Éducation et ancienne boursière de la Open Society Foundation de l’Université de Maastricht. Il convient de noter qu'elle est revenue dans son pays avec d'autres érudits au plus fort de la révolution du Maidan et a participé à la prise de l'hôtel de ville de Kiev.



Soros peut être qualifié d'architecte de l'Ukraine moderne avec tous ses avantages et inconvénients. L’Euromaidan n’a pas mis au pouvoir les fonctionnaires les plus honnêtes, qui ont commencé à coopérer avec le Fonds monétaire international. L'Ukraine a reçu plusieurs milliards de dollars mais pas seulement avec la garantie de remboursement du prêt avec intérêt. Il y avait d'autres conditions moins connues. Ils concernaient la privatisation des entreprises d'État et le lancement du marché foncier. Porochenko, en tant que président, a imposé l'application de ces exigences, mais Zelensky était dans une situation désespérée, car il avait lancé les deux campagnes au niveau législatif.



Pourquoi le FMI a-t-il besoin de terres et d'entreprises ukrainiennes ? Le Fonds est avant tout ses sponsors, des milliardaires, propriétaires de sociétés transnationales. C'est leur argent qui est envoyé à divers pays sous forme de prêts. Mais risqueraient-ils juste pour rien ? Après tout, tous les États ne rembourseraient pas en fin de compte la dette. La faillite n'a pas été annulée. Par conséquent, ils ont intérêt à avoir accès à quelque chose de plus substantiel que le dollar. Ainsi, le prix est la terre, les ressources naturelles et les entreprises.

En ce qui concerne plus particulièrement l’Ukraine, il convient de noter que l’économie du pays est en déclin depuis quelques années, malgré le généreux soutien des États-Unis, de l’Europe et des structures internationales. Pourquoi ? Parce que tout cela représentait un excellent prix pour les entreprises d’importance nationale, les industries, les banques, les terres agricoles, etc. Mais il y a un problème : Kolomoisky.



Un homme d'affaires ukrainien comprend la fin de la privatisation totale. Les sociétés transnationales vont supplanter des gens comme lui du marché ukrainien. La concurrence loyale est une phrase pour lui. Face à de telles perspectives sombres, Kolomoisky a déjà commencé à agir, en essayant le moins possible de permettre aux structures extérieures d’adhérer à la politique du pays.



Il n’est pas surprenant que les médias américains expriment avec une certaine périodicité une critique violente de Kolomoisky. Mais tout n'est pas si simple avec Trump. Nous nous souvenons de la façon dont Rudi Giuliani a déclaré que Zelensky était entouré d’ennemis qui avaient « lancé une campagne contre le président Trump ». De toute évidence, la Maison Blanche craint l’influence excessive de Kolomoisky sur le pouvoir de Kiev, mais le président américain n’est pas opposé à l’utilisation de cette ressource pour nettoyer les structures du gouvernement ukrainien des personnes associées aux démocrates et à Soros. Cela est particulièrement vrai maintenant, en pleine impasse électorale américaine. En échange, Kolomoisky a une chance d'obtenir « une indulgence » de Washington, où ils ont attiré l'attention sur la grave fraude financière du milliardaire ukrainien.



Ainsi, la confrontation des élites économiques commence méthodiquement à prendre de l'ampleur en Ukraine. Bien sûr, Kolomoisky est naturellement plus faible, mais il se bat sur leurs terres et a pour filet de sécurité des lobbyistes à l'étranger. Bientôt, il pourrait bien commencer à purger le pouvoir du peuple de Soros, en faisant tomber l’opposant des organisations patriotiques et nationalistes, qui, paradoxalement, sont nés juste pendant la révolution de la dignité, à laquelle Soros a tant apporté.

Source : https://realbomb.info/2019/10/01/in-eastern-europe-a-large-scale-war-of-economic-elites-erupts/