Une guerre entre CFDT et CGT

Aujourd’hui un échantillon de la substantifique moelle de la propagande de la charnière droite/extrême-droite. C’est le lieu politique de ceux qui sont en compétition ou coalition de circonstances pour les postes et prébendes sur fond de convergence au service des mêmes intérêts qui les soutiennent ou les défont au gré de leurs réussites et fidélités.

Autrement dit, il y a vraiment des gens qui prennent leurs concitoyens pour des poires.

Ici la bassesse et le mépris à l’égard d’élus d’un genre qui ne nous plaît pas, déguisée en bienveillance d’un vendeur/bienfaiteur du "sirop typhon, universelle panacée " ou comment tenter de faire diversion et sauver l’essentiel.

Afin de pouvoir gérer en paix nos dividendes et continuer de décider entre nous du bon usage qui nous va bien de la science et des technologies (qui sont quand même le fruit de l’intelligence collective et du travail de tous, mais chut, il ne faut pas le dire) tout en tenant en respect les superflus de la rentabilité selon saints Libéral et Néocon, des mineurs politiques et sociaux , qu’il va bien falloir occuper tant qu’il y en a. En ayant l’air de philantropes éclairés. C’est le progrès. Comment être contre le progrès, non mais alors !

C’est intéressant à observer l’imagination réformiste de ceux qui se sentent menacer dans leurs pouvoirs , avantages et privilèges, dès que monte la prise de conscience de la supercherie d’un système qui avantage une petite minorité, qui par-dessus le marché n’en a jamais assez, invente des secteurs économiques très conséquents au service du luxe quand une part importante des besoins élémentaires (ceux permis par le niveau scientifique et technologique ) dans nos sociétés et une part considérable dans le monde, ne sont pas satisfaites. Prêts aussi dès que la menace se précise à recourir à la violence chez elle et à la guerre avec ceux qui dérangent leurs intérêts.