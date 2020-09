Une idée géniale pour Emmanuel Macron... Nous confiner avant Noël !

Bonne idée de décaler Noël en Juillet.

Du coup, on pourrait organiser le tour de France entre le 25 décembre et le premier janvier, avec arrivée sur les Champs Elysée pour le réveillon. On remplace l’EPO par la chloroquine, comme ça, plus de soupçons de dopage.

Ca, c’est des réformes qu’elles sont vraiment bien.

On pourra aussi mettre la fête des mères avec celle des pères et des grand-mères, décaler tous les anniversaires sur une semaine en refondant les registres d’état-civil désuets, et confiner pendant une semaine, le temps que toutes ces agapes soient consommées en famille.

le 11 novembre serait une bonne date, non ? En plus, on pourrait aussi mettre dedans la Toussaint et Halloween.