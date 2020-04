Une infection bactérienne frappe les mésanges bleues allemandes

Ceci est la traduction (avec l'aide d'une intelligence artificielle) d'un article britannique paru il y a une semaine.

Une maladie mystérieuse a tué des milliers de mésanges bleues en Allemagne, où des scientifiques recommandent une « distanciation sociale » entre les espèces d'oiseaux de jardin.

Une enquête des groupes de conservation et des scientifiques est en cours après que le public a signalé plus de 11 000 cas d'oiseaux malades ou morts au groupe de conservation allemand NABU, qui a initialement pris connaissance de l'épidémie le 11 mars.



La grande majorité des cas proviennent d'Allemagne de l'Ouest, notamment dans la région viticole de la Basse-Moselle et autour de la ville de Basse-Saxe d'Oldenburg.



La mésange bleue eurasienne est un visiteur commun des jardins britanniques. Elle mesure environ 12 cm de longueur, son régime alimentaire se compose d'insectes, de chenilles et de graines.



Une tendance dans les rapports montre que les oiseaux, qui se distinguent par des plumes bleues et jaunes, ont eu des problèmes respiratoires, et n'acceptent plus de nourriture ou ne prennent pas la fuite lorsqu'ils sont approchés.



Les premiers résultats des tests de laboratoire ont signalé une infection bactérienne [Suttonella ornithocola], qui provoque une pneumonie chez les mésanges. Ce phénomène est apparu pour la première fois en Allemagne en 2018, bien qu'il soit répandu au Royaume-Uni depuis les années 1990.



Les grands mésanges et autres petits oiseaux chanteurs ne sont que sporadiquement affectés, et bien que de nouveaux résultats de tests devraient arriver dans les prochains jours, NABU a recommandé une « distanciation sociale » pour les oiseaux.



Les directives stipulent désormais que le public doit cesser de nourrir les oiseaux ou de leur fournir des abreuvoirs afin de réduire la transmission.



Malgré la vague de décès en Allemagne, le Dr Becki Lawson, spécialiste des maladies à la Zoological Society of London (ZSL), maintient qu'il n'y a actuellement aucune augmentation du taux de mortalité des mésanges bleues ou d'autres espèces d'oiseaux de jardin au Royaume-Uni.



"Nous sommes au courant des récents rapports de mortalité des mésanges bleues en provenance d'Allemagne et comprenons que des enquêtes soient en cours pour déterminer la cause", a déclaré le Dr Lawson, cité par le Guardian.



"Une fois le diagnostic atteint, nous pourrons dire si la maladie affectant les populations de mésanges bleues en Allemagne est une maladie que nous observons également en Grande-Bretagne."

Source : https://www.independent.co.uk/environment/blue-tits-birds-social-distancing-disease-germany-nabu-lower-saxony-a9478896.html

Après vérification, il existe un article en français, plus détaillé : https://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/la-bacterie-suttonella-ornithocola-a-cause-la-mort-de-dizaines-de-milliers-de-mesanges-en-allemagne-depuis-mars-2020/