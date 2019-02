Alors on dit que le président Macron est époustouflant, dans ces soirées de promotion de son Grand Débat.



On dit qu'il est capable de tenir 6 h d'affilée en bras de chemise, sans fatigue, sans se départir de son assurance. Apte à renvoyer la balle du tac au tac sans faiblir, d'un revers coupé ; il y a du tennisman chez cet homme. Ayant réponse à tout. Ah, ce n'est pas Marine le Pen, lui, pas de fiche égarée, tout dans le cervelet, prêt à l'emploi !

Il impressionne nombre d'observateurs, une bonne partie de la presse, et bien sûr ses hagiographes ; il a certainement scotché Alain Minc et Jacques Attali qui savaient pourtant bien la valeur de ce poulain et pour cause.

C'est vrai qu'il est dans son élément, cet homme là, avec du public pour l'applaudir et des quiz à sa mesure.



Et puis quoi ?



Toute cette admiration complaisamment relatée, est-ce une manière de dire : « le pouvoir est dans de bonnes mains » ?

De dire :

Un homme qui maîtrise aussi bien l'art des questions - réponses fera certainement la politique qui convient à tous ?

Son quinquennat est sauvé ?

Comment ne pas ré-élire un tel champion ?



Ah, mais au fait : hier on annonçait dans le poste qu'une « Intelligence artificielle » (sociale-démocrate) avait tenu la dragée haute à un humain (néo-libéral) dans je ne sais quelle compétition dont les US ont le secret. Le néo-libéral a mieux convaincu, disait-on, mais de justesse (1).



Demain, c'est certain, une IA avec davantage encore de méga flops et d'apprentissage profond convaincra mieux encore que Macron.

Elle répondra plus vite encore, plus juste encore, plus pertinent encore. Elle ne transpirera pas, et pourra si besoin est vaincre Macron, Fillon, Darmanin en Legendre tous ensemble, en 72 h si nécessaire, sans donner de signe de fatigue. Et si sa voix parfois faiblit ou s'éraille, on pourra l'améliorer ; et si son physique déçoit, on pourra le swarzennegger.



Devrons nous alors préférer cette IA à Macron pour le quinquennat suivant ?

L'art oratoire et calculatoire sont-ils l'horizon sociétal qu'on nous propose ?



Ou bien au lieu de monter en épingle des performances de bateleurs, devra-t-on s'interroger sur la politique que cette habileté est destinée à nous vendre ?

