Une invitation à la musique des voix : la chorale éphémère Tutti Canti...

La musique des voix qui réunit un choeur, la musique des voix qui crée une harmonie dans un lieu champêtre, sous les arbres, tilleuls ou marronniers, un beau moment passé à écouter des chants apaisants ou pleins d'entrain...

C'est ce que nous a offert la chorale éphémère Tutti Canti... dans un cadre somptueux : celui des Jardins de la Fontaine, à Nîmes.

Des chansons folkloriques, des chants traditionnels, mais aussi des mélodies plus récentes... tout un répertoire varié à découvrir ou à redécouvrir.

Le public était invité à participer à la chorale, à chanter des comptines d'autrefois...

Le spectacle était ainsi vivant, en mouvement...

Et le public se laissait séduire et subjuguer par ces échos qui envahissaient les Jardins...

On voyait les gens s'avancer progressivement, puis s'installer devant ce spectacle, ravis d'entendre de la musique.

Une occasion de se laisser bercer par "Le ciel, le soleil et la mer...", de rêver à des vacances au bord de la Grande Bleue... Ou encore de voyager vers les "golfes clairs" chantés par Charles Trénet...

Puis on se laissait emporter par la vivacité et la gaieté de ce chant marin : Le 31 du mois d'août.

Un autre chant nous invitait à partir vers de grands voyages : un chant de départ de marins...

"Matelot mon bel ami

Rage en rage les gars souque et rage

Matelot mon bel ami

Faut pas vivre en Laponie

Matelot vas-y gaiement

Rage en rage les gars souque et rage

Matelot vas-y gaiement

Croise la barre entre les dents

Pendant quinze jours de choix

Rage en rage les gars souque et rage

Pendant quinze jours de choix

On s'est soûlé comme des rois..."

Le mariage de la mer et du vent nous entraînait, ensuite, dans un univers poétique...

Puis, on pouvait découvrir les déboires et les difficultés de la navigation, avec la chanson La Marie Joseph, un bon bateau... Humour et bonne humeur étaient au rendez-vous.

"Encore heureux qu'il ait fait beau

Et qu'La Marie-Joseph soit un bon bateau

Encore heureux qu'il ait fait beau

Et qu'La Marie-Joseph soit un bon bateau..."

On se laissait aussi aller à la mélancolie de la ronde des ans, une belle évocation de la fuite du temps, dans cette chanson : Tournent les jours...



"Tournent les jours dans la ronde des ans,

Au vent s'envole la feuille,

Tournent les jours dans la ronde des ans,

Le temps effeuille la rose des vents."

Enfin, on pouvait rêver Sous le ciel de Paris, à la vieille cité, son fleuve, ses musiciens, ses gueux, ses amoureux...

"Sous le ciel de Paris

S´envole une chanson

Hum hum

Elle est née d'aujourd'hui

Dans le cœur d'un garçon

Sous le ciel de Paris

Marchent des amoureux

Hum hum

Leur bonheur se construit

Sur un air fait pour eux"...



Cinq répétitions seulement pour cette chorale éphémère ! avec des personnes qui chantaient là pour la 1ère fois de leur vie... LA CHORALE EPHEMERE DE L’ETE PORTEE PAR L’ASSOCIATION TUTTI CANTI ET COMPAGNIE... IL Y AURA AUSSI UNE CHORALE EPHEMERE DE NOEL pleine de gaité et de tendresse à partir du 17 novembre 2018...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/08/une-invitation-a-la-musique-des-voix-la-chorale-ephemere-tutti-canti.html

Vidéos :